Рух – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 17 октября, на стадионе «Арена-Львов» в матче 6-го тура УПЛ «Динамо» на выезде встретится со львовским «Рухом». Матч начнется в 17:00.
В этой новости будут появляться голы и лучшие моменты матча.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Динамо», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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