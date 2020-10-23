Украина – Ирландия – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира женского чемпионата Европы

  • 23.10.2020 18:59
  • 6055 просмотров
  • 3 комментария
Украина – Ирландия – 1:0. LIVE
© УАФ

Отборочный турнир Евро-2022. Группа I.

Украина – Ирландия – 1:0

Ани О'Гормен (25, автогол)

На 33-й минуте Кэти Маккейб не реализовала пенальти (перекладина)

Любовь Шматко (15) – Даян Колдуэлл (41)

Украина: Санина, Филенко, Калинина, Бойченко, Козлова, Панцулая, Шматко, Андрущак, Апанащенко, Химич, Кравец

Запас: Бондарчук, Герасимчук, Подольская, Петрик, Кунина, Анна Воронина, Василюк, Анастасия Воронина, Малахова

Ирландия: Броснан, Скотт, Конноли, Куинн, Колдуэлл, Д. О'Салливан, Маккейб, Джарретт, О'Гормен, Пейн, Литтлджон

Запас: Рид-Берк, Молони, Фэхи, Финн, Кирнан, Баррет, О'Риордан, Моллой, Каруса, Кинэн, Фаррелли, Нолан

Стадион «Оболонь-Арена» (Киев, Украина)

Арбитр: Ивана Мартинчич (Хорватия)

 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. ОПАСНОООО!  Джарретт по центру ворвалась в нашу штрафную, на замахе обыграла Панцулаю и покатила мяч мимо Саниной - Шматко успела догнать футбольный снаряд и спасла ситуацию!

43 мин. Ая-яй-яй! Апанащенко справа ворвалась в штрафную Ирландии и не попала в дальний угол!

41 мин. Колдуэлл грубо сыграла против Калининой в центре поля.

38 мин. Неудачная атака сборной Ирландии.

36 мин. Ирландки в эти минуты активно атакуют.

33 мин. НЕ ЗАБИВАЕТ МАККЕЙБ! В перекладину пробила ирландка с 11-тиметровой отметки!

32 мин. ПЕНАЛЬТИ!  Шматко в своей штрафной зацепила соперницу!

28 мин. Козлова из-за пределов штрафной пробила неточно.

25 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Курьезненько! Украинки атаковали левым флангом, и О'Гормен, прерывавшая передачу по флангу, срезала мяч в противоход своему голкиперу, которая не сумела догнать футбольный снаряд!

22 мин. Неудачная атака сборной Украины.

19 мин. ЭК! Химич на правом фланге качнула оппонентку и сделала навес на Козлову, которой не удалось пробить!

17 мин. Еще одна острая атака ирландок ударом по воротам не завершилась.

16 мин. ОПАСНО! Маккейб пробила со штрафного, и мяч, зацепив перекладину, вылетел за пределы поля!

15 мин. Шматко грубо сыграла перед штрафной сборной Украины.

14 мин. Санина выбежала за пределы штрафной и опередила соперницу, которая на скорости двигалась к воротам!

11 мин. Скотт из-за пределов штрафной пробила выше ворот.

10 мин. Игра идет в центре поля.

8 мин. Еще один угловой у наших ворот. Без остроты.

6 мин. Панцулая классно сыграла в подкате на фланге, отобрав мяч у соперницы.

4 мин. Три угловых подряд подали ирландки - отбились сине-желтые.

2 мин. Панцулая навесила со штрафного с правого фланга, но Бойченко не  дотянулась до мяча.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

 

В пятницу, 23-го октября, состоится отборочный поединок женского Евро-2022, в котором сборная Украины будет принимать Ирландию. Матч пройдет в Киеве на «Оболонь-Арене», начало – в 19:00.

Из 47-ми команд, участвующих в квалификации Евро, в решающую стадию попадут 15. К Англии, которая примет чемпионат Европы, присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые команды. Еще шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки. Сборная Украины на данный момент занимает предпоследнее место группы I, но имеет вполне реальные шансы зацепиться за второе место. Для этого украинкам необходимо одержать победы в трех оставшихся встречах (кроме Ирландии, «сине-желтые» сыграют на выезде с Грецией и дома с Черногорией), и надеяться, что ирландки не обыграют Германию. Отметим, что перед ответственным противостоянием сразу шесть футболисток, вызванных в сборную Украины, сдали положительный тест на Covid-19 и вынужденно ушли на самоизоляцию.

Группа I

Команда

М

В

Н

П

З-П

О
Германия

6

6

0

0

37 - 0

18

Ирландия

6

4

1

1

10 - 6

13

Греция

6

2

1

3

6 - 11

7

Украина

5

2

0

3

9 - 20

6

Черногория

7

0

0

7

1 - 26

0

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между женскими сборными Украины и Ирландии.

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Александр Снитко, Sport.ua

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Комментарии
    vostok
    online
      vostok, 23.10.2020 19:59
    0
    Плохо наши играют. Неповоротливые, медленные, на отбой, не техничные, мяч не держится. Легко теряют и не огорчаются.
    Ссылка
    Kolejchuk
      Kolejchuk, 23.10.2020 19:31
    0
    LeMishoK, 23.10.2020 19:24
    Где смотреть?
    https://www.youtube.com/watch?v=rpJzwbmJDGE
    Ссылка
    LeMishoK
    online
      LeMishoK, 23.10.2020 19:24
    0
    Где смотреть?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.10.2020 19:02
    0
    Цыплята табака проиграют(
    Ссылка
    vostok
    online
      vostok, 23.10.2020 19:59
    0
    Плохо наши играют. Неповоротливые, медленные, на отбой, не техничные, мяч не держится. Легко теряют и не огорчаются.
    Ссылка
    Kolejchuk
      Kolejchuk, 23.10.2020 19:31
    0
    LeMishoK, 23.10.2020 19:24
    Где смотреть?
    https://www.youtube.com/watch?v=rpJzwbmJDGE
    Ссылка
    LeMishoK
    online
      LeMishoK, 23.10.2020 19:24
    0
    Где смотреть?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.10.2020 19:02
    0
    Цыплята табака проиграют(
    Ссылка
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