Динамо Киев
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Ювентус
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Динамо – Ювентус – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги чемпионов

  • 20.10.2020 19:53
  • 22802 просмотра
  • 49 комментариев
Динамо – Ювентус – 0:0. LIVE
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Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур.

«Динамо» – «Ювентус» – 0:0

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Сергей  Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Карлос Де Пена, Владислав Супряга? Виктор Цыганков

Запас: Руслан Нещерет, Денис Бойко, Денис Попов, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Жерсон Родригес, Александр Сирота, Миккель Дуэлунд

«Ювентус»: Войцех Щесны, Джорджио Кьеллини (Мерих Демирал, 19), Леонардо Бонуччи, Данило, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Хуан Куадрадо, Федерико Кьеза, Арон Рэмси, Альваро Мората, Деян Кулусевски

Запас: Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон, Артур, Пауло Дибала, Федерико Бернардески, Джанлука Фработта, Маноло Портанова

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

 

25 мин. Игра идет в центре поля.

22 мин. Шапаренко немного отпустил мяч в центре поля, чем тут же воспользовались соперниками.

20 мин. После навеса с углового Бущан рукой выбил мяч.

19 мин. Вынужденная замена у Ювентуса. Вместо Кьеллини на поле вышел Демирал.

17 мин. Кендзера навесил с правого фланга, и Супряга головой пробил слишком неточно.

15 мин. Опять Кьеза бил из левого угла штрафной Динамо. На этот раз неточно.

14 мин. ПОВЕЗЛО! После навеса с углового на выходе ошибся Бущан, и Кьеллини головой не попал в пустой угол!

12 мин. МОМЕНТ! Кьеза в левом углу штрафной Динамо качнул Кендзеру и пробил в дальний угол - Бущан в падении выручил!

10 мин. Игра идет в центре поля.

8 мин. После навеса с углового у ворот Динамо Сидорчук боролся с Кьеллини, и мяч от игрока Юве вылетел за пределы поля.

7 мин. После навеса Караваева Щесны сыграл несогласованно со своими партнерами, но все обошлось для туринцев.

5 мин. Кендзера сделал неточную передачу в линию атаки на Буяльского.

3 мин. Кулусевски со штрафного с правого фланга навесил в руки Бущану.

2 мин. Куадрадо навесил с в штрафную, и Миколенко выбил мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

Во вторник, 20-го октября, состоится поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» будет принимать туринский «Ювентус». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:55.

Киевляне оказались в компании сильнейших клубов Европы впервые с 2016-го года, а в заявке «Динамо» присутствуют только четверо футболистов, которые принимали участие в том розыгрыше: Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков. Интересно, что все они отличались забитыми голами на групповом этапе в сезоне 2016/2017. Первым соперником подопечных Мирчи Луческу в групповом турнире станет чемпион Италии. Под руководством румынского специалиста «бело-синие» провели уже десять матчей, не потерпев в них ни одного поражения. После шести туров национального первенства «Динамо» лидирует в турнирной таблице, а в минувший уик-энд киевляне во Львове обыграли «Рух» со счетом 2:0. «Ювентус» в крайнем туре Серии А неожиданно потерял очки в матче с «Кротоне», сыграв вничью со счетом 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ювентус».

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Александр Снитко, Sport.ua

(4 голоса)

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    • 4.31% (10)
      1. Крупная победа Динамо
    • 24.14% (56)
      2. Минимальная победа Динамо
    • 30.17% (70)
      3. Ничья
    • 24.14% (56)
      4. Минимальная победа Ювентуса
    • 17.24% (40)
      5. Крупная победа Ювентуса
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Комментарии
    serge_kr
    online
      serge_kr, 20.10.2020 20:22
    0
    Родригес как по мне сейчас сильнее Цыганкова
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 20.10.2020 20:22
    0
    в Кротоне було навпаки: Деміраль грав лівого бека, а Даніло - правого.
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 20.10.2020 20:22
    0
    dnepryanin, 20.10.2020 20:00
    https://gooool.tv/online/92486-dinamo-kiev-yuventus-20102020-pryamaya-trans
    lyaciya.html#
    спасибо
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 20.10.2020 20:20
    0
    Пирло походу будет из Ювентуса делать автобус в этом сезоне
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 20.10.2020 20:20
    0
    а Циганкова якраз і не видно на полі.
    Ссылка
    Микола Гриценко
      Микола Гриценко, 20.10.2020 20:19
    0
    Коментатор перестане пи...пи... ? Мабуть я його таки відключу....
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.10.2020 20:17
    0
    Dynamo_Cyprus, 20.10.2020 20:17
    Ювентус никакой, думаю можно брать очки с ними, вопрос только 3 или 1?
    Ювентус - никакой???? Не трави!
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 20.10.2020 20:17
    0
    Ювентус никакой, думаю можно брать очки с ними, вопрос только 3 или 1?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.10.2020 20:16
    -3
    Рождённые в Автобусе, 20.10.2020 20:15
    🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌Автобусс привезёт нам очи в капиллачку страны ?
    Не думаю \
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
    online
      Рождённые в Автобусе, 20.10.2020 20:15
    -3
    🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌Автобусс привезёт нам очи в капиллачку страны ?
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 20.10.2020 20:14
    -1
    yuriy_kent, 20.10.2020 20:12
    На сайте ливе тв есть любые видеотрансляции.
    Там, на жаль, з великим відставанням.
    А ось тут - https://live-sport.online/sport/1 - майже сек. в сек.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 20.10.2020 20:13
    0
    К'єліні в Кротоне не грав ч/з мікротравму. Ту ж саму, що й зараз?
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 20.10.2020 20:13
    0
    Andriy Zimich, 20.10.2020 20:10
    Вітаю. Можливо, хтось має посилання на відеотрансляцію? Дякую.
    Так я ж там, - нижче дивись -, скинув посилання.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.10.2020 20:12
    -2
    Andriy Zimich, 20.10.2020 20:10
    Вітаю. Можливо, хтось має посилання на відеотрансляцію? Дякую.
    https://myfootball.top/1093900-translyaciya-matcha-dinamo-kiev-yuventus.htm
    l
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 20.10.2020 20:12
    -1
    Andriy Zimich, 20.10.2020 20:10
    Вітаю. Можливо, хтось має посилання на відеотрансляцію? Дякую.
    На сайте ливе тв есть любые видеотрансляции.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 20.10.2020 20:11
    0
    У кьезы много свободы, на закрывать зону
    Ссылка
    Andriy Zimich
      Andriy Zimich, 20.10.2020 20:10
    0
    Вітаю. Можливо, хтось має посилання на відеотрансляцію? Дякую.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 20.10.2020 20:10
    0
    Залишати одного Кензеру проти К'єзи - неприпустимо. Циганков недопрацьовує.
    Ссылка
    kamkov
      kamkov, 20.10.2020 20:10
    0
    зачем платит у Киевстар ты месец бесплатно
    Ссылка
    Микола Борисевич
    online
      Микола Борисевич, 20.10.2020 20:10
    0
    Sweet TV почало трансляцію футбол 1 та футбол 2. Перші 7 днів безкоштовно для новеньких.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 20.10.2020 20:05
    +3
    Maks7777, 20.10.2020 19:43
    Ну что дыыынамо филонили пять лет унижались в лиги Европы, теперь надо набирать очи в копилку коэфицентов ,ЖекаФани и его умалишеные по цеху одевайте памперсы то от гимна лиги чемпионов ещё штаны мокрые станут!!!!!!!
    чм0шник, залиш назавжди терени цивілізації
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 20.10.2020 20:09
    +2
    Поздравляю всех адекватных фанов Динамо с долгожданной лигой чемпионов. Желаю услышать гимн на родном стадионе и весной.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 20.10.2020 19:53
    +2
    Удачи пацанам! Пусть принесут очки и радость для Украины !
    Ссылка
    dnepryanin
      dnepryanin, 20.10.2020 20:00
    +1
    Семен Фонсеко, 20.10.2020 19:57
    есть ссылка где смотреть?
    https://gooool.tv/online/92486-dinamo-kiev-yuventus-20102020-pryamaya-trans
    lyaciya.html#
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 20.10.2020 19:36
    +1
    Динамо! Вперед к победе! Верю в Луческу! Роналду нет, есть шанс в Динамо!
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 20.10.2020 20:22
    0
    Родригес как по мне сейчас сильнее Цыганкова
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 20.10.2020 20:22
    0
    в Кротоне було навпаки: Деміраль грав лівого бека, а Даніло - правого.
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 20.10.2020 20:22
    0
    dnepryanin, 20.10.2020 20:00
    https://gooool.tv/online/92486-dinamo-kiev-yuventus-20102020-pryamaya-trans
    lyaciya.html#
    спасибо
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 20.10.2020 20:20
    0
    Пирло походу будет из Ювентуса делать автобус в этом сезоне
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 20.10.2020 20:20
    0
    а Циганкова якраз і не видно на полі.
    Ссылка
    Микола Гриценко
      Микола Гриценко, 20.10.2020 20:19
    0
    Коментатор перестане пи...пи... ? Мабуть я його таки відключу....
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.10.2020 20:17
    0
    Dynamo_Cyprus, 20.10.2020 20:17
    Ювентус никакой, думаю можно брать очки с ними, вопрос только 3 или 1?
    Ювентус - никакой???? Не трави!
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 20.10.2020 20:17
    0
    Ювентус никакой, думаю можно брать очки с ними, вопрос только 3 или 1?
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 20.10.2020 20:13
    0
    К'єліні в Кротоне не грав ч/з мікротравму. Ту ж саму, що й зараз?
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 20.10.2020 20:13
    0
    Andriy Zimich, 20.10.2020 20:10
    Вітаю. Можливо, хтось має посилання на відеотрансляцію? Дякую.
    Так я ж там, - нижче дивись -, скинув посилання.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 20.10.2020 20:11
    0
    У кьезы много свободы, на закрывать зону
    Ссылка
    Andriy Zimich
      Andriy Zimich, 20.10.2020 20:10
    0
    Вітаю. Можливо, хтось має посилання на відеотрансляцію? Дякую.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 20.10.2020 20:10
    0
    Залишати одного Кензеру проти К'єзи - неприпустимо. Циганков недопрацьовує.
    Ссылка
    kamkov
      kamkov, 20.10.2020 20:10
    0
    зачем платит у Киевстар ты месец бесплатно
    Ссылка
    Микола Борисевич
    online
      Микола Борисевич, 20.10.2020 20:10
    0
    Sweet TV почало трансляцію футбол 1 та футбол 2. Перші 7 днів безкоштовно для новеньких.
    Ссылка
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