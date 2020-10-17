Рух – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 17 октября, на стадионе «Арена-Львов» в матче 6-го тура УПЛ «Динамо» на выезде встретится со львовским «Рухом». Матч начнется в 17:00.

В этой новости будут появляться голы и лучшие моменты матча.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Динамо», за которой можно следить здесь.