Украинская Премьер-лига. 6-й тур

«Минай» - «Мариуполь» - 0:0

Снижко (34), Лопыренок (37) - Стасюк (19), Быков (40)

«Минай»: Попович - Снижко, Сакив, Шиндер, Голодюк, Кожанов, Лопыренок, Нуриев, Матич, Глагола (Кныш, 33), Меличенко

Запас: Каниболоцкий, Капаррос, Ахмедзаде, Допилка, Ткачук, Маембе, Павлиш

«Мариуполь»: Гальчук - Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев, Чех, Танковский, Мишнев, Топалов, Бондаренко, Сикан

Запас: Кудрик, Тищенко, Сушко, Велев, Очеретько, Кулиев, Кулаков, Библик

Арбитр: Евгений Арановский

Стадион: «Авангард»

45 мин. 1 минуту компенсировал арбитр.

43 мин. Подходит к окончанию первый тайм, а хозяева еще не нанесли ни одного удара по воротам.

41 мин. Эмоции уже бьют через край, Арановский предупредил одного из помощников Остапа Маркевича.

40 мин. Быков в центре поля нарушил правила против Шиндера и начал спорить с арбитром.

38 мин. Опасно! Неожиданно разыграли штрафной гости, пошла поперечная передача к полукругу, откуда пробивал игрок Мариуполя, но мяч уже перед воротами попал в ногу одного из обороняющихся.

37 мин. Теперь Сикана около боковой линии штрафной сбивает Лопыренок.

35 мин. Не был опасным удар со штрафного Топалова, несильнонапрравил он мяч точно в руки Поповича.

34 мин. Право на опасынй штрафной заработали гости в 18 метрах после фола Снижко на Сикане.

33 мин. Замена у хозяев. Вместо Глаголы вышел Кныш.

32 мин. Опасно! Наконец-то нашли гости свободную зону в обороне Миная на правом фланге, куда ворвался Кирюханцев и прострелил в центр штрафной, откуда прямо в голкипера пробил Чех.

31 мин. Не приносит пользы азовцам длительный розыгрыш мяча, нет обостряющих передач.

29 мин. Кобин уже готовит первую замену, причем, похоже, никто из футболистов не получал травм или повреждений.

27 мин. Удалось хозяевам в эти минуты отодвинуть игру со своей половины, меньше стало остроты в действиях футболистов обеих команд.

25 мин. Ближе к середине тайма упали скорости по сравнению с началом матча.

23 мин. Заработал право на перспективный штрафной Голодюк, но закарпатцы неудачно его разыграли.

21 мин. Уже продолжительное время мяч гостит на половине Миная, чем очень встревожен Кобин.

19 мин. Стасюк при помощи фола сорвал перспективную контратаку хозяев.

17 мин. Опасно! Перехватили мяч мариупольцы в центре поля и провели опасную контратаку, справа ворвался в штрафную Бондаренко и прострелил вдоль ворот, но защитник хозяев из под ноги Сикана выбил сферу на угловой.

15 мин. И вновь не лучшим образом на выходе после навеса с угловой отметки сыграл Попович, но, к счастью для голкипера, от его рук мяч отскочил к партнеру.

14 мин. Очень живо проходит встреча, гости заработали право на углвоой.

12 мин. Не получился сильным ударс линии штрафной у Шиндера, Гальчук спокойно забрал мяч.

10 мин. Еще одна острая атака Мариуполя, Мишнев сбросил мяч к линии штрафной, откуда не получился удар у Стасюка.

8 мин. МОМЕНТ! Осваиваются мариупольцы, проведя довольно затяжную атаку. Последовал навес в штрафную, где Сикан опередил неудачно сыгравшего на выходе Поповича, но головой пробил в переккладину.

7 мин. Первую атаку провели гости, Мишнев с левого фланга прострелил в штрафную, но мяч до партнеров не дошел.

5 мин. Не могут мариупольцы хотя бы немного зацепиться за мяч и выйти со своей половины поля.

3 мин. Активное начало от хозяев, быстро они доставляют мяч в атаку.

1 мин. Уже право на штрафной на левом фланге атаки заработали хозяева, но навес ни к ему не привел.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 17-го октября, состоится встреча 6-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Минай» принимает «Мариуполь». Поединок пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.

В стартовых турах «Минай» демонстрировал довольно смелый как для новичка Премьер-лиги футбол, обыграв «Александрию» в единственном для себя домашнем матче и сведя вничью выездную встречу с «Ингульцом», что позволяет команде находиться на 11-м месте. Во аремя паузы в закарпатской команде появились новички, способные усилить команду. «Мариуполю» же пока очень тяжело, азовцы все матчи проводят на выезде, но уже преподнесли сюрприз, обыграв «Зарю». Перед командой Остапа Маркевича стоит задача попасть в еврокубки, поэтому наверняка «Мариуполь» едет в Ужгород за победой.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Мариуполь».