Шахтер - Львов. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 17:00 начался матч 6-го тура УПЛ между «Шахтером» и ФК «Львов». В новости будут появляться голы, лучшие моменты и обзор встречи.
События матча
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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