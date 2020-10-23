«Вольфсбергер» и ЦСКА сыграли вничью в первом туре Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 1:1.
«Вольфсбергер»(Австрия) – ЦСКА Москва (Россия) – 1:1
Голы: Лиендл, 42 (пен) – Гайч, 5.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|42'
|ГОЛ ! С пенальти забил Михаэль Линдль (Вольфсберг).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Адольфо Гайч (ЦСКА М).
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Источник — Футбол 1/2/3
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