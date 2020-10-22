Лига Европы. Группа G. 1-й тур.



«Лестер Сити» – «Заря» – 1:0



Джеймс Мэддисон (29).



Юри Тилеманс (12) - Владислав Кабаев (26).

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель - Кристиан Фухс, Тимоти Кастань, Уэсли Фофана, Джонни Эванс - Джеймс Мэддисон, Юри Тилеманс, Деннис Прат, Харви Барнс, Нампалис Менди - Келечи Ихеаначо.

Запасные: Дэнни Уорд, Элдин Якупович, Уэс Морган, Джеймс Джастин, Хамза Чодури, Марк Олбрайтон, Дженгиз Ундер, Айосе Перес.



«Заря»: Никита Шевченко - Виталий Вернидуб, Денис Фаворов, Дмитрий Иванисеня - Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Егор Назарина, Дмитрий Хомченовский, Ловро Цвек - Владислав Кабаев, Максим Лунёв.

Запасные: Дмитрий Мацарупа, Никола Васильев, Йёль Абу Ханна, Агрон Руфати, Андрей Цыганик, Александр Гладкий, Сергей Гринь, Михайло Перович.

Стадион: «Кинг Пауэр» (Лестер, Англия).

Арбитр: Стефани Фраппар (Франция).



42 мин. И снова - эххххххх! Хомченовский подавал слева - Лунев сосвем немного не дотянулся до мяча на линии вратарской!



41 мин. Эхххххххх! Шмейхель неудачно выбил мяч, Иванисеня в касание издали попытался его перебросить - и не попал в ворота.



40 мин. Успокоилась игра, упали скорости...



37 мин. Опасно! Барнс пробил с ходу в дальний угол - Шевченко со второй попытки накрыл мяч!



33 мин. После навеса справа Барнс пробил головой - очень неточно.



31 мин. Мэддисон подал угловой слева - Шевченко выбил мяч кулаком.



29 мин. ГОЛ! Обрезка Хомченовского, контратака Лестера - и Банс пробил в ШТАНГУ! Мяч отскочил во вратарскую, и Ихеаначо сумел в сутолоке откатить на свободного Мэддисона, который пробивал уже в пустые ворота!



26 мин. Кабаев сзади врезал по ногам Фофана у штрафной Лестера.



26 мин. Юрченко подавал угловой справа - Ихеаначо выбил мяч головой.



25 мин. Назарина пробил издали - рикошет и угловой.



24 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 43:57% в пользу Зари. Фолят чаще хозяева - 4:1.



22 мин. Какой момент! Лунев справа прострелил к линии вратарской, набежавший Кабаев бил в касание гтзом - Шмейхель ногой отбил мяч! В ответной контратаке "лисы" забили гол, но из явного офсайда, в котором оказался Мэддисон.



21 мин. Хомченовский навесил слева - защитник выбил мяч головой.



18 мин. Игра не слишком зрелищная: удар Юрченко пока остается единственным на обе команды.



15 мин. К слову, болельщиков на стадионе нет:





12 мин. Тилеманс в середине поля сбил убегавшего Лунева.



11 мин. Опасный прострел хозяев справа - кипер отбил перед собой, Вернидуб подстраховал.



9 мин. Пока равная игра, Заря выглядит ничем не хуже Лестера.



6 мин. Хозяева с мячом, но комбинируют в основном в середине поля.



3 мин. Юрченко с ходу нанес обводящий удар - мимо дальней девятки.



2 мин. Команды присматриваются друг к другу.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Стадион готов к матчу:





Хозяева сыграют в синем, гости - в белом:





Заря на разминке:



Примерные схемы команд:

В четверг, 22 октября, состоится встреча 1-го тура Лиги Европы в группе G, в которой «Лестер Сити» принимает луганскую «Зарю». Поединок пройдет в Лестере на поле стадиона « Кинг Пауэр», начало в 22:00 по киевскому времени.

«Лестер Сити» возвращается в еврокубки: команда не играла в Европе с сезона-2016/17, когда дошла до четвертьфинала лиги чемпионов. И начнет новый евросезон встречей с «Зарей». У луганской команды еврокубковый опыт намного больше. Однако в группе Лиги Европы «Заря» выступала также давненько – в 2017-м, последние годы ограничиваясь квалификационными раундами. Так что встреча для обеих команд имеет немаловажное значение.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Лестер Сити» – «Заря».