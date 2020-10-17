Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Рух» – «Динамо» – 0:1

Карлос Де Пена (30)

Юрий Климчук (7)

«Рух»: Aлександр Бандура, Юрий Копына, Игорь Дуць, Милош Стаменкович, Эрик Глига, Ярослав Мартынюк, Иван Брикнер, Ростислав Русин, Юрий Климчук, Богдан Бойчук, Даниил Кондраков

Запас: Роман Мысак, Игорь Бойчук, Максим Белый, Андрей Кухарук, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Остап Притула, Марьян Мысык

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Денис Попов, Aлександр Караваев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Владислав Супряга

Запас: Денис Бойко, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Богдан Леднев, Aлександр Андриевский, Денис Гармаш, Жерсон Родригес, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

«Арена Львов» (Львов)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Киевляне контролируют мяч.

43 мин. Сидорчук нарушил правила в центре поля.

42 мин. После обрезки Цыганкова Русин сделал рывок к штрафной Динамо, после чего пробил в руки Бущану!

41 мин. Цыганков приблизился к штрафной Руха, но передача на Супрягу не прошла.

38 мин. Игра идет в центре поля.

35 мин. Киевляне контролируют мяч.

33 мин. Неудачная атака Руха.

30 мин. ГООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Цыганков поборолся за мяч на правом фланге и вырезал идеальную передачу на Де Пену, который в касание точно пробил мимо голкипера!

29 мин. Опасно! Караваев пробил издали, и Бандура в падении отбил мяч!

28 мин. Цыганков эффектно пяткой скинул мяч на Супрягу, но форвард не сумел развернуться в полукружии штрафной Руха.

27 мин. Миколенко навесил с левого фланга, и Дуць головой выбил мяч.

26 мин. После навеса от Сидорчука Де Пена головой пробил в руки Бандуре.

24 мин. Сидорчук с линии штрафной Руха бил на технику, но не попал в ворота.

22 мин. Шапаренко сделал рывок в центре поля, и Мартынюк остановил динамовца недозволенным приемом.

19 мин. После навеса Де Пены с левого фланга Попов головой не попал в ворота!

18 мин. А вот это уже опасно! Супряга из центра штрафной Руха сместился в правый угол, но не сумел пробить Бандуру!

15 мин. Пока крайне мало остроты возле ворот у нас в матче.

12 мин. Де Пена с левого фланга навесил в руки Бандуре.

11 мин. Игра идет в центре поля.

9 мин. Цыганков прострелил со штрафного с правого фланга, и Дуць выбил мяч на угловой.

7 мин. Климчук грубо сыграл против Де Пены.

5 мин. Неудачная атака Динамо.

2 мин. Киевляне контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 17-го октября, состоится поединок шестого тура чемпионата Украины, в котором львовский «Рух» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», начало – в 17:00.

Перед паузой в чемпионате участники ближайшей дуэли на «Арене Львов» завершили свои матчи вничью. «Динамо» не смогло на своем поле одолеть «Зарю (1:1), а львовский коллектив провел безголевое дерби с ПФК «Львов». Отметим, что противостояние с «Рухом» станет для киевлян генеральной репетицией перед стартом в групповом раунде Лиги чемпионов. Уже на следующей неделе команда Мирчи Луческу в Киеве сразится с туринским «Ювентусом». «Рух» в текущем первенстве успел преподнести сенсацию, отобрав очки у донецкого «Шахтера». В субботу подопечные Ивана Федыка, несомненно, постараются обескуражить еще одного фаворита.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Динамо».