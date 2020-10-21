Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур

Бавария - Атлетико - 4:0

Коман (28, 72), Горецка (41), Толиссо (66)

Алаба (5), Мюллер (21) - Ренан Лоди (43), Коке (44), Эрера (45+1)

«Бавария»: Нойер, Павар (Сарр, 73), Зюле, Алаба, Лукас Эрнандес, Киммих, Горецка (Хави Мартинес, 83), Толиссо, Коман (Дуглас Коста, 73), Мюллер (Дєвис, 83), Левандовски (Шупо-Мотинг, 83)

Запасные: Нюбель, Зиркзее, Боатенг, Марк Рока, Мусиала

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Ренан Лоди, Эррера, Коке (Торрейра, 79), Льоренте (Лемар, 79), Карраско (Витоло, 76), Луис Суарес (Корреа, 76), Жоау Феликс

Запасные: Грбич, Сан-Роман, Шапоньич, Эрмосо, Санабрия

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион: «Арена Мюнхен»

88 мин. Атлетико заработал угловой, но опять разыграл его неудачно.

86 мин. По-прежнему без моментов. Команды доигрывают матч.

83 мин. Тройная замена у Баварии. Вместо Горецка, Мюллера и Левандовски на поле вышли Хави Мартинес, Дэвис и Шупо-Мотинг.

80 мин. Похоже, что игра потеряла интерес у обеих команд. После четвертого гола без моментов и ударов по воротам.

79 мин. Еще две замены у Атлетико. С поля ушли Льоренте и Коке. Вышли Лемар и Торрейра.

76 мин. Теперь две замены у Атлетико. Вместо Карраско и Луиса Суареса на поле вышли Витоло и Корреа.

73 мин. Две замены у Баварии. Вместо Павара и Комана на поле вышли Сарр и Дуглас Коста.

72 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! Гол забил Коман - 4:0!

70 мин. Атлетико заработал угловой и опять до удара дело не доходит.

66 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! Гол забил Толиссо - 3:0! После розыгрыша штрафного мяч отскочил к Толиссо и тот мощно пробил в правый от себя верхний угол ворот. Красивый удар и красивый гол!

64 мин. Быстрая контратака гостей завершилась ударом метров с восьми Карраско, но мяч летит мимо цели.

62 мин. Теперь угловой подают испанцы, но до удара дело не дошло.

60 мин. Два угловых у ворот Атлетико. Второй из них завершился ударом Мюллера, но неточным.

58 мин. Пока без ударов по воротам и опасных моментов.

55 мин. Игра пошла на встречных курсах, то одна команда атакует, то другая.

52 мин. Луис Эрнандес пробил мимо ворот после подачи углового.

52 мин. Бавария получила право на угловой удар.

50 мин. Атлетико продолжает атаковать большими силами и контролирует мяч.

47 мин. Жоау Феликс забил гол, но арбитры гол отменили, так как Луис Суарес был в активном офсайде.

46 мин. Замен пока нет.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ЗАВЕРШЕН

45+1 мин. Предупрежден за грубую игру Эррера (Атлетико).

45 мин. Арбитр компенсировал 1 минуту к основному времени первого тайма.

45 мин. Левандовски головой пробил с близкого расстояния мимо ворот.

44 мин. Предупрежден за грубую игру Коке (Атлетико).

43 мин. Предупрежден за грубую игру Ренан Лоди (Атлетико)

41 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! Гол забил Горецка - 2:0! На этот раз Коман стал автором голевой передачи. Он ворвался в штрафную площадь соперников, переложил мяч с левой ноги на правую и нашел передачей Горецка, а тот точно пробил в дальний угол.

40 мин. Лукас Эрнандес пробил мимо ворот.

38 мин. Атлетико зарабатывает угловой, но в игре пауза, так как Лоди просит помощь врачей. Угловой подан, однако мяч вылетел за пределы поля после удара Эрреры.

34 мин. Небольшое игровое преимущество теперь у испанской команды.

31 мин. Атлетико старается тоже активно играть впереди, но пока не получается нанести завершающий удар.

28 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! Гол забил Коман - 1:0! Голевую передачу из глубины выполнил Киммих, а Коман избежал офсайда и, сблизившись с вратарем Атлетико, точно пробил в угол ворот.

27 мин. Луис Суарес пробил рядом со штангой.

25 мин. Лукас Эрнандес пробил неточно по воротам гостей.

23 мин. Опасно! Карраско слева ворвался в штрафную площадь немецкой команды и пробил по воротам - Нойер был надежен.

21 мин. Предупрежден за грубую игру Мюллер (Бавария).

18 мин. Снова Бавария опасно атаковала левым флангом. Коман вывел на ударную позицию Толиссо, но Облак мяч отбил на угловой.

17 мин. Затяжная атака Атлетико, правда до удара дело не дошло.

15 мин. Момент! После подачи углового Зюле пробил с близкого расстояния, но мяч попал в штангу!

12 мин. По-прежнему Бавария больше с мячом, но пока без моментов.

10 мин. После стартового натиска Атлетико, хозяева поля сразу же пришли в себя и завладели игровым преимуществом, подолгу контролируя мяч.

6 мин. Опасно! А вот и ответ Баварии. Теперь Коман со своего левого фланга выполнил пас на Левандовски и поляк в прыжке в лет пробил в дальний угол, но немного не попал.

5 мин. Предупрежден за грубую игру Алаба (Бавария).

3 мин. Опасно! Ренан Лоди слева выполнял передачу во вратарскую на Луиса Суареса и тому совсем немного не хватило, чтобы замкнуть эту передачу.

1 мин. Гости сразу же пошли вперед и заработали угловой. Даже два угловых, но они ничем опасным для Баварии не завершились.

Бавария играет в красной форме, Атлетико - в желтой.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В среду 21 октября в Мюнхене состоится матч первого тура группы А Лиги чемпионов сезона 2020-2021 годов, в котором местная «Бавария» будет принимать испанский клуб «Атлетико» (Мадрид).

Напомним, что немецкая команда является действующим обладателем почетного трофея этого турнира, победив в финале предыдущего розыгрыша 23 августа французский «ПСЖ» со счетом 1:0. Так что в этом сезоне «Бавария» постарается защитить свой титул и снова добиться успеха. В новом чемпионате Германии после четырех туров подопечные Ханс-Дитера Флика пока занимают второе место, имея в активе три победы и в пассиве одно неожиданное поражение от «Хоффенхайма» с крупным счетом 1:4. Что касается «Атлетико», то в Лиге чемпионов сезона 2019-2020 годов испанские футболисты дошли до четвертьфинала, в котором уступили другому немецкому клубу «Лейпциг» 1:2. А в чемпионате Испании мадридская команда также провела четыре матча, выиграв два из них и дважды сыграв вничью, и занимает 9 место.

Матч «Бавария» - «Атлетико» пройдет на стадионе «Арена Мюнхен». Начало игры в 22.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.