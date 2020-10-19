Динамо Киев
0 : 0
Ювентус
20.10.2020 19:55   ТВ-трансляция: 

Динамо – Ювентус. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги чемпионов

  • 19.10.2020 19:47
  • 170 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо – Ювентус. Текстовая трансляция матча
© facebook.com/fcdynamoua

Во вторник, 20-го октября, состоится поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» будет принимать туринский «Ювентус». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:55.

Киевляне оказались в компании сильнейших клубов Европы впервые с 2016-го года, а в заявке «Динамо» присутствуют только четверо футболистов, которые принимали участие в том розыгрыше: Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков. Интересно, что все они отличались забитыми голами на групповом этапе в сезоне 2016/2017. Первым соперником подопечных Мирчи Луческу в групповом турнире станет чемпион Италии. Под руководством румынского специалиста «бело-синие» провели уже десять матчей, не потерпев в них ни одного поражения. После шести туров национального первенства «Динамо» лидирует в турнирной таблице, а в минувший уик-энд киевляне во Львове обыграли «Рух» со счетом 2:0. «Ювентус» в крайнем туре Серии А неожиданно потерял очки в матче с «Кротоне», сыграв вничью со счетом 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ювентус».

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Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 19.10.2020 20:00
    0
    Зокрема, у заявку на матч з Динамо потрапило 16 польових гравців та 3 воротарі; вони і вилетіли в Київ. Розширений склад “Ювентуса”:
    Воротарі: Буффон, Щенсни, Пінсольо.
    Захисники: К’єлліні, Данило, Куадрадо, Бонуччі, Демірал, Фработта.
    Півзахисники: Артур, Ремзі, К’єза, Рабьо, Бентанкур, Бернардескі, Портанова, Кулусєвські.
    Нападники: Мората, Дібала.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 19.10.2020 20:00
    0
    Зокрема, у заявку на матч з Динамо потрапило 16 польових гравців та 3 воротарі; вони і вилетіли в Київ. Розширений склад “Ювентуса”:
    Воротарі: Буффон, Щенсни, Пінсольо.
    Захисники: К’єлліні, Данило, Куадрадо, Бонуччі, Демірал, Фработта.
    Півзахисники: Артур, Ремзі, К’єза, Рабьо, Бентанкур, Бернардескі, Портанова, Кулусєвські.
    Нападники: Мората, Дібала.
    Ссылка
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