В воскресенье, 18-го октября, состоится поединок шестого тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» будет принимать «Ингулец». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», начало – в 17:00.

На текущей неделе команда Владимира Шарана попала в очень непростую ситуацию, связанную с вспышкой коронавируса в лагере «желто-черных». И хоть накануне противостояния с «Ингульцом» некоторые игроки основы сдали негативный тест на Covid-19, в воскресенье состав «Александрии» будет далек от оптимального. В турнирной таблице «горожане» на два очка опережают дебютанта Премьер-лиги. При этом петровцы еще не почувствовали вкус побед в элитном дивизионе (1 поражение и 4 ничьи). Напомним, что в конце сентября «Александрия» выбила «Ингулец» из Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ингулец».