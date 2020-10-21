Реал Мадрид
0 : 3
Шахтер Донецк
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Реал – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

  • 21.10.2020 20:15
  • 3717 просмотров
  • 1 комментарий
Реал – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© УЕФА

Сегодня, 21 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» принимает «Шахтер».

Поединок начался в 19:55 в Мадриде.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Тете, 29 мин.

ГОЛ! 0:2. Варан, 33 мин. (автогол)

События матча
42' ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
33' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Рафаэль Варан (Реал Мадрид).
29' ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Борис Гриб
      Борис Гриб, 21.10.2020 20:44
    +1
    фигасе !!!!!!!
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    Борис Гриб
      Борис Гриб, 21.10.2020 20:44
    +1
    фигасе !!!!!!!
    Ссылка
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