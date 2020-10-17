6-й тур
Рух Львов
0 : 1
Динамо Киев
'45   ТВ-трансляция: 

Рух – Динамо – 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 17.10.2020 16:59
  • 15504 просмотра
  • 25 комментариев
Рух – Динамо – 0:1. LIVE
© ФК Рух

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Рух» – «Динамо» – 0:1

Карлос Де Пена (30)

Юрий Климчук (7)

«Рух»: Aлександр Бандура, Юрий Копына, Игорь Дуць, Милош Стаменкович, Эрик Глига, Ярослав Мартынюк, Иван Брикнер, Ростислав Русин, Юрий Климчук, Богдан Бойчук, Даниил Кондраков

Запас: Роман Мысак, Игорь Бойчук, Максим Белый, Андрей Кухарук, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Остап Притула, Марьян Мысык

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Денис Попов, Aлександр Караваев, Сергей  Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Владислав Супряга

Запас: Денис Бойко, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Богдан Леднев, Aлександр Андриевский, Денис Гармаш, Жерсон Родригес, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

«Арена Львов» (Львов)

 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Киевляне контролируют мяч.

43 мин. Сидорчук нарушил правила в центре поля.

42 мин. После обрезки Цыганкова Русин сделал рывок к штрафной Динамо, после чего пробил в руки Бущану!

41 мин. Цыганков приблизился к штрафной Руха, но передача на Супрягу не прошла.

38 мин. Игра идет в центре поля.

35 мин. Киевляне контролируют мяч.

33 мин. Неудачная атака Руха.

30 мин. ГООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Цыганков поборолся за мяч на правом фланге и вырезал идеальную передачу на Де Пену, который в касание точно пробил мимо голкипера!

29 мин. Опасно! Караваев пробил издали, и Бандура в падении отбил мяч!

28 мин. Цыганков эффектно пяткой скинул мяч на Супрягу, но форвард не сумел развернуться в полукружии штрафной Руха.

27 мин. Миколенко навесил с левого фланга, и Дуць головой выбил мяч.

26 мин. После навеса от Сидорчука Де Пена головой пробил в руки Бандуре.

24 мин. Сидорчук с линии штрафной Руха бил на технику, но не попал в ворота.

22 мин. Шапаренко сделал рывок в центре поля, и Мартынюк остановил динамовца недозволенным приемом.

19 мин. После навеса Де Пены с левого фланга Попов головой не попал в ворота!

18 мин. А вот это уже опасно! Супряга из центра штрафной Руха сместился в правый угол, но не сумел пробить Бандуру!

15 мин. Пока крайне мало остроты возле ворот у нас в матче.

12 мин. Де Пена с левого фланга навесил в руки Бандуре.

11 мин. Игра идет в центре поля.

9 мин. Цыганков прострелил со штрафного с правого фланга, и Дуць выбил мяч на угловой.

7 мин. Климчук грубо сыграл против Де Пены.

5 мин. Неудачная атака Динамо.

2 мин. Киевляне контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В субботу, 17-го октября, состоится поединок шестого тура чемпионата Украины, в котором львовский «Рух» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», начало – в 17:00.

Перед паузой в чемпионате участники ближайшей дуэли на «Арене Львов» завершили свои матчи вничью. «Динамо» не смогло на своем поле одолеть «Зарю (1:1), а львовский коллектив провел безголевое дерби с ПФК «Львов». Отметим, что противостояние с «Рухом» станет для киевлян генеральной репетицией перед стартом в групповом раунде Лиги чемпионов. Уже на следующей неделе команда Мирчи Луческу в Киеве сразится с туринским «Ювентусом». «Рух» в текущем первенстве успел преподнести сенсацию, отобрав очки у донецкого «Шахтера». В субботу подопечные Ивана Федыка, несомненно, постараются обескуражить еще одного фаворита.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Динамо».

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Александр Снитко, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.10.2020 17:46
    0
    Вот видно сразу сборная Украины играет 4й матч подряд. А запухшие от безделия кроты
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.10.2020 17:45
    +1
    Алексей Голяченко, 17.10.2020 17:37
    Завидуй молча ржавый. Приезд Динамо всегда аншлаг и праздник.
    Какой он "ржавый"? Это обычный ватный пирод, скакавший за роиссю, теперь доедающий последний куй без соли в резервации. Теперь от злости и обиды пришел гадить на укр сайт, он даже матч своей якобы любимой команды не смотрит, а тут пасется, лол
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 17.10.2020 17:45
    0
    Liberty_, 17.10.2020 17:42
    пока Динамо побеждае,а шахтер у этой команды отсмоктал))
    Шмоня, отсмоктал ты у собутыльника, а Шахтер 10-м в ничью сыграл...
    Ссылка
    Ossa8860
      Ossa8860, 17.10.2020 17:45
    +1
    Maks7777, 17.10.2020 17:43
    У колоса села вы умеете глотать
    Ты чё распетушился, педик?
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 17:43
    -3
    Liberty_, 17.10.2020 17:42
    пока Динамо побеждае,а шахтер у этой команды отсмоктал))
    У колоса села вы умеете глотать
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 17:43
    -1
    В 9 туре на нашем нск будет унижать ваш автобусс🚎🚎🚎🚎🚎🚎🚎🚎🚎🚎🚎
    Ссылка
    Liberty_
      Liberty_, 17.10.2020 17:42
    +3
    пока Динамо побеждае,а шахтер у этой команды отсмоктал))
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 17:40
    -6
    GREEN DAY belokon, 17.10.2020 17:38
    Помню как твой Шахтер "рвал" Рух основным составом, вот было зрелище.
    Да да все помнят и я помню как колос с села рвал ваш АВТОБУС на олимпийском
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
      GREEN DAY belokon, 17.10.2020 17:38
    +4
    Maks7777, 17.10.2020 17:17
    Шахтёр рвёт львов вторым составам на 15 минуте уже 3-0,а ваш автобусс дырявый завёлся 🚌🚌??
    Помню как твой Шахтер "рвал" Рух основным составом, вот было зрелище.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.10.2020 17:37
    +5
    sharapenkobrevno, 17.10.2020 17:23
    на матче такой интершум как-будто идёт финал вселенной надеюсь дырявым ботам в кайф такое слушать
    Завидуй молча ржавый. Приезд Динамо всегда аншлаг и праздник.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 17.10.2020 17:37
    +2
    футфан, 17.10.2020 17:04
    Спорт.юа, пора вже текстові трансляції вести українською мовою

    Друже, так якщо увімкнути сайт за замовчуванням, то ВІН ввімкнеться Українською. А щодо казлітону, то зверху+праворуч сторінки сайту Є перемикач UA /// хРю.
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 17.10.2020 17:37
    0
    AleksDnipro87, 17.10.2020 17:31
    Первый пошёл
    Іще невечор
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 17.10.2020 17:31
    +6
    Первый пошёл
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.10.2020 17:30
    +2
    Хорош ДеПеныч
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 17.10.2020 17:23
    -7
    на матче такой интершум как-будто идёт финал вселенной надеюсь дырявым ботам в кайф такое слушать
    Ссылка
    Александр Довольный
    online
      Александр Довольный, 17.10.2020 17:22
    +1
    Скиньте плиз сопку
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 17:17
    -12
    Шахтёр рвёт львов вторым составам на 15 минуте уже 3-0,а ваш автобусс дырявый завёлся 🚌🚌??
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.10.2020 17:11
    +4
    Чет пока от Руха только поток фолов. Они весь матч так собираются действовать?
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 17:07
    -9
    Шахтёр уже 1-0 возит Львов а ваш автобуссс завёлся или заглох
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 17.10.2020 17:05
    -3
    футфан, 17.10.2020 17:04
    Спорт.юа, пора вже текстові трансляції вести українською мовою
    На эсперанто.
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 17.10.2020 17:31
    +6
    Первый пошёл
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 17.10.2020 17:04
    +6
    Спорт.юа, пора вже текстові трансляції вести українською мовою
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.10.2020 17:37
    +5
    sharapenkobrevno, 17.10.2020 17:23
    на матче такой интершум как-будто идёт финал вселенной надеюсь дырявым ботам в кайф такое слушать
    Завидуй молча ржавый. Приезд Динамо всегда аншлаг и праздник.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
      GREEN DAY belokon, 17.10.2020 17:38
    +4
    Maks7777, 17.10.2020 17:17
    Шахтёр рвёт львов вторым составам на 15 минуте уже 3-0,а ваш автобусс дырявый завёлся 🚌🚌??
    Помню как твой Шахтер "рвал" Рух основным составом, вот было зрелище.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.10.2020 17:11
    +4
    Чет пока от Руха только поток фолов. Они весь матч так собираются действовать?
    Ссылка
    Liberty_
      Liberty_, 17.10.2020 17:42
    +3
    пока Динамо побеждае,а шахтер у этой команды отсмоктал))
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 17.10.2020 17:37
    +2
    футфан, 17.10.2020 17:04
    Спорт.юа, пора вже текстові трансляції вести українською мовою

    Друже, так якщо увімкнути сайт за замовчуванням, то ВІН ввімкнеться Українською. А щодо казлітону, то зверху+праворуч сторінки сайту Є перемикач UA /// хРю.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.10.2020 17:30
    +2
    Хорош ДеПеныч
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 15:17
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    kino, 16.10.2020 15:15
    Хто знає з глядачами чи без пройде поєдинок у Львові?
    пока что обещают с болелами, но это в корне перечит установкам МОЗ
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.10.2020 17:45
    +1
    Алексей Голяченко, 17.10.2020 17:37
    Завидуй молча ржавый. Приезд Динамо всегда аншлаг и праздник.
    Какой он "ржавый"? Это обычный ватный пирод, скакавший за роиссю, теперь доедающий последний куй без соли в резервации. Теперь от злости и обиды пришел гадить на укр сайт, он даже матч своей якобы любимой команды не смотрит, а тут пасется, лол
    Ссылка
    Ossa8860
      Ossa8860, 17.10.2020 17:45
    +1
    Maks7777, 17.10.2020 17:43
    У колоса села вы умеете глотать
    Ты чё распетушился, педик?
    Ссылка
    Александр Довольный
    online
      Александр Довольный, 17.10.2020 17:22
    +1
    Скиньте плиз сопку
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 16.10.2020 15:28
    +1
    После матчей сборных Динамо, как правило, находится в разобранном состоянии. Надеюсь, не в этот раз. Быстрый гол снимет напряг и даст возможность сэкономить силы перед Юве. Буяльский и Супруга в игре на контрах против итальянцев ой как нужны. Всем здоровья и без лишних нервов!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.10.2020 17:46
    0
    Вот видно сразу сборная Украины играет 4й матч подряд. А запухшие от безделия кроты
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 17.10.2020 17:45
    0
    Liberty_, 17.10.2020 17:42
    пока Динамо побеждае,а шахтер у этой команды отсмоктал))
    Шмоня, отсмоктал ты у собутыльника, а Шахтер 10-м в ничью сыграл...
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 17.10.2020 17:37
    0
    AleksDnipro87, 17.10.2020 17:31
    Первый пошёл
    Іще невечор
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 16.10.2020 15:15
    0
    Хто знає з глядачами чи без пройде поєдинок у Львові?
    Ссылка
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