В четверг, 22 октября, состоится встреча 1-го тура Лиги Европы в группе G, в которой «Лестер Сити» принимает луганскую «Зарю». Поединок пройдет в Лестере на поле стадиона « Кинг Пауэр», начало в 22:00 по киевскому времени.

«Лестер Сити» возвращается в еврокубки: команда не играла в Европе с сезона-2016/17, когда дошла до четвертьфинала лиги чемпионов. И начнет новый евросезон встречей с «Зарей». У луганской команды еврокубковый опыт намного больше. Однако в группе Лиги Европы «Заря» выступала также давненько – в 2017-м, последние годы ограничиваясь квалификационными раундами. Так что встреча для обеих команд имеет немаловажное значение.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Лестер Сити» – «Заря».