В воскресенье, 18-го октября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Олимпик» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 14:00.

Очередная пауза на матчи национальных сборных вполне может обернуться продолжением укрепления коллектива Юрия Максимова на вершине турнирной таблицы. Вот только в противовес этим планам «Ворсклы» будет выступать коллектив Игоря Климовского, который в сентябрьской части кампании показал практически максимальный результат – лишь донецкий «Шахтер» в дерби (2:0) сумел остановить победную поступь «Олимпика». Важным контекстом предстоящей игры станет тот факт, что «олимпийцы», в случае успеха, сумеют обогнать полтавчан в турнирной таблице. В прошлом сезоне сильнейшего в этой паре мы так и не узнали – по одной победе с каждой из сторон и два ничейных исхода.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпик» – «Ворскла».