Лестер Сити
1 : 0
Заря
'43   ТВ-трансляция: 

Лестер Сити – Заря – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Лиги Европы

  • 22.10.2020 22:00
  • 14056 просмотров
  • 67 комментариев
Лестер Сити – Заря – 1:0. LIVE
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Лига Европы. Группа G. 1-й тур.

«Лестер Сити» – «Заря» – 1:0

 Джеймс Мэддисон (29).

 Юри Тилеманс (12) - Владислав Кабаев (26).

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель - Кристиан Фухс, Тимоти Кастань, Уэсли Фофана, Джонни Эванс - Джеймс Мэддисон, Юри Тилеманс, Деннис Прат, Харви Барнс, Нампалис Менди - Келечи Ихеаначо. 
Запасные: Дэнни Уорд, Элдин Якупович, Уэс Морган, Джеймс Джастин, Хамза Чодури, Марк Олбрайтон, Дженгиз Ундер, Айосе Перес.

«Заря»: Никита Шевченко - Виталий Вернидуб, Денис Фаворов, Дмитрий Иванисеня - Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Егор Назарина, Дмитрий Хомченовский, Ловро Цвек - Владислав Кабаев, Максим Лунёв. 
Запасные: Дмитрий Мацарупа, Никола Васильев, Йёль Абу Ханна, Агрон Руфати, Андрей Цыганик, Александр Гладкий, Сергей Гринь, Михайло Перович.

Стадион: «Кинг Пауэр» (Лестер, Англия).

Арбитр: Стефани Фраппар (Франция).

42 мин. И снова - эххххххх! Хомченовский подавал слева - Лунев сосвем немного не дотянулся до мяча на линии вратарской!

41 мин. Эхххххххх! Шмейхель неудачно выбил мяч, Иванисеня в касание издали попытался его перебросить - и не попал в ворота.

40 мин. Успокоилась игра, упали скорости...

37 мин. Опасно! Барнс пробил с ходу в дальний угол - Шевченко со второй попытки накрыл мяч!

33 мин. После навеса справа Барнс пробил головой - очень неточно.

31 мин. Мэддисон подал угловой слева - Шевченко выбил мяч кулаком.

 29 мин. ГОЛ! Обрезка Хомченовского, контратака Лестера - и Банс пробил в ШТАНГУ! Мяч отскочил во вратарскую, и Ихеаначо сумел в сутолоке откатить на свободного Мэддисона, который пробивал уже в пустые ворота!

 26 мин. Кабаев сзади врезал по ногам Фофана у штрафной Лестера.

26 мин. Юрченко подавал угловой справа - Ихеаначо выбил мяч головой.

25 мин. Назарина пробил издали - рикошет и угловой.

24 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 43:57% в пользу Зари. Фолят чаще хозяева - 4:1.

22 мин. Какой момент! Лунев справа прострелил к линии вратарской, набежавший Кабаев бил в касание гтзом - Шмейхель ногой отбил мяч! В ответной контратаке "лисы" забили гол, но из явного офсайда, в котором оказался Мэддисон.

21 мин. Хомченовский навесил слева - защитник выбил мяч головой.

18 мин. Игра не слишком зрелищная: удар Юрченко пока остается единственным на обе команды.

15 мин. К слову, болельщиков на стадионе нет:


 12 мин. Тилеманс в середине поля сбил убегавшего Лунева.

11 мин. Опасный прострел хозяев справа - кипер отбил перед собой, Вернидуб подстраховал.

9 мин. Пока равная игра, Заря выглядит ничем не хуже Лестера. 

6 мин. Хозяева с мячом, но комбинируют в основном в середине поля.

3 мин. Юрченко с ходу нанес обводящий удар - мимо дальней девятки.

2 мин. Команды присматриваются друг к другу.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Стадион готов к матчу:


Хозяева сыграют в синем, гости - в белом:


Заря на разминке:

Примерные схемы команд:

    

В четверг, 22 октября, состоится встреча 1-го тура Лиги Европы в группе G, в которой «Лестер Сити» принимает луганскую «Зарю». Поединок пройдет в Лестере на поле стадиона « Кинг Пауэр», начало в 22:00 по киевскому времени.

«Лестер Сити» возвращается в еврокубки: команда не играла в Европе с сезона-2016/17, когда дошла до четвертьфинала лиги чемпионов. И начнет новый евросезон встречей с «Зарей». У луганской команды еврокубковый опыт намного больше. Однако в группе Лиги Европы «Заря» выступала также давненько – в 2017-м, последние годы ограничиваясь квалификационными раундами. Так что встреча для обеих команд имеет немаловажное значение.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Лестер Сити» – «Заря».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(3 голоса)

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  • Спрогнозируйте исход матча Лиги Европы между командами Лестер и Заря, который пройдет 22 октября в Англии.
    • 16.24% (32)
      1. Крупная победа Лестера
    • 26.9% (53)
      2. Минимальная победа Лестера
    • 36.04% (71)
      3. Ничья
    • 15.23% (30)
      4. Минимальная победа Зари
    • 5.58% (11)
      5. Крупная победа Зари
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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.10.2020 22:43
    0
    полумоменты..
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 22.10.2020 22:42
    0
    JekFunny, 22.10.2020 22:33
    Та да .
    Лестер пока вообще не впечатляет
    Заре пора включать хвалёный прессинг и идти забивать
    Учитывая ск стоит зорька и лестер, то наши оч прилично еще выглядят и играют
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 22.10.2020 22:42
    0
    Зоря играя лучше проигрывают игру.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 22:41
    0
    Лучше бы подошёл ещё ,тю
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 22:41
    0
    Олег Кулініч, 22.10.2020 22:40
    Пятерочка, коеф хороший, но не логично. Как я писал - Зоря сегодня не забьет. А Лестер - вполне может
    Ну был уже один шанс , Лестер не безгрешен
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 22:40
    0
    Yura Юрий, 22.10.2020 22:36
    куда возьмешь ? возьми и мне парочку
    Не против трёх от Зари
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 22.10.2020 22:40
    0
    JekFunny, 22.10.2020 22:35
    Возьму гол Зари пожалуй
    Пятерочка, коеф хороший, но не логично. Как я писал - Зоря сегодня не забьет. А Лестер - вполне может
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 22.10.2020 22:38
    -1
    Надо ещё уметь не создав ни одного момента выиграть матч.
    Ссылка
    you.me.owls from space
      you.me.owls from space, 22.10.2020 22:37
    0
    Вроде хорошая атака начиналась, но потом он решил не поднимая головы буцануть в центр. Зачем?
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.10.2020 22:36
    0
    JekFunny, 22.10.2020 22:35
    Возьму гол Зари пожалуй
    куда возьмешь ? возьми и мне парочку
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.10.2020 22:36
    0
    Олег Кулініч, 22.10.2020 22:33
    Да никто никуда не успевал. Двое ближних могли тупо валить, других шансов не было
    кричать могли , чтоб напугать его.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 22:35
    0
    Олег Кулініч, 22.10.2020 22:35
    Гладкий хоть в запасе есть?
    Есть
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 22.10.2020 22:35
    +1
    У Зари был реальный шанс забить в середине тайма, которым нужно было пользоваться. А теперь ситуация такая, что если Лестер забивает еще 1 - это похороны.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 22:35
    0
    Возьму гол Зари пожалуй
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 22.10.2020 22:35
    0
    Гладкий хоть в запасе есть?
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 22.10.2020 22:33
    0
    lenares85, 22.10.2020 22:32
    ясно с зарей 6 игроков Зори стоят и смотрят забьет ли игрок лестера или нет , тупо смотрят в 3-х метрах , даже не бегут как на это смотреть и зачем
    Да никто никуда не успевал. Двое ближних могли тупо валить, других шансов не было
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 22:33
    +3
    Alex86 1, 22.10.2020 22:31
    не забиваешь ты ...
    Та да .
    Лестер пока вообще не впечатляет
    Заре пора включать хвалёный прессинг и идти забивать
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 22:32
    +2
    Куча наших, но все сзади нападающего ((
    Ссылка
    lenares85
      lenares85, 22.10.2020 22:32
    0
    ясно с зарей 6 игроков Зори стоят и смотрят забьет ли игрок лестера или нет , тупо смотрят в 3-х метрах , даже не бегут как на это смотреть и зачем
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.10.2020 22:32
    0
    главное чтоб не скисли теперь
    Ссылка
    Денис Торопцев
      Денис Торопцев, 22.10.2020 22:31
    +5
    Блять, як телята стоять і дивляться як їм гол забивають.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 22:29
    +5
    Глупо получилось
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 22:33
    +3
    Alex86 1, 22.10.2020 22:31
    не забиваешь ты ...
    Та да .
    Лестер пока вообще не впечатляет
    Заре пора включать хвалёный прессинг и идти забивать
    Ссылка
    keegan
      keegan, 22.10.2020 22:31
    +3
    Защита стоит и тупо смотрит как им забивают
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.10.2020 22:30
    +3
    Олег Кулініч, 22.10.2020 22:29
    Вот вам и играй в атаку. Перехват в середине и держи гранату
    не забиваешь ты - забивают тебе, надо было забивать Кабаеву
    Ссылка
    Istm
      Istm, 22.10.2020 22:29
    +3
    зовсім дурний гол, з нічого привезли
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 22:32
    +2
    Куча наших, но все сзади нападающего ((
    Ссылка
    you.me.owls from space
      you.me.owls from space, 22.10.2020 22:31
    +2
    Олег Кулініч, 22.10.2020 22:29
    Вот вам и играй в атаку. Перехват в середине и держи гранату
    Даже не перехват, что это было за цирк с передержкой мяча.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.10.2020 22:30
    +2
    fifadinamo, 22.10.2020 22:28
    Зорька давай - УЕФА с рейтинговой копилочкой стоит за воротами Лестера
    это комедия а не гол
    Ссылка
    NestorMachno7
      NestorMachno7, 22.10.2020 22:07
    +2
    con clusion, 22.10.2020 21:52
    Мертвые с косами вдоль дорог стоят
    Дело рук красных дьяволят
    Мертвые с косами сбросили царя
    Занималась алая (занималась алая)
    Занималась алая, эх
    Про меня прямо!!! Помните!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 21:52
    +2
    Мертвые с косами вдоль дорог стоят
    Дело рук красных дьяволят
    Мертвые с косами сбросили царя
    Занималась алая (занималась алая)
    Занималась алая, эх
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 22.10.2020 22:35
    +1
    У Зари был реальный шанс забить в середине тайма, которым нужно было пользоваться. А теперь ситуация такая, что если Лестер забивает еще 1 - это похороны.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.10.2020 22:31
    +1
    я думаю гол Лестера точно не будет претендовать на лучший гол тура в еврокубках
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 22.10.2020 22:26
    +1
    Играют правильно, мастерства не хватает.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.10.2020 22:25
    +1
    реально, играют равные команды
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 22.10.2020 22:22
    +1
    Зоря прилично смотрится
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 21:53
    +1
    con clusion, 22.10.2020 21:52
    Мертвые с косами вдоль дорог стоят
    Дело рук красных дьяволят
    Мертвые с косами сбросили царя
    Занималась алая (занималась алая)
    Занималась алая, эх
    Занималась алая
    Заря
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.10.2020 22:43
    0
    полумоменты..
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 22.10.2020 22:42
    0
    JekFunny, 22.10.2020 22:33
    Та да .
    Лестер пока вообще не впечатляет
    Заре пора включать хвалёный прессинг и идти забивать
    Учитывая ск стоит зорька и лестер, то наши оч прилично еще выглядят и играют
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 22.10.2020 22:42
    0
    Зоря играя лучше проигрывают игру.
    Ссылка
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