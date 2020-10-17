6-й тур
Заря
1 : 0
Колос К
'72   ТВ-трансляция: 

Заря - Колос - 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-Лиги

  • 17.10.2020 19:25
  • 4199 просмотров
  • 10 комментариев
Заря - Колос - 1:0. LIVE
© ФК Заря

Украинская Премьер-лига. 6-й тур

Заря - Колос - 1:0

 Кочергин (44)

Фаворов (28), Абу Хана (44), Юрченко (47), Цвек (59)

«Заря»: Никита Шевченко, Денис Фаворов, Виталий Вернидуб, Абу Хана, Андрейс Цыганикс, Ловро Цвек, Егор Назарина, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко, Владислав Кабаев, Александр Гладкий

Запас: Никола Василь, Жуниор Рейс, Рутафи, Игорь Чайковский, Аллахяр, Дмитрий Хомченовский, Сергей Гринь, Максим Лунев, Михаил Перович

«Колос»: Владислав Кучерук, Никита Кравченко, Виталий Гавриш, Максим Максименко, Александр Черноморец, Евгений Задоя, Павел Ореховский (Андрей Богданов, 46), Евгений Смирный, Олег Ильин (Мамаду Данфа, 67), Евгений Морозко (Денис Костышин, 59), Владимир Лысенко (Евгений Селезнев, 46)

Запас: Евгений Кучеренко, Алексей Зозуля, Вадим Милько, Евгений Исаенко 

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Стадион: «Славуич-Арена»

72 мин. Фаворов на газоне и попросил замену. 

70 мин. Заря провела атаку, но ударом она не завершилась. 

 67 мин. Четвертая замена у Колоса. Вместо Ильина на поле вышел Данфа.

67 мин. Опасно! Заря провела атаку с использованием обоих флангов и завершал ее Фаворов, но пробил неточно.

65 мин. У Колоса впереди пока не получается, Заря контролирует игру.

62 мин. Игра в основном идет между двумя штрафными площадками, без ударов по воротам. 

 59 мин. Еще одна замена у Колоса. Вместо Морозко на поле вышел Костышин. 

 59 мин. Предупрежден Цвек (Заря)

58 мин. Команды обменялись атаками, но без моментов. 

56 мин. Кочергин несильно пробил по воротам соперников и Кучерук легко забрал мяч в руки. 

54 мин. Теперь штрафной у ворот Зари, но до опасного момента дело не дошло. 

51 мин. Заря продолжает атаковать большими силами и зарабатывает уже второй угловой после перерыва. 

49 мин. Опасно! После стремительной атаки хозяев поля мяч был адрессован слева в район вратарской площади и Морозко неожиданно пробил по своим воротам - Колос выручил Кучерук, который перевел мяч на угловой.  

 47 мин. Предупрежден Юрченко (Заря)

 46 мин. Двойная замена у Колоса. Вместо Ореховского и Лысенко на поле вышли Богданов и Селезнев. 

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ЗАВЕРШЕН

 44 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:0 - Гол забил Владислав Кочергин. В центре поля неожиданно упал Ореховский и потерял мяч. Футболисты Зари быстро устремились в контратаку и вывели на ударную позицию Кочергина, который справа ворвался в штрафную площадь соперников. Последовал сильный удар в ближний угол и счет в матче открыт.  

 44 мин. Предупрежден Абу Хана (Заря).

42 мин. Еще один штрафной возле ворот Колоса.

40 мин. Игроки Колоса сбили Кочергина вблизи своей штрафной площади. Это может быть опасно. 

38 мин. Угловой у ворот Колоса завершился нарушением правил в атаке футболистов Зари.  

35 мин. Момент! Футболисты Колоса перехватили мяч вблизи центра поля, Ильин и Морозко вдвоем выбежали против одного защитника хозяев поля. Ильин решил пробить по воротам сам и Шевченко мяч отбил на угловой. 

34 мин. Заря снова владеет игровым преимуществом и много времени проводит на половине поля соперников

31 мин. Момент! Кочергин сильно пробил из-за пределов штрафной площади и попал мячом в перекладину!

 28 мин. Предупрежден Фаворов (Заря) за удар ногой в голову Морозко.  

26 мин. В последние минуты Колос больше владеет мячом, вот только впереди нет остроты.  

23 мин. Заря пытается вернуть себе инициативу, но в атаке пока мало что получается. 

21 мин. Колосу удалось на некоторое время отодвинуть игру от своих ворот, Задоя даже пробил по воротам соперников, но неточно. 

18 мин. Игра немного успокоилась, без моментов. 

15 мин. Два угловых у ворот Колоса, но без ударов по воротам. 

14 мин. Небольшое игровое преимущество у Зари, которая больше атакует большими силами. 

11 мин. Две неплохие атаки провел Колос, но до опасных моментов дело не дошло. 

8 мин. Опасно! После подачи углового с левого фланга опасно пробивал Цвек, но мяч в ворота не попал. 

6 мин. Опасно! Кочергин нанес сильный улар из-за пределов штрафной площади и мяч пролетел рядом с правой девяткой. 

4 мин. Угловой подал Колос, но до удара по воротам дело не дошло.

2 мин. Юрченко справа ворвался в штрафную площадь гостей, но пробил намного выше ворот.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

   

В шестом туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги в субботу 17 октября в Запорожье луганская «Заря» встретится с «Колосом» из Ковалёвки.

На данный момент команды разделяют в турнирной таблице 5 очков, причем «Колос» занимает 3 место, а бронзовый призер предыдущего сезона «Заря» расположилась только на девятом. Поэтому подопечным Виктора Скрипника надо наверстывать упущенное на старте и постараться выбраться вверх. А для этого надо обязательно побеждать в предстоящем поединке. Понятно, что гости будут совершенно противоположного мнения и приложат все усилия, чтобы, как минимум, сохранить дистанцию между этими командами. И еще. Для «Зари» эта игра станет генеральной репетицией перед стартом в Лиге Европы, где их первым соперником будет английский «Лестер».   

Матч «Заря» - «Колос» пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Начало игры в 19.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.     

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА ЗАРЯ - КОЛОС

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.10.2020 20:30
    -3
    Vitalii_13UA, 17.10.2020 20:29
    Было бы хорошо увидеть уверенную победу Зари
    Моя ставка тоже так считает
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 17.10.2020 20:29
    -2
    Было бы хорошо увидеть уверенную победу Зари
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.10.2020 20:22
    -3
    И Гладкий это не уровень Зари.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 17.10.2020 20:22
    -1
    Андрей Овчаренко, 17.10.2020 20:20
    Ему отрыгнется более высокий класс Зари, шизик
    Зачем ты подписываешься под комментарием. Все знают кто ты.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.10.2020 20:20
    -2
    con clusion, 17.10.2020 19:39
    Думаю что Колосу отрыгнёися домашние НЕпеналь и липовая победа...
    Ему отрыгнется более высокий класс Зари, шизик
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.10.2020 20:19
    -1
    Заря красиво катает, но эти тупые подачи Фаворова, это фейспалм, просто отдают владение мячом по сути. Нужен норм игрок атакующий на правом фланге.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 17.10.2020 20:18
    -2
    Ну вот и отрыжка Колосу...
    Игрок то ли подвернул ногу, то ли подскользнулся (дождя нет), но мяч понёсся в обратную сторону к его воротам. И ГОЛ!
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 17.10.2020 20:01
    +1
    Нафига Колос Исаенка брал? Наши тренера предпочитают старых будоломов (Лысенко) молодым технарям. А в Франции молодые технари даже за сборную играют. У нас бы сидели у Колоса или полигафа, или Десны (и т. д) на лавке
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 17.10.2020 19:57
    -1
    con clusion, 17.10.2020 19:39
    Думаю что Колосу отрыгнёися домашние НЕпеналь и липовая победа...
    Ага. А как костышин радовался - после этого он для меня потеряный как человек. Да и как тренер он у меня вызывает сомнение в своей квалификации.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 17.10.2020 19:39
    -4
    Думаю что Колосу отрыгнёися домашние НЕпеналь и липовая победа...
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 17.10.2020 20:01
    +1
    Нафига Колос Исаенка брал? Наши тренера предпочитают старых будоломов (Лысенко) молодым технарям. А в Франции молодые технари даже за сборную играют. У нас бы сидели у Колоса или полигафа, или Десны (и т. д) на лавке
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