Украинская Премьер-лига. 6-й тур.



«Днепр-1» – «Десна» – 1:0



Назаренко (2).

«Днепр-1»: Сарнавский, Адамюк, Дуглас, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Пихалёнок, Назаренко, Булеца, Когут, Довбык.

Запасные: Юрчук, Сафронов, Коркишко, Яролюк, Кравченко, Сваток, Чичиков, Батагов, Ди Франко.

«Десна»: Паст, Огиря, Домбровский, Тотовицкий, Калітвінцев, Мудрык, Гитченко, Мостовой, Конопля, Имереков, Дегтярёв.

Запасные: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Картушов, Хлёбас, Старенький, Шевцов.

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).



8 мин. Мудрык пробивал с ходу - мяч свалился с ноги.



7 мин. Пихалёнок подал угловой справа - защитник выбил мяч головой. Гости организовали контратаку, Конопля прострелил справа - защитник не сумел далеко выбить мяч, но кипер накрыл.



6 мин. Назаренко опять бил из-за пределов штрафной - рикошет и угловой.



4 мин. Довбык пробил с ходу - неточно.



2 мин. ГОООООООЛ! Хозяева перехватили мяч у чужой штрафной, Назаренко обыгрался накоротке с Когутом - и пробил точно в ближнюю девятку!



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в белом.

Примерные схемы команд:

В воскресенье, 18 октября, состоится встреча 6-го тура чемпионата Украины, в которой «Днепр-1» принимает черниговскую «Десну». Поединок пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:30 по киевскому времени.

Днепряне еще не выигрывали в текущем сезоне. Не помогла пока даже смена тренера. В то же «Десна» остается одной из 4-х команд, пока не знающих горечи поражений. Да и в истории противостояний этих коллективов у «северян» преимущество. Соперники встречались только дважды. В прошлом сезоне в Днепре победила «Десна», в Чернигове команды сыграли вничью. Так что хозяевам придется сложно, однако наверняка телезрителям поединок понравится.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Десна».