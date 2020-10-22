Лестер – Заря. Битва в Англии. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня, 22 октября в 22:00, в матче 1-го тура Лиги Европы «Лестер» принимает «Зарю».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
События матча
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэдисон (Лестер Сити).
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Источник — Футбол 1/2/3
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