6-й тур
Рух Львов
0 : 0
Динамо Киев
17.10.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Рух – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 16.10.2020 14:06
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Рух – Динамо. Текстовая трансляция матча
© ФК Рух

В субботу, 17-го октября, состоится поединок шестого тура чемпионата Украины, в котором львовский «Рух» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», начало – в 17:00.

Перед паузой в чемпионате участники ближайшей дуэли на «Арене Львов» завершили свои матчи вничью. «Динамо» не смогло на своем поле одолеть «Зарю (1:1), а львовский коллектив провел безголевое дерби с ПФК «Львов». Отметим, что противостояние с «Рухом» станет для киевлян генеральной репетицией перед стартом в групповом раунде Лиги чемпионов. Уже на следующей неделе команда Мирчи Луческу в Киеве сразится с туринским «Ювентусом». «Рух» в текущем первенстве успел преподнести сенсацию, отобрав очки у донецкого «Шахтера». В субботу подопечные Ивана Федыка, несомненно, постараются обескуражить еще одного фаворита.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Динамо».

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Александр Снитко, Sport.ua

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