Лига чемпионов. Группа В. 1-й тур.

«Реал» – «Шахтер» – 0:3

Тете (29), Рафаэль Варан (33, автогол), Манор Соломон (43)

Марко Асенсио (34) – Виктор Корниенко (8)

«Реал»: Тибо Куртуа, Марсело, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Каземиро, Лука Модрич, Лука Йович, Родриго, Марко Асенсио

Запас: Диего Альтубе, Андрей Лунин, Начо, Лукас Васкес, Иско, Тони Кроос, Карим Бензема, Винисиус Жуниор

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Додо, Виктор Корниенко, Давид Хочолава, Дентиньо, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон, Ромеро Марлос

Запас: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Марк Мампаси, Витао, Маркиньос Сиприано, Денис Шостак, Георгий Судаков, Даниил Гончарук, Богдан Вьюнник

Арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Стадион «Альфредо Ди Стефано» (Мадрид, Испания)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

43 мин. ГООООООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:3!!! ВОТ ЭТО ДА! После техничной скидки пяткой от Тете Соломон из центра штрафной точно пробил в противоход голкиперу!

41 мин. Горняки выбежали в контратаку, но Тете один в один не прошел оппонента.

39 мин. Игра идет в центре поля.

37 мин. Дентиньо оказывают медицинскую помощь.

34 мин. Асенсио грубо сыграл против Соломона.

33 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:2!!! После удара Тете от правого угла штрафной Куртуа в падении отбил мяч перед собой, и боровшийся с Дентиньо Варан срезал мяч в собственные ворота!

30 мин. После навеса в штрафную Йович пробил несильно, и Трубин поймал мяч!

29 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Корниенко с левого фланга сместился в центр и в последний момент сумел протолкнуть мяч на Тете, который низом точно пробил в дальний угол!

27 мин. Майкон немного сильно сделал передачу к штрафной Реала на ход Соломону.

25 мин. Позиционные атаки проводит Реал.

22 мин. Неудачная атака Реала.

21 мин. Галактикос контролируют мяч.

18 мин. Соломон сделал рывок по левому флангу, но его успел догнать Менди, выбивший мяч на угловой.

16 мин. Неудачная атака Реала.

14 мин. МОМЕЕЕНТ! После выверенной передачи Майкона Марлос убежал один на один с Куртуа, но не сумел переиграть голкипера обводящим ударом!

12 мин. Марлос разогнал контратаку Шахтера, добежал до штрафной Реала и отдал передачу направо на ход Тете, прострел которого заблокировал защитник.

10 мин. Оффсайд у Родриго.

8 мин. Корниенко грубо сыграл на фланге.

7 мин. Дентиньо сбил Каземиро в центре поля.

5 мин. Теперь Асенсио бил из левого угла штрафной - Трубин ногой отбил мяч!

4 мин. Асенсио справа ворвался в штрафную Шахтера, и после его удара мяч попал в Хочолаву!

2 мин. Хозяева поля с первых минут пошли в активный прессинг.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 21-го октября, состоится поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Альфредо Ди Стефано», начало – в 19:55.

Незадолго до старта в групповом турнире «горняки» были вынуждены уйти на самоизоляцию из-за вспышки коронавирусной инфекции в лагере клуба. Поэтому тренерский штаб Луиша Каштру столкнулся с проблемой недостаточной функциональной готовности футболистов к ответственному противостоянию. Перед выездом в Мадрид «горняки» уверенно разобрались с ПФК «Львов», разгромив соперников со счетом 5:1. «Реал» в минувший уик-энд потерпел сенсационное поражение от «Кадиса» – 0:1. Ранее «Шахтер» встречался с мадридским клубом в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2015/2016. В Мадриде «галактикос» разгромили «горняков» со счетом 4:0, а во Львове, где тогда проводил домашние матчи «Шахтер», донетчане проиграли со счетом 3:4.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Шахтер».