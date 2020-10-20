Зенит – Брюгге. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня, 20 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Брюгге».
Поединок начался в 19:55 в Санкт-Петербурге. У хозяев в старте украинец Ярослав Ракицкий, а гостей в основе вышел Эдуард Соболь.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется).
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Источник — Футбол 1/2/3
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