6-й тур
Днепр-1
1 : 0
Десна
'9   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Десна – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура украинской Премьер-лиги

  • 18.10.2020 19:30
  • 2073 просмотра
  • 10 комментариев
Днепр-1 – Десна – 1:0. LIVE

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Днепр-1» – «Десна» – 1:0

 Назаренко (2).

«Днепр-1»: Сарнавский, Адамюк, Дуглас, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Пихалёнок, Назаренко, Булеца, Когут, Довбык. 
Запасные: Юрчук, Сафронов, Коркишко, Яролюк, Кравченко, Сваток, Чичиков, Батагов, Ди Франко.
«Десна»: Паст, Огиря, Домбровский, Тотовицкий, Калітвінцев, Мудрык, Гитченко, Мостовой, Конопля, Имереков, Дегтярёв. 
Запасные: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Картушов, Хлёбас, Старенький, Шевцов.

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

8 мин. Мудрык пробивал с ходу - мяч свалился с ноги.

7 мин. Пихалёнок подал угловой справа - защитник выбил мяч головой. Гости организовали контратаку, Конопля прострелил справа - защитник не сумел далеко выбить мяч, но кипер накрыл.

6 мин. Назаренко опять бил из-за пределов штрафной - рикошет и угловой.

4 мин. Довбык пробил с ходу - неточно.

 2 мин. ГОООООООЛ! Хозяева перехватили мяч у чужой штрафной, Назаренко обыгрался накоротке с Когутом - и пробил точно в ближнюю девятку!

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в белом.

Примерные схемы команд:

    

В воскресенье, 18 октября, состоится встреча 6-го тура чемпионата Украины, в которой «Днепр-1» принимает черниговскую «Десну». Поединок пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:30 по киевскому времени.

Днепряне еще не выигрывали в текущем сезоне. Не помогла пока даже смена тренера. В то же «Десна» остается одной из 4-х команд, пока не знающих горечи поражений. Да и в истории противостояний этих коллективов у «северян» преимущество. Соперники встречались только дважды. В прошлом сезоне в Днепре победила «Десна», в Чернигове команды сыграли вничью. Так что хозяевам придется сложно, однако наверняка телезрителям поединок понравится.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Десна».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 19:39
    0
    pricolist, 18.10.2020 19:36
    Хорошо разыграли и красивый гол
    но сначала перехватили мяч
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 19:36
    0
    Михайло Шульга, 18.10.2020 19:34
    Ахметовцы не просто назначают на мачты с Десной Монзул
    При чём тут тестикулы к лёгким?
    Ты видать с перепоя
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.10.2020 19:36
    +1
    Хорошо разыграли и красивый гол
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 19:35
    +1
    Игорь Авто, 18.10.2020 19:29
    Днепр минус один займет третье место в конце таблицы а Десна третье место в начале
    А там уже с 10 по 14 сформировался пелотон аутов ...
    Ссылка
    Михайло Шульга
    online
      Михайло Шульга, 18.10.2020 19:34
    -1
    Ахметовцы не просто назначают на мачты с Десной Монзул
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 18.10.2020 19:33
    0
    Пушка. Растёт Назаренко
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 19:32
    0
    Вся Украина за Монзуль !
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 18.10.2020 19:29
    -2
    Днепр минус один займет третье место в конце таблицы а Десна третье место в начале
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 18.10.2020 19:22
    +1
    Вот и глянем достойна Десна еврокубков или нет, такой Днепр должны обыгрывать.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 19:02
    +1
    2:3 будет нормально...
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.10.2020 19:36
    +1
    Хорошо разыграли и красивый гол
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 19:35
    +1
    Игорь Авто, 18.10.2020 19:29
    Днепр минус один займет третье место в конце таблицы а Десна третье место в начале
    А там уже с 10 по 14 сформировался пелотон аутов ...
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 18.10.2020 19:22
    +1
    Вот и глянем достойна Десна еврокубков или нет, такой Днепр должны обыгрывать.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 19:02
    +1
    2:3 будет нормально...
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 19:39
    0
    pricolist, 18.10.2020 19:36
    Хорошо разыграли и красивый гол
    но сначала перехватили мяч
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 19:36
    0
    Михайло Шульга, 18.10.2020 19:34
    Ахметовцы не просто назначают на мачты с Десной Монзул
    При чём тут тестикулы к лёгким?
    Ты видать с перепоя
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 18.10.2020 19:33
    0
    Пушка. Растёт Назаренко
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 19:32
    0
    Вся Украина за Монзуль !
    Ссылка
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