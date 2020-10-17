6-й тур
Александрия
0 : 0
Ингулец
18.10.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Александрия – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 17.10.2020 20:05
  • 299 просмотров
  • 0 комментариев
Александрия – Ингулец. Текстовая трансляция матча
© ФК Александрия

В воскресенье, 18-го октября, состоится поединок шестого тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» будет принимать «Ингулец». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», начало – в 17:00.

На текущей неделе команда Владимира Шарана попала в очень непростую ситуацию, связанную с вспышкой коронавируса в лагере «желто-черных». И хоть накануне противостояния с «Ингульцом» некоторые игроки основы сдали негативный тест на Covid-19, в воскресенье состав «Александрии» будет далек от оптимального. В турнирной таблице «горожане» на два очка опережают дебютанта Премьер-лиги. При этом петровцы еще не почувствовали вкус побед в элитном дивизионе (1 поражение и 4 ничьи). Напомним, что в конце сентября «Александрия» выбила «Ингулец» из Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ингулец».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности