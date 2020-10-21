Лестер Сити
0 : 0
Заря
22.10.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Лестер Сити – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Лиги Европы

  • 21.10.2020 19:52
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Лестер Сити – Заря. Текстовая трансляция матча

В четверг, 22 октября, состоится встреча 1-го тура Лиги Европы в группе G, в которой «Лестер Сити» принимает луганскую «Зарю». Поединок пройдет в Лестере на поле стадиона « Кинг Пауэр», начало в 22:00 по киевскому времени.

«Лестер Сити» возвращается в еврокубки: команда не играла в Европе с сезона-2016/17, когда дошла до четвертьфинала лиги чемпионов. И начнет новый евросезон встречей с «Зарей». У луганской команды еврокубковый опыт намного больше. Однако в группе Лиги Европы «Заря» выступала также давненько – в 2017-м, последние годы ограничиваясь квалификационными раундами. Так что встреча для обеих команд имеет немаловажное значение.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Лестер Сити» – «Заря».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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