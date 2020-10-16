Минай - Мариуполь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 6-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 16.10.2020 06:28
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Минай - Мариуполь. Текстовая трансляция матча
© ФК Минай

В субботу, 17-го октября, состоится встреча 6-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Минай» принимает «Мариуполь». Поединок пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.

В стартовых турах «Минай» демонстрировал довольно  смелый как для новичка Премьер-лиги футбол, обыграв «Александрию» в единственном для себя домашнем матче и сведя вничью выездную встречу с «Ингульцом», что позволяет команде находиться на 11-м месте. Во аремя паузы в закарпатской команде появились новички, способные усилить команду. «Мариуполю» же пока очень тяжело, азовцы все матчи проводят на выезде, но уже преподнесли сюрприз, обыграв «Зарю». Перед командой Остапа Маркевича стоит задача попасть в еврокубки, поэтому наверняка «Мариуполь» едет в Ужгород за победой.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «МИнай» - «Мариуполь».

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Источник — Sport.ua

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