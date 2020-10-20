Реал Мадрид
0 : 0
Шахтер Донецк
21.10.2020 19:55   ТВ-трансляция: 

Реал – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги чемпионов

  • 20.10.2020 14:24
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Реал – Шахтер. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер

В среду, 21-го октября, состоится поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Альфредо Ди Стефано», начало – в 19:55.

Незадолго до старта в групповом турнире «горняки» были вынуждены уйти на самоизоляцию из-за вспышки коронавирусной инфекции в лагере клуба. Поэтому тренерский штаб Луиша Каштру столкнулся с проблемой недостаточной функциональной готовности футболистов к ответственному противостоянию. Перед выездом в Мадрид «горняки» уверенно разобрались с ПФК «Львов», разгромив соперников со счетом 5:1. «Реал» в минувший уик-энд потерпел сенсационное поражение от «Кадиса» – 0:1. Ранее «Шахтер» встречался с мадридским клубом в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2015/2016. В Мадриде «галактикос» разгромили «горняков» со счетом 4:0, а во Львове, где тогда проводил домашние матчи «Шахтер», донетчане проиграли со счетом 3:4.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Шахтер.

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Александр Снитко, Sport.ua

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