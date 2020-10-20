Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур.
«Динамо» – «Ювентус» – 0:0
«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Карлос Де Пена, Владислав Супряга? Виктор Цыганков
Запас: Руслан Нещерет, Денис Бойко, Денис Попов, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Жерсон Родригес, Александр Сирота, Миккель Дуэлунд
«Ювентус»: Войцех Щесны, Джорджио Кьеллини (Мерих Демирал, 19), Леонардо Бонуччи, Данило, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Хуан Куадрадо, Федерико Кьеза, Арон Рэмси, Альваро Мората, Деян Кулусевски
Запас: Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон, Артур, Пауло Дибала, Федерико Бернардески, Джанлука Фработта, Маноло Портанова
Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)
НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)
25 мин. Игра идет в центре поля.
22 мин. Шапаренко немного отпустил мяч в центре поля, чем тут же воспользовались соперниками.
20 мин. После навеса с углового Бущан рукой выбил мяч.
دينامو كييف 0-0 يوفنتوس— Dr (@FGoals24) October 20, 2020
خروج كيليني بسبب الإصابة#UCL#DynamoJuve
pic.twitter.com/yRHqytepT8
19 мин. Вынужденная замена у Ювентуса. Вместо Кьеллини на поле вышел Демирал.
17 мин. Кендзера навесил с правого фланга, и Супряга головой пробил слишком неточно.
15 мин. Опять Кьеза бил из левого угла штрафной Динамо. На этот раз неточно.
14 мин. ПОВЕЗЛО! После навеса с углового на выходе ошибся Бущан, и Кьеллини головой не попал в пустой угол!
Chiesa chance! #DynamoJuvepic.twitter.com/gkoFgfHXqx— Juve Canal (@juvecanal2) October 20, 2020
12 мин. МОМЕНТ! Кьеза в левом углу штрафной Динамо качнул Кендзеру и пробил в дальний угол - Бущан в падении выручил!
10 мин. Игра идет в центре поля.
8 мин. После навеса с углового у ворот Динамо Сидорчук боролся с Кьеллини, и мяч от игрока Юве вылетел за пределы поля.
7 мин. После навеса Караваева Щесны сыграл несогласованно со своими партнерами, но все обошлось для туринцев.
5 мин. Кендзера сделал неточную передачу в линию атаки на Буяльского.
3 мин. Кулусевски со штрафного с правого фланга навесил в руки Бущану.
2 мин. Куадрадо навесил с в штрафную, и Миколенко выбил мяч.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
⚽️⚽️⚽️ #DynamoJuve pic.twitter.com/Y871hvLifI— JuventusFC (@juventusfc) October 20, 2020
💪💪💪💪#DynamoJuve #JuveUCL pic.twitter.com/GruuBhDIlV— JuventusFC (@juventusfc) October 20, 2020
Во вторник, 20-го октября, состоится поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» будет принимать туринский «Ювентус». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:55.
Киевляне оказались в компании сильнейших клубов Европы впервые с 2016-го года, а в заявке «Динамо» присутствуют только четверо футболистов, которые принимали участие в том розыгрыше: Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков. Интересно, что все они отличались забитыми голами на групповом этапе в сезоне 2016/2017. Первым соперником подопечных Мирчи Луческу в групповом турнире станет чемпион Италии. Под руководством румынского специалиста «бело-синие» провели уже десять матчей, не потерпев в них ни одного поражения. После шести туров национального первенства «Динамо» лидирует в турнирной таблице, а в минувший уик-энд киевляне во Львове обыграли «Рух» со счетом 2:0. «Ювентус» в крайнем туре Серии А неожиданно потерял очки в матче с «Кротоне», сыграв вничью со счетом 1:1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ювентус».
Александр Снитко, Sport.ua
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А ось тут - https://live-sport.online/sport/1 - майже сек. в сек.
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