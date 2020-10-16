В субботу, 17-го октября, состоится поединок шестого тура чемпионата Украины, в котором львовский «Рух» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», начало – в 17:00.

Перед паузой в чемпионате участники ближайшей дуэли на «Арене Львов» завершили свои матчи вничью. «Динамо» не смогло на своем поле одолеть «Зарю (1:1), а львовский коллектив провел безголевое дерби с ПФК «Львов». Отметим, что противостояние с «Рухом» станет для киевлян генеральной репетицией перед стартом в групповом раунде Лиги чемпионов. Уже на следующей неделе команда Мирчи Луческу в Киеве сразится с туринским «Ювентусом». «Рух» в текущем первенстве успел преподнести сенсацию, отобрав очки у донецкого «Шахтера». В субботу подопечные Ивана Федыка, несомненно, постараются обескуражить еще одного фаворита.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Динамо».