Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа G. 1-й тур.

«Барселона» – «Ференцварош» - 3:0

Месси, 27 (пен.), Фати, 42, Коутиньо, 53



Ляйдуни, 32, Чивич, 44

«Барселона»: Нето – Дест, Лангле, Пике, Роберто – де Йонг, Пьянич – Фати, Коутиньо, Тринкан – Месси.

Запасные: Пенья, Тенас, Араухо, Бускетс, Аленья, Гризманн, Брайтвейт, Дембеле, Пуч, Педри, Фирпо, Мингеса.

«Ференцварош»: Дибус – Чивич, Ковачевич, Блажич, Ботко – Ляйдуни, Шигер, Харатин – Исаэл, Зубков, Нгуэн.

Запасные: Богдан, Банки, Фримпонг, Сомалиа, Ловренчич, Мак, Батурина, Хайстер, Двали, Боли.

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария).

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).



57 мин. Зубков красиво пробросил мяч между ног Пике на фланге, после чего был сбит соперником.



55 мин. Барселона старается загнать соперников в их штрафную контролем.



53 мин. ГГГООООООЛЛЛЛЛ! Пяткой скинул мяч в левый фланг штрафной Фати, после чего Коутиньо поймал голкипера на ошибке, пробив в ближний угол! Месси, до этого, на дриблинге вошел в правый фланг атаки, откуда уже потом нашел Фати.



51 мин. Пьянич в центре поля грубо толкнул плечом Ляйдуни.



50 мин. МОМЕНТ! Тринкан завершил дриблинг у центрального входа в чужую штрафную ударом низом точно в руки Дибусу.



48 мин. Заброс от Коутиньо в правый фланг штрафной был перехвачен усилиями Чивича.



46 мин. Каталонцы начали с позиционной атаки на чужой половине.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. Чивич с двух ног бросился в подкат против Фати на левом фланге обороны.



42 мин. ГГГГОООООЛЛЛЛ! Фати завершил наброс от де Йонга в левый фланг штрафной ударом в дальний угол в одно касание!



40 мин. Не смог Зубков в контратаке завершить точным ударом пас в правый фланг штрафной! В сторону от ближней штанги!



38 мин. ОФСАЙД! Месси пробил в перекладину, убежав от соперников от центра поля, но передачу ему отдавали в явный оффсайд.



36 мин. МОМЕНТ! Дибус спас ворота после удара под ближнюю от ворвавшегося в левый фланг штрафной Фати!



35 мин. Нето успешно сыграл при подаче с левого фланга от Исаэла.



34 мин. Что-то со стопой у Роберто после прошлого столкновения со соперником.



32 мин. Ляйдуни затоптал у технической зоны Роберто.



30 мин. Упустил мяч Чивич за боковую, получая пас Ковачевича.



27 мин. ГГГОООЛЛЛ! Месси пробил с пенальти точно в правый нижний угол!



26 мин. ПЕНАЛЬТИ! Месси завершил серию финтов в чужой штрафной падением после фола Ковачевича в левом фланге обороны.



23 мин. Пробил в сторону от правой штанги Коутиньо, после отскока мяча перед чужой штрафной.



21 мин. А теперь закручивал с противоположной стороны атаки Исаэл. Слишком высоко и неточно.



20 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! С правого фланга штрафной Нгуэн решил бить в ближний! И лишь чудом каркас ворот спас Нето от пропущенного! Пушка!



17 мин. МОМЕНТ! Фати с левого фланга штрафной покатил во вратарскую, но Тринкау не смог замкнуть в касание – помешал защитник. До этого, Дибус парировал удар Месси с лицевой границы штрафной после стенки с Ансу.



17 мин. Лангле качественно убрал корпусом рвавшегося в контратаку Нгуэна.



15 мин. На чужой половине против Ляйдуни нарушил правила Пьянич.



12 мин. МОМЕНТ! Месси со штрафного пристрелялся вновь. Над левой девяткой закрутил.



10 мин. ГОЛ?! ОФФСАЙД! Нгуэн убежал от самой центральной линии под пас верхом, после чего обошел в штрафной Ленгле и пробил в правую девятку. Все красиво, но оффсайд!



9 мин. ОПАСНО! Лангле пробил над перекладиной, головой замкнув подачу углового от Коутиньо с левого фланга.



8 мин. Барселона подходит к чужой штрафной через стандарты. Угловой на левом фланге.



5 мин. МОМЕНТ! Дибус парировал удар от Месси со штрафного под ближнюю штангу!



3 мин. Штрафной заработал Месси на левом фланге.



1 мин. Команда Реброва начала с позиционной атаки.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Во вторник, 20-го октября, состоится поединок 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы G, в котором сразятся каталонская «Барселона» и венгерский «Ференцварош». Матч пройдет в Барселоне (Испания), на поле стадиона «Камп Ноу», начало в 22:00.

Подопечные Сергея Реброва с боями прорывались в долгожданный для себя групповой этап розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА от самого первого этапа квалификации явно не с мечтами получить в группе каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус» и киевское «Динамо». Однако жребий был предельно строг с «фроти», поэтому их стартовый поединок пройдет на поле испанского гранда. Коллектив Рональда Кумана еще не окреп под руководством нового главного тренера, поэтому у венгерского чемпиона определенно будет шанс воспользоваться психологическими последствиями двух подряд осечек «блаугранас» в чемпионате: против «Хетафе» (0:1) и «Севильи» (1:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Ференцварош».