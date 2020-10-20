Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур.

«Динамо» – «Ювентус» – 0:0

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Карлос Де Пена, Владислав Супряга? Виктор Цыганков

Запас: Руслан Нещерет, Денис Бойко, Денис Попов, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Жерсон Родригес, Александр Сирота, Миккель Дуэлунд

«Ювентус»: Войцех Щесны, Джорджио Кьеллини (Мерих Демирал, 19), Леонардо Бонуччи, Данило, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Хуан Куадрадо, Федерико Кьеза, Арон Рэмси, Альваро Мората, Деян Кулусевски

Запас: Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон, Артур, Пауло Дибала, Федерико Бернардески, Джанлука Фработта, Маноло Портанова

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

25 мин. Игра идет в центре поля.

22 мин. Шапаренко немного отпустил мяч в центре поля, чем тут же воспользовались соперниками.

20 мин. После навеса с углового Бущан рукой выбил мяч.

19 мин. Вынужденная замена у Ювентуса. Вместо Кьеллини на поле вышел Демирал.

17 мин. Кендзера навесил с правого фланга, и Супряга головой пробил слишком неточно.

15 мин. Опять Кьеза бил из левого угла штрафной Динамо. На этот раз неточно.

14 мин. ПОВЕЗЛО! После навеса с углового на выходе ошибся Бущан, и Кьеллини головой не попал в пустой угол!

12 мин. МОМЕНТ! Кьеза в левом углу штрафной Динамо качнул Кендзеру и пробил в дальний угол - Бущан в падении выручил!

10 мин. Игра идет в центре поля.

8 мин. После навеса с углового у ворот Динамо Сидорчук боролся с Кьеллини, и мяч от игрока Юве вылетел за пределы поля.

7 мин. После навеса Караваева Щесны сыграл несогласованно со своими партнерами, но все обошлось для туринцев.

5 мин. Кендзера сделал неточную передачу в линию атаки на Буяльского.

3 мин. Кулусевски со штрафного с правого фланга навесил в руки Бущану.

2 мин. Куадрадо навесил с в штрафную, и Миколенко выбил мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 20-го октября, состоится поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» будет принимать туринский «Ювентус». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:55.

Киевляне оказались в компании сильнейших клубов Европы впервые с 2016-го года, а в заявке «Динамо» присутствуют только четверо футболистов, которые принимали участие в том розыгрыше: Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков. Интересно, что все они отличались забитыми голами на групповом этапе в сезоне 2016/2017. Первым соперником подопечных Мирчи Луческу в групповом турнире станет чемпион Италии. Под руководством румынского специалиста «бело-синие» провели уже десять матчей, не потерпев в них ни одного поражения. После шести туров национального первенства «Динамо» лидирует в турнирной таблице, а в минувший уик-энд киевляне во Львове обыграли «Рух» со счетом 2:0. «Ювентус» в крайнем туре Серии А неожиданно потерял очки в матче с «Кротоне», сыграв вничью со счетом 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ювентус».