6-й тур
Александрия
4 : 1
Ингулец
'49   ТВ-трансляция: 

Александрия – Ингулец – 4:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 18.10.2020 16:59
  • 4624 просмотра
  • 23 комментария
Александрия – Ингулец – 4:1. LIVE
© ФК Александрия

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Александрия» – «Ингулец» – 4:1

Василий Грицук (7), Денис Устименко (10), Валерий Бондаренко (35), Никита Дудка (41) – Илья Коваленко (43)

Валерий Лучкевич (28), Павел Пашаев (33) – Денис Янаков (24), Илья Коваленко (45), Александр Кучеренко (48)

Валерий Лучкевич (45, две желтые карточки)

«Александрия»: Вячеслав Борисенко, Aлександр Мельник, Владислав Бабогло, Богдан Мышенко, Максим Третьяков, Валерий Лучкевич, Павел Пашаев, Василий Грицук, Никита Дудка, Валерий Бондаренко, Денис Устименко

Запас: Денис Ферт, Артем Ситало, Андрей Глоба, Денис Пидручный, Андрей Новиков, Вадим Янчак, Максим Ивахно, Каспарс Дубра, Максим Задерака

«Ингулец»: Владимир Крынский, Евгений Запорожец, Младен Бартулович, Илья Коваленко, Денис Янаков, Дмитрий Фатеев, Aлександр Кучеренко, Виталий Павлов, Денис Балан, Максим Ковалев, Андрей Семенко (Ника Ситчинава, 46)

Запас: Артем Малыш, Богдан Литвяк, Михаил Плохотнюк, Владислав Игнатьев, Николай Квасный

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

КСК «Ника» (Александрия)

 

48 мин. Кучеренко грубо сыграл на половине поля Александрии.

46 мин. Замена у Ингульца. Вместо Семенко на поле вышел Ситчинава.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Коваленко.

45 мин. Лучкевич за слишком бурные эмоции получил горчичник, который стал для него вторым в матче!

43 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 4:1!!! Балан с правого фланга сделал передачу в центр штрафной, и Коваленко пробил впритирку с правой от себя штангой!

41 мин. ГОООООЛЛЛЛ!!! 4:0!!! Грубую ошибку допустил Крынский, который выбил мяч на Дудку. Дебютант Александрии сблизился с голкипером и из правого угла штрафной нанес точный удар!

39 мин. Мышенко нарушил правила у штрафной Ингульца.

35 мин. ГОООООЛЛЛЛ!!! 3:0!!! После навеса Грицука со штрафного произошел просто катастрофический провал центра обороны петровцев. Бобогло скинул мяч на Бондаренко, которому оставалось точно пробить в пустой угол!

33 мин. Пашаев отмахнулся в борьбе с Янаковым.

31 мин. Игра идет в центре поля.

29 мин. Бартулович со штрафного с правого фланга навесил в руки Борисенко.

28 мин. Лучкевич грубо сыграл против Балана.

27 мин. После углового Ингульца остроты у ворот Александрии не возникло.

24 мин. Янаков сбил Пашаева и сорвал атаку Александрии.

23 мин. Теперь Бартулович навешивал со штрафного, и защитники Александрии выбили мяч.

21 мин. ОПАСНО! Бартулович пробил со штрафного от правого угла штрафной Александрии, и Борисенко в падении перевел мяч на угловой!

19 мин. Хозяева поля больше владеют мячом.

16 мин. Третьяков слишком сильно навесил с правого фланга.

14 мин. Третьяков со штрафного от левого угла штрафной Ингульца пробил в стенку.

10 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 2:0!!! Устименко в штрафной Ингульца, казалось, неудачно принял мяч, но форвард успел опередить защитника и с носка точно пробил мимо голкипера!

7 мин. ГООООООЛЛЛЛ!!! 1:0!!! После ввода из аута Грицук в левом углу штрафной Ингульца поставил спину оппоненту и техничным ударом закрутил мяч в дальний угол!

3 мин. Балан из правого угла штрафной Александрии не попал в дальнюю девятку.

2 мин. Запорожец нарушил правила в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 18-го октября, состоится поединок шестого тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» будет принимать «Ингулец». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», начало – в 17:00.

На текущей неделе команда Владимира Шарана попала в очень непростую ситуацию, связанную с вспышкой коронавируса в лагере «желто-черных». И хоть накануне противостояния с «Ингульцом» некоторые игроки основы сдали негативный тест на Covid-19, в воскресенье состав «Александрии» будет далек от оптимального. В турнирной таблице «горожане» на два очка опережают дебютанта Премьер-лиги. При этом петровцы еще не почувствовали вкус побед в элитном дивизионе (1 поражение и 4 ничьи). Напомним, что в конце сентября «Александрия» выбила «Ингулец» из Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ингулец».

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Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.10.2020 18:03
    0
    Александрия безжалостна. Дадут 10 забить - забьет 10
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.10.2020 17:57
    +1
    епать это че за первый тайм!?) Пять голов, удаление... Во втором походу стоит ждать автогола и пенальти)))
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 18.10.2020 17:55
    0
    Український Крим, 18.10.2020 17:52
    Пенальти ставят продажные судьи, а договорняков между командами сейчас пока не вижу! Смотрю матчи Ворсклы, Зори, Динамо, Десны и Шахты.... Даже сегодня, о каком может идти речь договорняке, когда Олександрия забивает 4 банки в первом тайме и получает удаление
    Но я и в прошлом чемпе не видел странных игр. А судьи там тоже чудили. Возможно, единственная странная игра, это Заря - Десна. У меня насчет этой игры двоякие чувства. Но другие игры были обычными, судьи как всегда супер(нет).
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 18.10.2020 17:52
    0
    Vitalii_13UA, 18.10.2020 17:46
    А как ты понял, что их стало меньше? Я например поражаюсь тому, как Колос получает странные пенальти на последних минутах.
    Пенальти ставят продажные судьи, а договорняков между командами сейчас пока не вижу! Смотрю матчи Ворсклы, Зори, Динамо, Десны и Шахты.... Даже сегодня, о каком может идти речь договорняке, когда Олександрия забивает 4 банки в первом тайме и получает удаление
    Ссылка
    Samiy- Samiy
      Samiy- Samiy, 18.10.2020 17:48
    +1
    Tristan, 18.10.2020 17:42
    новые три команды в УПЛ сделали наш чемпионат колхозным теперь уже не только в переносном,но и в прямом смысле...очень слабый уровень... грустный чемпионат
    Да нифига не слабей, 7-8 команд чемпионата играют на равных друг с другом, давно такого не было
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 18.10.2020 17:46
    0
    Український Крим, 18.10.2020 17:44
    В чемпионате стало договорняков меньше! А это радует
    А как ты понял, что их стало меньше? Я например поражаюсь тому, как Колос получает странные пенальти на последних минутах.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.10.2020 17:45
    0
    Tristan, 18.10.2020 17:42
    новые три команды в УПЛ сделали наш чемпионат колхозным теперь уже не только в переносном,но и в прямом смысле...очень слабый уровень... грустный чемпионат
    согласен, в нынешних условиях формат на 12 команд с делением на шестерки выглядел оптимальным. Будет больше в УПЛ команд таких как Львов, Минай, только толку от этого...
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 18.10.2020 17:44
    +2
    Tristan, 18.10.2020 17:42
    новые три команды в УПЛ сделали наш чемпионат колхозным теперь уже не только в переносном,но и в прямом смысле...очень слабый уровень... грустный чемпионат
    В чемпионате стало договорняков меньше! А это радует
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.10.2020 17:43
    0
    umnuy2, 18.10.2020 17:40
    Поворознюк вышел поссать на 9 минут,приходит а тут 0-3
    0-4
    Ссылка
    Tristan
    online
      Tristan, 18.10.2020 17:42
    0
    новые три команды в УПЛ сделали наш чемпионат колхозным теперь уже не только в переносном,но и в прямом смысле...очень слабый уровень... грустный чемпионат
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 18.10.2020 17:41
    +1
    Ингулец лигой не ошибся? Но это только 6й тур, посмотрим что дальше будет, и что президент команды придумает. Хотя что он может придумать, когда он все еще в 90-х
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.10.2020 17:40
    +1
    Поворознюк вышел поссать на 9 минут,приходит а тут 0-3
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 18.10.2020 17:39
    0
    В Алексадрии сложная ситуация из-за множества больных короной. Александрия просила перенести матч, президент Ингульца отказал. За это свинское отношение к своим же землякам они и получают.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 18.10.2020 17:39
    +1
    Повний деклас
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.10.2020 17:38
    0
    Зря президент Ингульца не захотел переносить матч, получили за 35 минут полную кошелку. Играют как середняк Первой Лиги
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.10.2020 17:22
    +1
    Александрия нравится, несмотря на кадровые проблемы, они возят прилично Ингулец.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 17:21
    0
    Vitalik_Medvid, 18.10.2020 17:18
    В Олександріі більше половини команди хворі на короновірус і пропускають, тому кофи такі. Інгулець ще й гру не захотів переносити.. Тим приємніше те, що Олександрія наказує той колгосп з їхнім папіком
    А что там переносить? Из колхоза на хутор 43 км
    Ссылка
    Samiy- Samiy
      Samiy- Samiy, 18.10.2020 17:21
    +1
    Vitalik_Medvid, 18.10.2020 17:18
    В Олександріі більше половини команди хворі на короновірус і пропускають, тому кофи такі. Інгулець ще й гру не захотів переносити.. Тим приємніше те, що Олександрія наказує той колгосп з їхнім папіком
    Да норм состав у Александрии, без пары человек можно сказать что все основные
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 17:19
    +1
    Суровое межрайонное дерби!
    Смерть ничьим.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 18.10.2020 17:18
    +1
    Samiy- Samiy, 18.10.2020 17:14
    Ингулец фаворит у буков, что они курят там!?
    В Олександріі більше половини команди хворі на короновірус і пропускають, тому кофи такі. Інгулець ще й гру не захотів переносити.. Тим приємніше те, що Олександрія наказує той колгосп з їхнім папіком
    Ссылка
    Samiy- Samiy
      Samiy- Samiy, 18.10.2020 17:14
    +4
    Ингулец фаворит у буков, что они курят там!?
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 18.10.2020 17:44
    +2
    Tristan, 18.10.2020 17:42
    новые три команды в УПЛ сделали наш чемпионат колхозным теперь уже не только в переносном,но и в прямом смысле...очень слабый уровень... грустный чемпионат
    В чемпионате стало договорняков меньше! А это радует
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.10.2020 17:57
    +1
    епать это че за первый тайм!?) Пять голов, удаление... Во втором походу стоит ждать автогола и пенальти)))
    Ссылка
    Samiy- Samiy
      Samiy- Samiy, 18.10.2020 17:48
    +1
    Tristan, 18.10.2020 17:42
    новые три команды в УПЛ сделали наш чемпионат колхозным теперь уже не только в переносном,но и в прямом смысле...очень слабый уровень... грустный чемпионат
    Да нифига не слабей, 7-8 команд чемпионата играют на равных друг с другом, давно такого не было
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 18.10.2020 17:41
    +1
    Ингулец лигой не ошибся? Но это только 6й тур, посмотрим что дальше будет, и что президент команды придумает. Хотя что он может придумать, когда он все еще в 90-х
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.10.2020 17:40
    +1
    Поворознюк вышел поссать на 9 минут,приходит а тут 0-3
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 18.10.2020 17:39
    +1
    Повний деклас
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.10.2020 17:22
    +1
    Александрия нравится, несмотря на кадровые проблемы, они возят прилично Ингулец.
    Ссылка
    Samiy- Samiy
      Samiy- Samiy, 18.10.2020 17:21
    +1
    Vitalik_Medvid, 18.10.2020 17:18
    В Олександріі більше половини команди хворі на короновірус і пропускають, тому кофи такі. Інгулець ще й гру не захотів переносити.. Тим приємніше те, що Олександрія наказує той колгосп з їхнім папіком
    Да норм состав у Александрии, без пары человек можно сказать что все основные
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 17:19
    +1
    Суровое межрайонное дерби!
    Смерть ничьим.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 18.10.2020 17:18
    +1
    Samiy- Samiy, 18.10.2020 17:14
    Ингулец фаворит у буков, что они курят там!?
    В Олександріі більше половини команди хворі на короновірус і пропускають, тому кофи такі. Інгулець ще й гру не захотів переносити.. Тим приємніше те, що Олександрія наказує той колгосп з їхнім папіком
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.10.2020 17:14
    +1
    У Ингульца не защита, а проходной двор. Игрок Александрии в штрафной соперника отпустил мяч на метр от себя и никто не отобрал
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 17:11
    +1
    Быстро землячков вскрыли.)
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.10.2020 18:03
    0
    Александрия безжалостна. Дадут 10 забить - забьет 10
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 18.10.2020 17:55
    0
    Український Крим, 18.10.2020 17:52
    Пенальти ставят продажные судьи, а договорняков между командами сейчас пока не вижу! Смотрю матчи Ворсклы, Зори, Динамо, Десны и Шахты.... Даже сегодня, о каком может идти речь договорняке, когда Олександрия забивает 4 банки в первом тайме и получает удаление
    Но я и в прошлом чемпе не видел странных игр. А судьи там тоже чудили. Возможно, единственная странная игра, это Заря - Десна. У меня насчет этой игры двоякие чувства. Но другие игры были обычными, судьи как всегда супер(нет).
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 18.10.2020 17:52
    0
    Vitalii_13UA, 18.10.2020 17:46
    А как ты понял, что их стало меньше? Я например поражаюсь тому, как Колос получает странные пенальти на последних минутах.
    Пенальти ставят продажные судьи, а договорняков между командами сейчас пока не вижу! Смотрю матчи Ворсклы, Зори, Динамо, Десны и Шахты.... Даже сегодня, о каком может идти речь договорняке, когда Олександрия забивает 4 банки в первом тайме и получает удаление
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 18.10.2020 17:46
    0
    Український Крим, 18.10.2020 17:44
    В чемпионате стало договорняков меньше! А это радует
    А как ты понял, что их стало меньше? Я например поражаюсь тому, как Колос получает странные пенальти на последних минутах.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.10.2020 17:45
    0
    Tristan, 18.10.2020 17:42
    новые три команды в УПЛ сделали наш чемпионат колхозным теперь уже не только в переносном,но и в прямом смысле...очень слабый уровень... грустный чемпионат
    согласен, в нынешних условиях формат на 12 команд с делением на шестерки выглядел оптимальным. Будет больше в УПЛ команд таких как Львов, Минай, только толку от этого...
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.10.2020 17:43
    0
    umnuy2, 18.10.2020 17:40
    Поворознюк вышел поссать на 9 минут,приходит а тут 0-3
    0-4
    Ссылка
    Tristan
    online
      Tristan, 18.10.2020 17:42
    0
    новые три команды в УПЛ сделали наш чемпионат колхозным теперь уже не только в переносном,но и в прямом смысле...очень слабый уровень... грустный чемпионат
    Ссылка
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