Барселона
3 : 0
Ференцварош
'59   ТВ-трансляция: 

Барселона – Ференцварош – 3:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

  • 20.10.2020 21:55
  • 12785 просмотров
  • 12 комментариев
Барселона – Ференцварош – 3:0. LIVE

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа G. 1-й тур.

«Барселона» – «Ференцварош» - 3:0

 Месси, 27 (пен.), Фати, 42, Коутиньо, 53

Ляйдуни, 32, Чивич, 44

«Барселона»: Нето – Дест, Лангле, Пике, Роберто – де Йонг, Пьянич – Фати, Коутиньо, Тринкан – Месси.

Запасные: Пенья, Тенас, Араухо, Бускетс, Аленья, Гризманн, Брайтвейт, Дембеле, Пуч, Педри, Фирпо, Мингеса.

«Ференцварош»: Дибус – Чивич, Ковачевич, Блажич, Ботко – Ляйдуни, Шигер, Харатин – Исаэл, Зубков, Нгуэн.

Запасные: Богдан, Банки, Фримпонг, Сомалиа, Ловренчич, Мак, Батурина, Хайстер, Двали, Боли.

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария).

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).

57 мин. Зубков красиво пробросил мяч между ног Пике на фланге, после чего был сбит соперником.

55 мин. Барселона старается загнать соперников в их штрафную контролем.

 53 мин. ГГГООООООЛЛЛЛЛ! Пяткой скинул мяч в левый фланг штрафной Фати, после чего Коутиньо поймал голкипера на ошибке, пробив в ближний угол! Месси, до этого, на дриблинге вошел в правый фланг атаки, откуда уже потом нашел Фати.

51 мин. Пьянич в центре поля грубо толкнул плечом Ляйдуни.

50 мин. МОМЕНТ! Тринкан завершил дриблинг у центрального входа в чужую штрафную ударом низом точно в руки Дибусу.

48 мин. Заброс от Коутиньо в правый фланг штрафной был перехвачен усилиями Чивича.

46 мин. Каталонцы начали с позиционной атаки на чужой половине.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

 44 мин. Чивич с двух ног бросился в подкат против Фати на левом фланге обороны.

 42 мин. ГГГГОООООЛЛЛЛ! Фати завершил наброс от де Йонга в левый фланг штрафной ударом в дальний угол в одно касание!

40 мин. Не смог Зубков в контратаке завершить точным ударом пас в правый фланг штрафной! В сторону от ближней штанги!

38 мин. ОФСАЙД! Месси пробил в перекладину, убежав от соперников от центра поля, но передачу ему отдавали в явный оффсайд.

36 мин. МОМЕНТ! Дибус спас ворота после удара под ближнюю от ворвавшегося в левый фланг штрафной Фати!

35 мин. Нето успешно сыграл при подаче с левого фланга от Исаэла.

34 мин. Что-то со стопой у Роберто после прошлого столкновения со соперником.

32 мин. Ляйдуни затоптал у технической зоны Роберто.

30 мин. Упустил мяч Чивич за боковую, получая пас Ковачевича.

 27 мин. ГГГОООЛЛЛ! Месси пробил с пенальти точно в правый нижний угол!

26 мин. ПЕНАЛЬТИ! Месси завершил серию финтов в чужой штрафной падением после фола Ковачевича в левом фланге обороны.

23 мин. Пробил в сторону от правой штанги Коутиньо, после отскока мяча перед чужой штрафной.

21 мин. А теперь закручивал с противоположной стороны атаки Исаэл. Слишком высоко и неточно.

20 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! С правого фланга штрафной Нгуэн решил бить в ближний! И лишь чудом каркас ворот спас Нето от пропущенного! Пушка!

17 мин. МОМЕНТ! Фати с левого фланга штрафной покатил во вратарскую, но Тринкау не смог замкнуть в касание – помешал защитник. До этого, Дибус парировал удар Месси с лицевой границы штрафной после стенки с Ансу.

17 мин. Лангле качественно убрал корпусом рвавшегося в контратаку Нгуэна.

15 мин. На чужой половине против Ляйдуни нарушил правила Пьянич.

12 мин. МОМЕНТ! Месси со штрафного пристрелялся вновь. Над левой девяткой закрутил.

10 мин. ГОЛ?! ОФФСАЙД! Нгуэн убежал от самой центральной линии под пас верхом, после чего обошел в штрафной Ленгле и пробил в правую девятку. Все красиво, но оффсайд!

9 мин. ОПАСНО! Лангле пробил над перекладиной, головой замкнув подачу углового от Коутиньо с левого фланга.

8 мин. Барселона подходит к чужой штрафной через стандарты. Угловой на левом фланге.

5 мин. МОМЕНТ! Дибус парировал удар от Месси со штрафного под ближнюю штангу!

3 мин. Штрафной заработал Месси на левом фланге.

1 мин. Команда Реброва начала с позиционной атаки.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 20-го октября, состоится поединок 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы G, в котором сразятся каталонская «Барселона» и венгерский «Ференцварош». Матч пройдет в Барселоне (Испания), на поле стадиона «Камп Ноу», начало в 22:00.

Подопечные Сергея Реброва с боями прорывались в долгожданный для себя групповой этап розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА от самого первого этапа квалификации явно не с мечтами получить в группе каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус» и киевское «Динамо». Однако жребий был предельно строг с «фроти», поэтому их стартовый поединок пройдет на поле испанского гранда. Коллектив Рональда Кумана еще не окреп под руководством нового главного тренера, поэтому у венгерского чемпиона определенно будет шанс воспользоваться психологическими последствиями двух подряд осечек «блаугранас» в чемпионате: против «Хетафе» (0:1) и «Севильи» (1:1)

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Ференцварош».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Илья Береза, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    pricolist
    online
      pricolist, 20.10.2020 23:09
    +1
    Прогноз Спорт юа 1:1. А вы "шарите" хочу я вам сказать
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 22:47
    0
    Sentinel, 20.10.2020 22:27
    Четыре раунда отбора к ЛЧ еще кто-то проходил? Ясно, что очки отдавать просто так они не собираются.
    Та все уже,,, как только Барса немного перешла с ходьбы на полубег, венгры посыпались, и это ещё спасибо вратарю пусть скажут
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 22:45
    0
    Есть одинаковая РМ у Динамо и Будапешта.)
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 22:45
    0
    Хорошо что следующий матч не с Барсой
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.10.2020 22:42
    +1
    Ансу Фаті - дуже класно забив 2-ий. Браво.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 22:33
    +1
    Есть один нам на пользу...
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.10.2020 22:27
    +1
    AdvocatusDei, 20.10.2020 22:24
    Ух ты, а венгры не просты
    Четыре раунда отбора к ЛЧ еще кто-то проходил? Ясно, что очки отдавать просто так они не собираются.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 22:24
    -1
    Ух ты, а венгры не просты
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 22:24
    0
    Ух ты, а венгры не просты
    Ссылка
    Henriklarsson11
      Henriklarsson11, 20.10.2020 22:23
    +2
    ференцварош показывает очень даже крепкую игру пока что. сдается мне не он будет основным лузером группы
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 22:03
    -5
    Теперь придётся желать Будапешту пропустить больше чем Динамо.
    Се ля ви...
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 20.10.2020 20:52
    -3
    Барселона вперед к победе!
    Ссылка
    Henriklarsson11
      Henriklarsson11, 20.10.2020 22:23
    +2
    ференцварош показывает очень даже крепкую игру пока что. сдается мне не он будет основным лузером группы
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.10.2020 23:09
    +1
    Прогноз Спорт юа 1:1. А вы "шарите" хочу я вам сказать
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.10.2020 22:42
    +1
    Ансу Фаті - дуже класно забив 2-ий. Браво.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 22:33
    +1
    Есть один нам на пользу...
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.10.2020 22:27
    +1
    AdvocatusDei, 20.10.2020 22:24
    Ух ты, а венгры не просты
    Четыре раунда отбора к ЛЧ еще кто-то проходил? Ясно, что очки отдавать просто так они не собираются.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 22:47
    0
    Sentinel, 20.10.2020 22:27
    Четыре раунда отбора к ЛЧ еще кто-то проходил? Ясно, что очки отдавать просто так они не собираются.
    Та все уже,,, как только Барса немного перешла с ходьбы на полубег, венгры посыпались, и это ещё спасибо вратарю пусть скажут
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 22:45
    0
    Есть одинаковая РМ у Динамо и Будапешта.)
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 22:45
    0
    Хорошо что следующий матч не с Барсой
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 22:24
    0
    Ух ты, а венгры не просты
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности