6-й тур
Днепр-1
2 : 0
Десна
'84   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Десна – 2:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура украинской Премьер-лиги

  • 18.10.2020 19:30
  • 7889 просмотров
  • 28 комментариев
Днепр-1 – Десна – 2:0. LIVE

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Днепр-1» – «Десна» – 2:0

 Назаренко (2), Довбык (50, с пенальти).

 Адамюк (44), Игнатенко (76) - Мостовой (30), Картушов (62).

«Днепр-1»: Сарнавский, Адамюк, Дуглас, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Пихалёнок, Назаренко (Коркишко, 78), Булеца (Ди Франко, 65), Когут (Батагов, 65), Довбык. 
Запасные: Юрчук, Сафронов, Коркишко, Яролюк, Кравченко, Сваток, Чичиков, Батагов, Ди Франко.
«Десна»: Паст, Огиря (Хлёбас, 77), Домбровский, Тотовицкий (Шевцов, 77), Калитвинцев, Мудрык (Картушов, 59), Гитченко, Мостовой, Конопля, Имереков, Дегтярёв (Арвеладзе, 59). 
Запасные: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Картушов, Хлёбас, Старенький, Шевцов.

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

84 мин. Дубинчаку оказывают помощь - что-то с коленом.

81 мин. Десна идет вперед, хозяева отбиваются.

 78 мин. Коркишко сменил Назаренко.

  77 мин. Хлёбас меняет Огирю, а Шевцов - Тотовицкого.

 76 мин. Игнатенко на фланге скосил Картушова.

75 мин. Игроки Десны утверждали, что мяч угодил Дугласу в руку. Но видеоассистенты решили, что это не так.

72 мин. Момент! Тотовицкий бил с линии вратарской - Дуглас принял удар на себя на "ленточке". ВАР вступает в игру.

72 мин. Гитченко пробивал издали - во вратаря.

71 мин. Калитвинцев подал угловой справа - мяч выбит.

69 мин. Моментище! Пихалёнок с ходу пробил в дальнюю девятку из полукружия штрафной - ШТАНГА спасает гостей!

67 мин. Десна разыграла угловой слева.

  65 мин. Ди Франко меняет Булецу, а Батагов - Когута.

63 мин. Момент! Пихалёнок навесил со штрафного справа, удар Когута головой под дальнюю штангу - Паст тянет!

 62 мин. Картушов тут же получил горчичник.

60 мин. Когут пробил с ходу - вратарь поймал мяч.

  59 мин. Картушов меняет Мудрыка, а Арвеладзе - Дегтярёва.

57 мин. Гости разыграли угловой слева.

54 мин. Похоже, Десна готовит двойную замену.

51 мин. Опять Булеца был близок к голу - но в касание пробил чуть неточно!

 50 мин. ГООООООООООЛ! Довбык с точки пробил в правый от себя угол - кипер угадал, но не дотянулся!

48 мин. Моментище! Прострел Дубинчака завершился ударом Булецы - мяч угодил в ПЕРЕКЛАДИНУ и отскочил к Когуту. А того тут же сбил Домбровский - ПЕНАЛЬТИ!

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Одну минуту компенсировала Монзуль.

45 мин. Мудрык навесил со штрафного слева - кипер выбил мяч кулаком.

 44 мин. Адамюк пошел прямой ногой в Тотовицкого и попал тому по ноге!

42 мин. Угловой гостей слева - вратарь выбил мяч кулаками.

40 мин. Мудрык подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.

38 мин. Угловой хозяев справа - Адамюк бил в падении через себя, но не попал как следует по мячу.

37 мин. Адамюк подавал справа - защитник выбил мяч головой.

34 мин. Совсем упал темп игры.

31 мин. Навес днепрян со штрафного справа - за ворота.

 30 мин. Мостовой грубо скосил Назаренко неподалеку от штрафной.

29 мин. На данный момент владение мячом - 53:47% в пользу Днепр-1. Фолят только гости - 0:4.

26 мин. Мудрык подал угловой слева - мяч выбит.

24 мин. Назаренко оказывают помощь - что-то с левым коленом.

23 мин. Мудрык навесил слева - защитник выбил мяч головой.

21 мин. Назаренко получил мяч в штрафной, но удар у него явно не получился - от ворот.

19 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.

16 мин. Гости контролируют мяч, днепряне всей командой в обороне.

13 мин. После заброса в штрафную Дубинчак пробил в касание - мимо ближней девятки.

12 мин. Калитвинцев пробил с ходу - очень неточно.

11 мин. Десна владеет мячом вдали от чужих ворот.

8 мин. Мудрык пробивал с ходу - мяч свалился с ноги.

7 мин. Пихалёнок подал угловой справа - защитник выбил мяч головой. Гости организовали контратаку, Конопля прострелил справа - защитник не сумел далеко выбить мяч, но кипер накрыл.

6 мин. Назаренко опять бил из-за пределов штрафной - рикошет и угловой.

4 мин. Довбык пробил с ходу - неточно.

 2 мин. ГОООООООЛ! Хозяева перехватили мяч у чужой штрафной, Назаренко обыгрался накоротке с Когутом - и пробил точно в ближнюю девятку!

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в белом.

Примерные схемы команд:

    

В воскресенье, 18 октября, состоится встреча 6-го тура чемпионата Украины, в которой «Днепр-1» принимает черниговскую «Десну». Поединок пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:30 по киевскому времени.

Днепряне еще не выигрывали в текущем сезоне. Не помогла пока даже смена тренера. В то же «Десна» остается одной из 4-х команд, пока не знающих горечи поражений. Да и в истории противостояний этих коллективов у «северян» преимущество. Соперники встречались только дважды. В прошлом сезоне в Днепре победила «Десна», в Чернигове команды сыграли вничью. Так что хозяевам придется сложно, однако наверняка телезрителям поединок понравится.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Десна».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 18.10.2020 21:09
    0
    Десну сегодня как будто подменили, жаль что теряются очки из-за Днепр минус один
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 21:08
    +2
    Блин вчера Заре из г*вна придумали....
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 21:06
    0
    Пипец! Катя за Юлю Тимошенко...
    Не пеналь?
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 18.10.2020 21:04
    -2
    Надо третий забивать... Десна весьма опасная команда.
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 18.10.2020 21:03
    -1
    Дуглас спаситель
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 21:01
    0
    Сегодня Чернигов никакой... И Ярмоленко далеко
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 18.10.2020 20:57
    0
    Чет, Десна сдулась... А ведь по компетентным мнениям кротов черниговцы главный претендент на серебро. И лишь по чудовищному стечению обстоятельств они не будут зажигать в Лиге Чемпионов вместе с великим недофиналистом ЛЕ.
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 18.10.2020 20:55
    -1
    Днепр минус один проснулись когда уже не чего не поможет
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 18.10.2020 20:54
    -1
    AleksDnipro87, 18.10.2020 20:30
    Не совсем, пациент болен
    А ты кто лекарь?
    Ссылка
    alex13
    online
      alex13, 18.10.2020 20:45
    0
    con clusion, 18.10.2020 20:34
    У Рябоконя есть набор клизьм
    Для тебя?!
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 20:43
    +1
    Наконец то жесть
    Перекладина и вроде отбились, но тут же и сбили...
    Пеналь и Катя долго уговаривает вратаря не дёргаться
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 18.10.2020 20:40
    0
    Ой плять... Какой момент
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 18.10.2020 20:39
    +3
    Поеобразил Йова Днепр, Десна поплыла...
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 20:34
    0
    alex13, 18.10.2020 20:31
    Ещё надо, чтобы включалка сработала!
    У Рябоконя есть набор клизьм
    Ссылка
    alex13
    online
      alex13, 18.10.2020 20:31
    +1
    con clusion, 18.10.2020 20:23
    "наверняка телезрителям поединок понравится."
    Не-а...
    Скучная Десна.
    Может им сейчас тренер включит зажигание.
    Ещё надо, чтобы включалка сработала!
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 18.10.2020 20:30
    0
    alex13, 18.10.2020 20:25
    Ты здоров, дядя?
    Не совсем, пациент болен
    Ссылка
    alex13
    online
      alex13, 18.10.2020 20:25
    +1
    Игорь Авто, 18.10.2020 19:29
    Днепр минус один займет третье место в конце таблицы а Десна третье место в начале
    Ты здоров, дядя?
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 20:23
    -2
    "наверняка телезрителям поединок понравится."
    Не-а...
    Скучная Десна.
    Может им сейчас тренер включит зажигание.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 19:39
    +1
    pricolist, 18.10.2020 19:36
    Хорошо разыграли и красивый гол
    но сначала перехватили мяч
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 19:36
    +2
    Михайло Шульга, 18.10.2020 19:34
    Ахметовцы не просто назначают на мачты с Десной Монзул
    При чём тут тестикулы к лёгким?
    Ты видать с перепоя
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 18.10.2020 20:39
    +3
    Поеобразил Йова Днепр, Десна поплыла...
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 21:08
    +2
    Блин вчера Заре из г*вна придумали....
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 19:36
    +2
    Михайло Шульга, 18.10.2020 19:34
    Ахметовцы не просто назначают на мачты с Десной Монзул
    При чём тут тестикулы к лёгким?
    Ты видать с перепоя
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.10.2020 19:36
    +2
    Хорошо разыграли и красивый гол
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 19:35
    +2
    Игорь Авто, 18.10.2020 19:29
    Днепр минус один займет третье место в конце таблицы а Десна третье место в начале
    А там уже с 10 по 14 сформировался пелотон аутов ...
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 18.10.2020 19:33
    +2
    Пушка. Растёт Назаренко
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 20:43
    +1
    Наконец то жесть
    Перекладина и вроде отбились, но тут же и сбили...
    Пеналь и Катя долго уговаривает вратаря не дёргаться
    Ссылка
    alex13
    online
      alex13, 18.10.2020 20:31
    +1
    con clusion, 18.10.2020 20:23
    "наверняка телезрителям поединок понравится."
    Не-а...
    Скучная Десна.
    Может им сейчас тренер включит зажигание.
    Ещё надо, чтобы включалка сработала!
    Ссылка
    alex13
    online
      alex13, 18.10.2020 20:25
    +1
    Игорь Авто, 18.10.2020 19:29
    Днепр минус один займет третье место в конце таблицы а Десна третье место в начале
    Ты здоров, дядя?
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 19:39
    +1
    pricolist, 18.10.2020 19:36
    Хорошо разыграли и красивый гол
    но сначала перехватили мяч
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 18.10.2020 19:22
    +1
    Вот и глянем достойна Десна еврокубков или нет, такой Днепр должны обыгрывать.
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 18.10.2020 21:09
    0
    Десну сегодня как будто подменили, жаль что теряются очки из-за Днепр минус один
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 21:06
    0
    Пипец! Катя за Юлю Тимошенко...
    Не пеналь?
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 21:01
    0
    Сегодня Чернигов никакой... И Ярмоленко далеко
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 18.10.2020 20:57
    0
    Чет, Десна сдулась... А ведь по компетентным мнениям кротов черниговцы главный претендент на серебро. И лишь по чудовищному стечению обстоятельств они не будут зажигать в Лиге Чемпионов вместе с великим недофиналистом ЛЕ.
    Ссылка
    alex13
    online
      alex13, 18.10.2020 20:45
    0
    con clusion, 18.10.2020 20:34
    У Рябоконя есть набор клизьм
    Для тебя?!
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 18.10.2020 20:40
    0
    Ой плять... Какой момент
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 20:34
    0
    alex13, 18.10.2020 20:31
    Ещё надо, чтобы включалка сработала!
    У Рябоконя есть набор клизьм
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 18.10.2020 20:30
    0
    alex13, 18.10.2020 20:25
    Ты здоров, дядя?
    Не совсем, пациент болен
    Ссылка
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