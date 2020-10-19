Барселона
0 : 0
Ференцварош
20.10.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Барселона – Ференцварош. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

  • 19.10.2020 22:22
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Барселона – Ференцварош. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 20-го октября, состоится поединок 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы 1, в котором сразятся каталонская «Барселона» и венгерский «Ференцварош». Матч пройдет в Барселоне (Испания), на поле стадиона «Камп Ноу», начало в 22:00.

Подопечные Сергея Реброва с боями прорывались в долгожданный для себя групповой этап розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА от самого первого этапа квалификации явно не с мечтами получить в группе каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус» и киевское «Динамо». Однако жребий был предельно строг с «фроти», поэтому их стартовый поединок пройдет на поле испанского гранда. Коллектив Рональда Кумана еще не окреп под руководством нового главного тренера, поэтому у венгерского чемпиона определенно будет шанс воспользоваться психологическими последствиями двух подряд осечек «блаугранас» в чемпионате: против «Хетафе» (0:1) и «Севильи» (1:1)

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Ференцварош».

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Илья Береза, Sport.ua

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