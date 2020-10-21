Реал Мадрид
0 : 3
Шахтер Донецк
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Реал – Шахтер – 0:3. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги чемпионов

  • 21.10.2020 19:55
  • 40017 просмотров
  • 402 комментария
Реал – Шахтер – 0:3. LIVE
© ФК Шахтер

Лига чемпионов. Группа В. 1-й тур.

«Реал» – «Шахтер» – 0:3

Тете (29), Рафаэль Варан (33, автогол), Манор Соломон (43)

Марко Асенсио (34) – Виктор Корниенко (8)

«Реал»: Тибо Куртуа, Марсело, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Каземиро, Лука Модрич, Лука Йович, Родриго, Марко Асенсио

Запас: Диего Альтубе, Андрей Лунин, Начо, Лукас Васкес, Иско, Тони Кроос, Карим Бензема, Винисиус Жуниор

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Додо, Виктор Корниенко, Давид Хочолава, Дентиньо, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон, Ромеро Марлос

Запас: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Марк Мампаси, Витао, Маркиньос Сиприано, Денис Шостак, Георгий Судаков, Даниил Гончарук, Богдан Вьюнник

Арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Стадион «Альфредо Ди Стефано» (Мадрид, Испания)

 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

43 мин. ГООООООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:3!!! ВОТ ЭТО ДА! После техничной скидки пяткой от Тете Соломон из центра штрафной точно пробил в противоход голкиперу!

41 мин. Горняки выбежали в контратаку, но Тете один в один не прошел оппонента.

39 мин. Игра идет в центре поля.

37 мин. Дентиньо оказывают медицинскую помощь.

34 мин. Асенсио грубо сыграл против Соломона.

33 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:2!!! После удара Тете от правого угла штрафной Куртуа в падении отбил мяч перед собой, и боровшийся с Дентиньо Варан срезал мяч в собственные ворота!

30 мин. После навеса в штрафную Йович пробил несильно, и Трубин поймал мяч!

29 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Корниенко с левого фланга сместился в центр и в последний момент сумел протолкнуть мяч на Тете, который низом точно пробил в дальний угол!

27 мин. Майкон немного сильно сделал передачу к штрафной Реала на ход Соломону.

25 мин. Позиционные атаки проводит Реал.

22 мин. Неудачная атака Реала.

21 мин. Галактикос контролируют мяч.

18 мин. Соломон сделал рывок по левому флангу, но его успел догнать Менди, выбивший мяч на угловой.

16 мин. Неудачная атака Реала.

14 мин. МОМЕЕЕНТ! После выверенной передачи Майкона Марлос убежал один на один с Куртуа, но не сумел переиграть голкипера обводящим ударом!

12 мин. Марлос разогнал контратаку Шахтера, добежал до штрафной Реала и отдал передачу направо на ход Тете, прострел которого заблокировал защитник.

10 мин. Оффсайд у Родриго.

8 мин. Корниенко грубо сыграл на фланге.

7 мин. Дентиньо сбил Каземиро в центре поля.

5 мин. Теперь Асенсио бил из левого угла штрафной - Трубин ногой отбил мяч!

4 мин. Асенсио справа ворвался в штрафную Шахтера, и после его удара мяч попал в Хочолаву!

2 мин. Хозяева поля с первых минут пошли в активный прессинг.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

  

 

 

В среду, 21-го октября, состоится поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Альфредо Ди Стефано», начало – в 19:55.

Незадолго до старта в групповом турнире «горняки» были вынуждены уйти на самоизоляцию из-за вспышки коронавирусной инфекции в лагере клуба. Поэтому тренерский штаб Луиша Каштру столкнулся с проблемой недостаточной функциональной готовности футболистов к ответственному противостоянию. Перед выездом в Мадрид «горняки» уверенно разобрались с ПФК «Львов», разгромив соперников со счетом 5:1. «Реал» в минувший уик-энд потерпел сенсационное поражение от «Кадиса» – 0:1. Ранее «Шахтер» встречался с мадридским клубом в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2015/2016. В Мадриде «галактикос» разгромили «горняков» со счетом 4:0, а во Львове, где тогда проводил домашние матчи «Шахтер», донетчане проиграли со счетом 3:4.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Шахтер».

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Александр Снитко, Sport.ua

(9 голосов)

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    • 60.1% (116)
      1. Крупная победа Реала
    • 16.06% (31)
      2. Минимальная победа Реала
    • 13.47% (26)
      3. Ничья
    • 8.29% (16)
      4. Минимальная победа Шахтера
    • 2.07% (4)
      5. Крупная победа Шахтера
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Комментарии
    you.me.owls from space
      you.me.owls from space, 21.10.2020 20:47
    0
    После недавнего Spurs с ВестХемом можно сказать, что 3:0 это очень скользкий счет. Не расслабляемся.
    Зато, теперь понятно почему фаны реала говорили, что они идут в Лигу Европы в этом году. Никто им не верил, думали они преувеличивают, ан нет.
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 21.10.2020 20:47
    0
    Анатолий Маковський, 21.10.2020 20:47
    Голосування 4 человека повертали в крупною победу Шахтаря . Кто ето кто?
    Я ставив на мінімальну перемогу Шахтаря.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.10.2020 20:47
    0
    AdvocatusDei, 21.10.2020 20:46
    та хрен его знает, честно не смотрел.. по-моему месяц))
    Тю, то тут 1ОО1 коммент с матами и норм, то бан вдруг пошел - чудеса
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 21.10.2020 20:47
    0
    Анатолий Маковський, 21.10.2020 20:47
    Голосування 4 человека повертали в крупною победу Шахтаря . Кто ето кто?
    Тете, Корниенко, Дентиньо, Маркос Антонио
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.10.2020 20:47
    0
    Анатолий Маковський, 21.10.2020 20:47
    Голосування 4 человека повертали в крупною победу Шахтаря . Кто ето кто?
    Я один з них
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 21.10.2020 20:47
    0
    На Шахтар перед матчем давали коефіцієнт 15.9 вітаю тих хто повірив у цю казку до матчу)))
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 21.10.2020 20:47
    0
    Я не люблю Шахтер. В силу многих причин, в т.ч., как болельщик Динамо. Но, черт возьми, они МОЛОДЦЫ. Ущипните меня. Как же не нужен сейчас этот перерыв... Держитесь, кроты. Сегодня даже я с вами.
    Ссылка
    yatsiykvova
      yatsiykvova, 21.10.2020 20:47
    +1
    Ну шахта, УКРАЇНА вперед!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.10.2020 20:47
    -1
    JV, 21.10.2020 20:45
    При чем тут Динамо? Играет Шахтер - забили 3 гола Реалу. Почему ты не можешь хоть где-то забыть про Динамо? Радуйся результату как и вся Украина сейчас.
    Та вы нас хоронили 7:0 перед матчем.
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 21.10.2020 20:47
    0
    В другому таймі буде пекло з першої ж секунди.Реал полізе вперед,Зідан кине всі сили,бо для нього це просто позор ще й на власному полі! І добре що Рамоса немає.Виявляється що для Реала то незамінний гравець!!!
    Ссылка
    Анатолий Маковський
      Анатолий Маковський, 21.10.2020 20:47
    0
    Голосування 4 человека повертали в крупною победу Шахтаря . Кто ето кто?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.10.2020 20:46
    0
    Го перечитывать вчерашние прогнозы дырявых. Хотя они всю жизнь по себе меряют, сами-то играть не умеют, зато автобус всегда на месте. Шахтёр и гордость — это синонимы.
    Ссылка
    Wolshebnyk
      Wolshebnyk, 21.10.2020 20:46
    0
    Реал сегодня еще хуже вчерашнего Ювентуса
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 21.10.2020 20:46
    +1
    JV, 21.10.2020 20:45
    При чем тут Динамо? Играет Шахтер - забили 3 гола Реалу. Почему ты не можешь хоть где-то забыть про Динамо? Радуйся результату как и вся Украина сейчас.
    Он дибил, ещё и глор.. завтра Заря заиграет, он за нее говорить будет и спать ШД
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
      Oleh Nahornyi, 21.10.2020 20:46
    0
    Каштру сам наверное в ахуе!! Плакал, что основа Шахты на карантин, а оказалось что это балласт команды на карантин, а основа сидела на лавке и только сегодня вышла)))) Вот за такое и любим футбол!!!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.10.2020 20:46
    +1
    Сильно радоваться пока не стоит,а то и сглазить можно
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 21.10.2020 20:46
    0
    НЕ ВЕРЮ! Это какая то подъё в эфире идёт
    2.07%
    (4)
    5. Крупная победа Шахтера
    Сейчас всё или перевернётся или Реал Ковалёвка пойдёт ко дну...
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 21.10.2020 20:46
    +1
    0-3, после двух запоротых моментов Марлоса при 0-0 был уверен что сейчас Шахтер напускает до конца тайма, но кто ж мог подумать что моменты на этом не закончатся)
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 21.10.2020 20:46
    -1
    Alex86 1, 21.10.2020 20:44
    Так а шо там не на время какое то бан разве?
    та хрен его знает, честно не смотрел.. по-моему месяц))
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.10.2020 20:46
    +2
    Где те Петухи которые писали разгром будет. ВЫ оказались правы, Разгром.!!!
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 21.10.2020 20:40
    +11
    Что??? Я сплю??? Я конечно верил в Шахтер, но что это??? Нажрусь сегодня
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 21.10.2020 20:31
    +11
    третий состав шахтера выигрывает у основы галактикос на их поле
    высокосный год
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.10.2020 20:39
    +10
    Дубль шахты отправит зидана в отставку?
    Ссылка
    mist76
      mist76, 21.10.2020 20:44
    +9
    Никто не ожидал. Молодцы, снимаю шляпу
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.10.2020 20:44
    +8
    Короче молодежные составы в Украине рвут Реал, Испанию. Ждем победы в Лиге Чемпионов!
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 21.10.2020 20:35
    +8
    А ха ха , Шахта Реал возит
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 21.10.2020 20:27
    +8
    Знімаю капелюха перед Шахтарем.
    Видатна гра.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 21.10.2020 20:39
    +7

    Оце так мега-емоційний пі-ЗДЦь Браво ШахтАр!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 21.10.2020 20:31
    +7
    ТЕте возрос в цене миллионов на 10
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 21.10.2020 20:28
    +7
    Что вообще происходит?! Надеюсь ШД не расслабится!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 21.10.2020 20:12
    +7
    Молодёжь не плохо играет..дай бог ещё очки возьмут!
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 21.10.2020 20:43
    +6
    ШД играет фантастически. По первому тайму, игроки абсолютно ничем не уступают в классе игрокам Реала.
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 21.10.2020 20:28
    +6
    ну че , норм!
    детский сад выигрывает у галактикос
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.10.2020 20:25
    +6
    Боже мій!!!!!!!! Невже я це бачу на свої очі!!!!!??? Невже це не в Динамо, а в Шахты росте бразильська молодь рівня Аяксу?
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 21.10.2020 20:24
    +6
    А Майкон хорош
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 21.10.2020 20:45
    +5
    Группа смерти и такая игра дублем против самой титулованной команды ЛЧ, просто браво
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 21.10.2020 20:44
    +5
    ZAKARPATFAN, 21.10.2020 20:43
    Динамівці, де там ваш 1997-й?
    Прикинь, в 97-м
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 21.10.2020 20:43
    +5
    Просто уничтожаем Реал дублем, так держать
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.10.2020 20:43
    +5
    Динамівці, де там ваш 1997-й?
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 21.10.2020 20:37
    +5
    Как бы не закончился матч, но Шахтер играет отлично, и это без основных игроков! Красавчики одним словом
    Ссылка
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