6-й тур
Шахтер Донецк
0 : 0
Львов
17.10.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – ПФК Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 16.10.2020 17:33
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Шахтер – ПФК Львов. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 17-го октября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и ПФК «Львов». Матч пройдет в Киеве , на поле стадиона «НСК  Олимпийский», начало в 17:00.

Действующий чемпион крайне неустойчиво прошел сентябрьскую часть нового сезона, однако близость старта в еврокубках должна заставить подопечных Луиша Каштру мобилизовать все усилия для качественной подготовки к игре с мадридским «Реалом». «Шахтеру» вновь предстоит сыграть со львовской командой после паузы на матчи сборных, но хочется верить, что на этот раз коронавирус COVID-19 не вмешается в планы проведения этой встречи. ПФК «Львов» имеет самый неудачный старт сезона среди всех команд «элитного» первенства, что подвесило в воздухе судьбу их главного тренера Георгия Цецадзе. Поражение от чемпиона прошлого розыгрыша вряд ли серьезно усугубит ситуацию, однако очередной разгром может изменить взгляд и на эту ситуацию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – ПФК «Львов».

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Илья Береза, Sport.ua

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