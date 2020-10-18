Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Александрия» – «Ингулец» – 4:1

Василий Грицук (7), Денис Устименко (10), Валерий Бондаренко (35), Никита Дудка (41) – Илья Коваленко (43)

Валерий Лучкевич (28), Павел Пашаев (33) – Денис Янаков (24), Илья Коваленко (45), Александр Кучеренко (48)

Валерий Лучкевич (45, две желтые карточки)

«Александрия»: Вячеслав Борисенко, Aлександр Мельник, Владислав Бабогло, Богдан Мышенко, Максим Третьяков, Валерий Лучкевич, Павел Пашаев, Василий Грицук, Никита Дудка, Валерий Бондаренко, Денис Устименко

Запас: Денис Ферт, Артем Ситало, Андрей Глоба, Денис Пидручный, Андрей Новиков, Вадим Янчак, Максим Ивахно, Каспарс Дубра, Максим Задерака

«Ингулец»: Владимир Крынский, Евгений Запорожец, Младен Бартулович, Илья Коваленко, Денис Янаков, Дмитрий Фатеев, Aлександр Кучеренко, Виталий Павлов, Денис Балан, Максим Ковалев, Андрей Семенко (Ника Ситчинава, 46)

Запас: Артем Малыш, Богдан Литвяк, Михаил Плохотнюк, Владислав Игнатьев, Николай Квасный

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

КСК «Ника» (Александрия)

48 мин. Кучеренко грубо сыграл на половине поля Александрии.

46 мин. Замена у Ингульца. Вместо Семенко на поле вышел Ситчинава.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Коваленко.

45 мин. Лучкевич за слишком бурные эмоции получил горчичник, который стал для него вторым в матче!

43 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 4:1!!! Балан с правого фланга сделал передачу в центр штрафной, и Коваленко пробил впритирку с правой от себя штангой!

41 мин. ГОООООЛЛЛЛ!!! 4:0!!! Грубую ошибку допустил Крынский, который выбил мяч на Дудку. Дебютант Александрии сблизился с голкипером и из правого угла штрафной нанес точный удар!

39 мин. Мышенко нарушил правила у штрафной Ингульца.

35 мин. ГОООООЛЛЛЛ!!! 3:0!!! После навеса Грицука со штрафного произошел просто катастрофический провал центра обороны петровцев. Бобогло скинул мяч на Бондаренко, которому оставалось точно пробить в пустой угол!

33 мин. Пашаев отмахнулся в борьбе с Янаковым.

31 мин. Игра идет в центре поля.

29 мин. Бартулович со штрафного с правого фланга навесил в руки Борисенко.

28 мин. Лучкевич грубо сыграл против Балана.

27 мин. После углового Ингульца остроты у ворот Александрии не возникло.

24 мин. Янаков сбил Пашаева и сорвал атаку Александрии.

23 мин. Теперь Бартулович навешивал со штрафного, и защитники Александрии выбили мяч.

21 мин. ОПАСНО! Бартулович пробил со штрафного от правого угла штрафной Александрии, и Борисенко в падении перевел мяч на угловой!

19 мин. Хозяева поля больше владеют мячом.

16 мин. Третьяков слишком сильно навесил с правого фланга.

14 мин. Третьяков со штрафного от левого угла штрафной Ингульца пробил в стенку.

10 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 2:0!!! Устименко в штрафной Ингульца, казалось, неудачно принял мяч, но форвард успел опередить защитника и с носка точно пробил мимо голкипера!

7 мин. ГООООООЛЛЛЛ!!! 1:0!!! После ввода из аута Грицук в левом углу штрафной Ингульца поставил спину оппоненту и техничным ударом закрутил мяч в дальний угол!

3 мин. Балан из правого угла штрафной Александрии не попал в дальнюю девятку.

2 мин. Запорожец нарушил правила в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 18-го октября, состоится поединок шестого тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» будет принимать «Ингулец». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», начало – в 17:00.

На текущей неделе команда Владимира Шарана попала в очень непростую ситуацию, связанную с вспышкой коронавируса в лагере «желто-черных». И хоть накануне противостояния с «Ингульцом» некоторые игроки основы сдали негативный тест на Covid-19, в воскресенье состав «Александрии» будет далек от оптимального. В турнирной таблице «горожане» на два очка опережают дебютанта Премьер-лиги. При этом петровцы еще не почувствовали вкус побед в элитном дивизионе (1 поражение и 4 ничьи). Напомним, что в конце сентября «Александрия» выбила «Ингулец» из Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ингулец».