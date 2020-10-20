Динамо - Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 19:55 стартовал матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Динамо» Киев и «Ювентусом». В новости будут появляться видео голов, лучших моментов и обзор поединка.
Динамо - Шахтер. Видео сейва Бущана после удара Кьезы
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Источник — Sport.ua
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