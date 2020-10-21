Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур

Бавария - Атлетико - 0:0

Алаба (5)

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Лукас Эрнандес, Киммих, Горецка, Толиссо, Коман, Мюллер, Левандовски

Запасные: Нюбель, Хави Мартинес, Дуглас Коста, Шупо-Мотинг, Зиркзее, Боатенг, Дэвис, Сарр, Марк Рока, Мусиала

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Ренан Лоди, Эррера, Коке, Льоренте, Карраско, Луис Суарес, Жоау Феликс

Запасные: Грбич, Сан-Роман, Торрейра, Корреа, Лемар, Шапоньич, Витоло, Эрмосо, Санабрия

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион: «Арена Мюнхен»

15 мин. Момент! После подачи углового Зюле пробил с близкого расстояния, но мяч попал в штангу!

12 мин. По-прежнему Бавария больше с мячом, но пока без моментов.

10 мин. После стартового натиска Атлетико, хозяева поля сразу же пришли в себя и завладели игровым преимуществом, подолгу контролируя мяч.

6 мин. Опасно! А вот и ответ Баварии. Теперь Коман со своего левого фланга выполнил пас на Левандовски и поляк в прыжке в лет пробил в дальний угол, но немного не попал.

5 мин. Предупрежден за грубую игру Алаба (Бавария).

3 мин. Опасно! Ренан Лоди слева выполнял передачу во вратарскую на Луиса Суареса и тому совсем немного не хватило, чтобы замкнуть эту передачу.

1 мин. Гости сразу же пошли вперед и заработали угловой. Даже два угловых, но они ничем опасным для Баварии не завершились.

Бавария играет в красной форме, Атлетико - в желтой.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В среду 21 октября в Мюнхене состоится матч первого тура группы А Лиги чемпионов сезона 2020-2021 годов, в котором местная «Бавария» будет принимать испанский клуб «Атлетико» (Мадрид).

Напомним, что немецкая команда является действующим обладателем почетного трофея этого турнира, победив в финале предыдущего розыгрыша 23 августа французский «ПСЖ» со счетом 1:0. Так что в этом сезоне «Бавария» постарается защитить свой титул и снова добиться успеха. В новом чемпионате Германии после четырех туров подопечные Ханс-Дитера Флика пока занимают второе место, имея в активе три победы и в пассиве одно неожиданное поражение от «Хоффенхайма» с крупным счетом 1:4. Что касается «Атлетико», то в Лиге чемпионов сезона 2019-2020 годов испанские футболисты дошли до четвертьфинала, в котором уступили другому немецкому клубу «Лейпциг» 1:2. А в чемпионате Испании мадридская команда также провела четыре матча, выиграв два из них и дважды сыграв вничью, и занимает 9 место.

Матч «Бавария» - «Атлетико» пройдет на стадионе «Арена Мюнхен». Начало игры в 22.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.