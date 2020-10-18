Украинская Премьер-лига. 6-й тур.



«Днепр-1» – «Десна» – 2:0



Назаренко (2), Довбык (50, с пенальти).



Адамюк (44), Игнатенко (76) - Мостовой (30), Картушов (62).

«Днепр-1»: Сарнавский, Адамюк, Дуглас, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Пихалёнок, Назаренко (Коркишко, 78), Булеца (Ди Франко, 65), Когут (Батагов, 65), Довбык.

Запасные: Юрчук, Сафронов, Коркишко, Яролюк, Кравченко, Сваток, Чичиков, Батагов, Ди Франко.

«Десна»: Паст, Огиря (Хлёбас, 77), Домбровский, Тотовицкий (Шевцов, 77), Калитвинцев, Мудрык (Картушов, 59), Гитченко, Мостовой, Конопля, Имереков, Дегтярёв (Арвеладзе, 59).

Запасные: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Картушов, Хлёбас, Старенький, Шевцов.

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).



84 мин. Дубинчаку оказывают помощь - что-то с коленом.



81 мин. Десна идет вперед, хозяева отбиваются.



78 мин. Коркишко сменил Назаренко.



77 мин. Хлёбас меняет Огирю, а Шевцов - Тотовицкого.



76 мин. Игнатенко на фланге скосил Картушова.



75 мин. Игроки Десны утверждали, что мяч угодил Дугласу в руку. Но видеоассистенты решили, что это не так.



72 мин. Момент! Тотовицкий бил с линии вратарской - Дуглас принял удар на себя на "ленточке". ВАР вступает в игру.



72 мин. Гитченко пробивал издали - во вратаря.



71 мин. Калитвинцев подал угловой справа - мяч выбит.



69 мин. Моментище! Пихалёнок с ходу пробил в дальнюю девятку из полукружия штрафной - ШТАНГА спасает гостей!



67 мин. Десна разыграла угловой слева.



65 мин. Ди Франко меняет Булецу, а Батагов - Когута.



63 мин. Момент! Пихалёнок навесил со штрафного справа, удар Когута головой под дальнюю штангу - Паст тянет!



62 мин. Картушов тут же получил горчичник.



60 мин. Когут пробил с ходу - вратарь поймал мяч.



59 мин. Картушов меняет Мудрыка, а Арвеладзе - Дегтярёва.



57 мин. Гости разыграли угловой слева.



54 мин. Похоже, Десна готовит двойную замену.



51 мин. Опять Булеца был близок к голу - но в касание пробил чуть неточно!



50 мин. ГООООООООООЛ! Довбык с точки пробил в правый от себя угол - кипер угадал, но не дотянулся!



48 мин. Моментище! Прострел Дубинчака завершился ударом Булецы - мяч угодил в ПЕРЕКЛАДИНУ и отскочил к Когуту. А того тут же сбил Домбровский - ПЕНАЛЬТИ!



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Одну минуту компенсировала Монзуль.

45 мин. Мудрык навесил со штрафного слева - кипер выбил мяч кулаком.

44 мин. Адамюк пошел прямой ногой в Тотовицкого и попал тому по ноге!

42 мин. Угловой гостей слева - вратарь выбил мяч кулаками.



40 мин. Мудрык подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.



38 мин. Угловой хозяев справа - Адамюк бил в падении через себя, но не попал как следует по мячу.



37 мин. Адамюк подавал справа - защитник выбил мяч головой.



34 мин. Совсем упал темп игры.



31 мин. Навес днепрян со штрафного справа - за ворота.



30 мин. Мостовой грубо скосил Назаренко неподалеку от штрафной.



29 мин. На данный момент владение мячом - 53:47% в пользу Днепр-1. Фолят только гости - 0:4.



26 мин. Мудрык подал угловой слева - мяч выбит.



24 мин. Назаренко оказывают помощь - что-то с левым коленом.



23 мин. Мудрык навесил слева - защитник выбил мяч головой.



21 мин. Назаренко получил мяч в штрафной, но удар у него явно не получился - от ворот.



19 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.



16 мин. Гости контролируют мяч, днепряне всей командой в обороне.



13 мин. После заброса в штрафную Дубинчак пробил в касание - мимо ближней девятки.



12 мин. Калитвинцев пробил с ходу - очень неточно.



11 мин. Десна владеет мячом вдали от чужих ворот.



8 мин. Мудрык пробивал с ходу - мяч свалился с ноги.



7 мин. Пихалёнок подал угловой справа - защитник выбил мяч головой. Гости организовали контратаку, Конопля прострелил справа - защитник не сумел далеко выбить мяч, но кипер накрыл.



6 мин. Назаренко опять бил из-за пределов штрафной - рикошет и угловой.



4 мин. Довбык пробил с ходу - неточно.



2 мин. ГОООООООЛ! Хозяева перехватили мяч у чужой штрафной, Назаренко обыгрался накоротке с Когутом - и пробил точно в ближнюю девятку!



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в белом.

Примерные схемы команд:

В воскресенье, 18 октября, состоится встреча 6-го тура чемпионата Украины, в которой «Днепр-1» принимает черниговскую «Десну». Поединок пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:30 по киевскому времени.

Днепряне еще не выигрывали в текущем сезоне. Не помогла пока даже смена тренера. В то же «Десна» остается одной из 4-х команд, пока не знающих горечи поражений. Да и в истории противостояний этих коллективов у «северян» преимущество. Соперники встречались только дважды. В прошлом сезоне в Днепре победила «Десна», в Чернигове команды сыграли вничью. Так что хозяевам придется сложно, однако наверняка телезрителям поединок понравится.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Десна».