Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Шахтер» – ПФК «Львов» - 4:1

Коваленко, 4, 18, Маркос Антонио, 9, Дентиньо, 16 – Шина, 25



Шина, 17

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Хочолава, Бондарь, Додо – Маркос Антонио, Майкон – Тете, Коваленко (Соломон, 25), Марлос – Дентиньо.

Запасные: Шевченко, Мампасси, Вакула, Сиприано, Болбат, Чурко, Шостак, Гончарук.

ПФК «Львов»: Костик – Михоуби, Кравчук, Борзенко – Клименчук, Шина, Айнсалу, Богунов – Кошман – Филипе, Казлаускас.

Запасные: Пеньков, Оберман, Сабино, Ныч, Комарец, Романчук, Малашевский, Махмутович, Чиряк.

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: «НСК Олимпийский» (Киев).



41 мин. В руку Кошману отскочил мяч после перевода в левый фланг атаки Львова.



40 мин. Соломон убежал в оффсайд под длинную передачу Хочолавы. А не ошибся ли тут боковой?



37 мин. МОМЕНТ! Выстрел Тете в дальний нижний угол завершал его прорыв в левый фланг штрафной! Рядом!



35 мин. Додо был поставлен перед необходимостью фолить против Клименчука на своей половине.



33 мин. Борзенко корпусом не пропустил в глубину правого фланга обороны Дентиньо.



31 мин. МОМЕНТ! Вновь Дентиньо бросили в центре штрафной, однако подача Соломона с правого фланга завершилась неточным ударом головой.



29 мин. Контроль мяча демонстрирует львовская команда в данные минуты.



25 мин. ГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Неудачной попыткой перехвата подачи углового с левого фланга в борьбе с Филипе Трубин перевел мяч на ногу Шине, который его затем перебросил со входа в штрафную!



25 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Соломон сменил Коваленко.



23 мин. Богунов отправил мяч над перекладиной ударом из-за пределов штрафной.



22 мин. Додо с правого фланга постелил прострел с правого фланга, но Тете к нему не был готов.



20 мин. Коваленко покинул пределы поля.



18 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Но не все так радужно у Коваленко после удачного переброса Костика! Хочолава вывел партнера в свободную зону длинной передачей, Виктор все сделал отлично, но потянул мышцу.



17 мин. Шина был предупрежден за фол против Марлоса в центре поля.



16 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Ударом в касание Дентиньо оставалось просто переправить мяч в сетку после шикарной многоходовки от Коваленко, Тете и Антонио в левом фланге штрафной.



14 мин. Не было угрозы воротам Трубина в дальнем ударе от Клименчука.



11 мин. Прострел Богунова с правого фланга завершился неуверенной попыткой удара от Филипе.



9 мин. ГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Шикарный выход Шахтера в атаку забросом на правый фланг начал Марлос, после чего Додо оставалось лишь выложить мяч на голову не такого уж и высокого Антонио в центр штрафной!



7 мин. Хочолаве наступил на ногу на чужой половине Кошман.



6 мин. Хотел Тете вновь убежать в левый фланг атаки, однако пас Майкона был в явный оффсайд.



4 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Костик сумел опередить на мяче Дентиньо, который хотел замкнуть прострел с левого фланга от Тете, но лишь перевел его в сторону Коваленко, который добил в пустые ворота!



3 мин. Додо оказался с мячом на правом фланге чужой штрафной, но прострелить из-под Клименчука не сумел.



2 мин. Борзенко поднялся выше центральной линии, где сфолил против Антонио.



1 мин. Львов начал поединок с агрессивного прессинга.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В субботу, 17-го октября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и ПФК «Львов». Матч пройдет в Киеве , на поле стадиона «НСК Олимпийский», начало в 17:00.

Действующий чемпион крайне неустойчиво прошел сентябрьскую часть нового сезона, однако близость старта в еврокубках должна заставить подопечных Луиша Каштру мобилизовать все усилия для качественной подготовки к игре с мадридским «Реалом». «Шахтеру» вновь предстоит сыграть со львовской командой после паузы на матчи сборных, но хочется верить, что на этот раз коронавирус COVID-19 не вмешается в планы проведения этой встречи. ПФК «Львов» имеет самый неудачный старт сезона среди всех команд «элитного» первенства, что подвесило в воздухе судьбу их главного тренера Георгия Цецадзе. Поражение от чемпиона прошлого розыгрыша вряд ли серьезно усугубит ситуацию, однако очередной разгром может изменить взгляд и на эту ситуацию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – ПФК «Львов».