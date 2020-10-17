6-й тур
Шахтер Донецк
4 : 1
Львов
'44   ТВ-трансляция: 

Шахтер – ПФК Львов – 4:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 17.10.2020 16:58
  • 8430 просмотров
  • 68 комментариев
Шахтер – ПФК Львов – 4:1. LIVE
© ФК Шахтер Донецк

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Шахтер» – ПФК «Львов» - 4:1

 Коваленко, 4, 18, Маркос Антонио, 9, Дентиньо, 16 – Шина, 25

Шина, 17

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Хочолава, Бондарь, Додо – Маркос Антонио, Майкон – Тете, Коваленко (Соломон, 25), Марлос – Дентиньо.

Запасные: Шевченко, Мампасси, Вакула, Сиприано, Болбат, Чурко, Шостак, Гончарук.

ПФК «Львов»: Костик – Михоуби, Кравчук, Борзенко – Клименчук, Шина, Айнсалу, Богунов – Кошман – Филипе, Казлаускас.

Запасные: Пеньков, Оберман, Сабино, Ныч, Комарец, Романчук, Малашевский, Махмутович, Чиряк.

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: «НСК  Олимпийский» (Киев).

41 мин. В руку Кошману отскочил мяч после перевода в левый фланг атаки Львова.

40 мин. Соломон убежал в оффсайд под длинную передачу Хочолавы. А не ошибся ли тут боковой?

37 мин. МОМЕНТ! Выстрел Тете в дальний нижний угол завершал его прорыв в левый фланг штрафной! Рядом!

35 мин. Додо был поставлен перед необходимостью фолить против Клименчука на своей половине.

33 мин. Борзенко корпусом не пропустил в глубину правого фланга обороны Дентиньо.

31 мин. МОМЕНТ! Вновь Дентиньо бросили в центре штрафной, однако подача Соломона с правого фланга завершилась неточным ударом головой.

29 мин. Контроль мяча демонстрирует львовская команда в данные минуты.

 25 мин. ГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Неудачной попыткой перехвата подачи углового с левого фланга в борьбе с Филипе Трубин перевел мяч на ногу Шине, который его затем перебросил со входа в штрафную!

25 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Соломон сменил Коваленко.

23 мин. Богунов отправил мяч над перекладиной ударом из-за пределов штрафной.

22 мин. Додо с правого фланга постелил прострел с правого фланга, но Тете к нему не был готов.

20 мин. Коваленко покинул пределы поля.

 18 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Но не все так радужно у Коваленко после удачного переброса Костика! Хочолава вывел партнера в свободную зону длинной передачей, Виктор все сделал отлично, но потянул мышцу.

 17 мин. Шина был предупрежден за фол против Марлоса в центре поля.

 16 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Ударом в касание Дентиньо оставалось просто переправить мяч в сетку после шикарной многоходовки от Коваленко, Тете и Антонио в левом фланге штрафной.

14 мин. Не было угрозы воротам Трубина в дальнем ударе от Клименчука.

11 мин. Прострел Богунова с правого фланга завершился неуверенной попыткой удара от Филипе.

 9 мин. ГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Шикарный выход Шахтера в атаку забросом на правый фланг начал Марлос, после чего Додо оставалось лишь выложить мяч на голову не такого уж и высокого Антонио в центр штрафной!

7 мин. Хочолаве наступил на ногу на чужой половине Кошман.

6 мин. Хотел Тете вновь убежать в левый фланг атаки, однако пас Майкона был в явный оффсайд.

 4 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Костик сумел опередить на мяче Дентиньо, который хотел замкнуть прострел с левого фланга от Тете, но лишь перевел его в сторону Коваленко, который добил в пустые ворота!

3 мин. Додо оказался с мячом на правом фланге чужой штрафной, но прострелить из-под Клименчука не сумел.

2 мин. Борзенко поднялся выше центральной линии, где сфолил против Антонио.

1 мин. Львов начал поединок с агрессивного прессинга.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В субботу, 17-го октября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и ПФК «Львов». Матч пройдет в Киеве , на поле стадиона «НСК  Олимпийский», начало в 17:00.

Действующий чемпион крайне неустойчиво прошел сентябрьскую часть нового сезона, однако близость старта в еврокубках должна заставить подопечных Луиша Каштру мобилизовать все усилия для качественной подготовки к игре с мадридским «Реалом». «Шахтеру» вновь предстоит сыграть со львовской командой после паузы на матчи сборных, но хочется верить, что на этот раз коронавирус COVID-19 не вмешается в планы проведения этой встречи. ПФК «Львов» имеет самый неудачный старт сезона среди всех команд «элитного» первенства, что подвесило в воздухе судьбу их главного тренера Георгия Цецадзе. Поражение от чемпиона прошлого розыгрыша вряд ли серьезно усугубит ситуацию, однако очередной разгром может изменить взгляд и на эту ситуацию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – ПФК «Львов».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Илья Береза, Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dyryavo_s_dnepra.
      dyryavo_s_dnepra., 17.10.2020 17:44
    0
    Dynamo_Cyprus, 17.10.2020 17:28
    Ой, а где мудачье которое популярность клубов по комментам меряют, ау)
    здорово мудачье))
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 17.10.2020 17:38
    0
    Александр Шевченко, 17.10.2020 17:33
    Трубин, молодец. УДачи так и дальше стой
    Чучело, ты бы шёл... ну сам знаешь куда
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 17.10.2020 17:35
    +2
    Виктор коваленко вот нова зірка Шахтаря подростає.
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 17:35
    +2
    Александр Шевченко, 17.10.2020 17:33
    Трубин, молодец. УДачи так и дальше стой
    Шнырь разтолкал автобус свой?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 17.10.2020 17:33
    -6
    Трубин, молодец. УДачи так и дальше стой
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 17:32
    +1
    Коваленко это мощь ,здоровья тебе
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 17.10.2020 17:31
    0
    Тем времені Наполі 4:1Атланта
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 17.10.2020 17:29
    0
    Здоровье , Витёк!!!
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 17.10.2020 17:29
    -1
    Олег Тимофеюк, 17.10.2020 17:24
    Фекалиюк допрвагался дибиленок тупой ))
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 17.10.2020 17:29
    0
    ДЕ ТРЙ СИНІЙ Д@УН? ЗДОХ?)))
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 17:28
    -3
    Oleg Savchuk, 17.10.2020 17:26
    О фекалия ущербная давай попрыгай дибиленок мокшанский ,каких то лохов победили,реал твое очко порвет пидр
    Вали от сюда шнырь,иди толкай автобус свой то он заглоххх🚌🚌
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 17.10.2020 17:28
    0
    Словно у хокей грают а не у футбол
    Ссылка
    elcomendante
      elcomendante, 17.10.2020 17:28
    +1
    Еще одно подтверждение. Трубин - 12 игрок соперников. В каждом матче "чудеса творит". Неужели нельзя подписать более хорошего вратаря, на перспективу
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 17.10.2020 17:28
    +1
    Ой, а где мудачье которое популярность клубов по комментам меряют, ау)
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 17.10.2020 17:28
    +1
    Изнасилование львовской помойки
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 17.10.2020 17:27
    0
    ОО, вывци забили, ещё и Шина какая-та
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 17.10.2020 17:26
    -1
    Олег Тимофеюк, 17.10.2020 17:23
    Совесть проснулась.
    О фекалия ущербная давай попрыгай дибиленок мокшанский ,каких то лохов победили,реал твое очко порвет пидр
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 17:26
    -2
    В 9 туре на нашем нск будет унижать автобусс сссынков,,,
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 17.10.2020 17:26
    -1
    Договорняк на контору)))
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.10.2020 17:26
    0
    А ну харе,а то от инфарктов на этом сайте реско сократится аудитория ржавых
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 17.10.2020 17:35
    +2
    Виктор коваленко вот нова зірка Шахтаря подростає.
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 17:35
    +2
    Александр Шевченко, 17.10.2020 17:33
    Трубин, молодец. УДачи так и дальше стой
    Шнырь разтолкал автобус свой?
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 17.10.2020 17:21
    +2
    4:0 зрівнявся з Наполі рахунками
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 17:32
    +1
    Коваленко это мощь ,здоровья тебе
    Ссылка
    elcomendante
      elcomendante, 17.10.2020 17:28
    +1
    Еще одно подтверждение. Трубин - 12 игрок соперников. В каждом матче "чудеса творит". Неужели нельзя подписать более хорошего вратаря, на перспективу
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 17.10.2020 17:28
    +1
    Ой, а где мудачье которое популярность клубов по комментам меряют, ау)
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 17.10.2020 17:28
    +1
    Изнасилование львовской помойки
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 17.10.2020 17:25
    +1
    За 18хв 4 мячі забили шок
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.10.2020 17:23
    +1
    con clusion, 17.10.2020 17:22
    Кто к нам приехал?
    Совесть проснулась.
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 17:22
    +1
    Игорь Авто, 17.10.2020 17:21
    Играют с дворовой командой Львов
    Да вы благодаря красной дырявый дворовой львов обыграли ,а у нас пол состава нет , вали отсюда skaкун,или смотри как твой автобус заглохх
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 17.10.2020 17:20
    +1
    четвертый)))
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.10.2020 17:20
    +1
    4:0, Шахтёр любит вывец.
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 17:19
    +1
    zhyr, 17.10.2020 17:16
    і що з того? мені сісти і плакати, чи що?
    Да делай что хочешь ,я не тебе хотел отправить а уже 4-0
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.10.2020 17:17
    +1
    3-0 за 15 минут. Третий гол просто космос. Киевский автобус так никогда не сможет
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 17.10.2020 17:16
    +1
    Maks7777, 17.10.2020 17:14
    У нас. 2-0,а дырявый Автобусс Что то заглох
    і що з того? мені сісти і плакати, чи що?
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 17.10.2020 17:15
    +1
    Отпустите Львов на паровоз...
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 17.10.2020 17:15
    +1
    голубая вивца из под шконки минуса ставит
    Фекальни Вивцы
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 17.10.2020 17:14
    +1
    Наполи - Аталанта 4:0...
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 17.10.2020 17:13
    +1
    Другий пошел
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 17.10.2020 17:10
    +1
    Коваленко, 4
    лала лала
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности