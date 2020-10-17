Украинская Премьер-лига. 6-й тур.
«Рух» – «Динамо» – 0:1
Карлос Де Пена (30)
Юрий Климчук (7)
«Рух»: Aлександр Бандура, Юрий Копына, Игорь Дуць, Милош Стаменкович, Эрик Глига, Ярослав Мартынюк, Иван Брикнер, Ростислав Русин, Юрий Климчук, Богдан Бойчук, Даниил Кондраков
Запас: Роман Мысак, Игорь Бойчук, Максим Белый, Андрей Кухарук, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Остап Притула, Марьян Мысык
«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Денис Попов, Aлександр Караваев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Владислав Супряга
Запас: Денис Бойко, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Богдан Леднев, Aлександр Андриевский, Денис Гармаш, Жерсон Родригес, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
«Арена Львов» (Львов)
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Киевляне контролируют мяч.
43 мин. Сидорчук нарушил правила в центре поля.
42 мин. После обрезки Цыганкова Русин сделал рывок к штрафной Динамо, после чего пробил в руки Бущану!
41 мин. Цыганков приблизился к штрафной Руха, но передача на Супрягу не прошла.
38 мин. Игра идет в центре поля.
35 мин. Киевляне контролируют мяч.
33 мин. Неудачная атака Руха.
30 мин. ГООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Цыганков поборолся за мяч на правом фланге и вырезал идеальную передачу на Де Пену, который в касание точно пробил мимо голкипера!
29 мин. Опасно! Караваев пробил издали, и Бандура в падении отбил мяч!
28 мин. Цыганков эффектно пяткой скинул мяч на Супрягу, но форвард не сумел развернуться в полукружии штрафной Руха.
27 мин. Миколенко навесил с левого фланга, и Дуць головой выбил мяч.
26 мин. После навеса от Сидорчука Де Пена головой пробил в руки Бандуре.
24 мин. Сидорчук с линии штрафной Руха бил на технику, но не попал в ворота.
22 мин. Шапаренко сделал рывок в центре поля, и Мартынюк остановил динамовца недозволенным приемом.
19 мин. После навеса Де Пены с левого фланга Попов головой не попал в ворота!
18 мин. А вот это уже опасно! Супряга из центра штрафной Руха сместился в правый угол, но не сумел пробить Бандуру!
15 мин. Пока крайне мало остроты возле ворот у нас в матче.
12 мин. Де Пена с левого фланга навесил в руки Бандуре.
11 мин. Игра идет в центре поля.
9 мин. Цыганков прострелил со штрафного с правого фланга, и Дуць выбил мяч на угловой.
7 мин. Климчук грубо сыграл против Де Пены.
5 мин. Неудачная атака Динамо.
2 мин. Киевляне контролируют мяч.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В субботу, 17-го октября, состоится поединок шестого тура чемпионата Украины, в котором львовский «Рух» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», начало – в 17:00.
Перед паузой в чемпионате участники ближайшей дуэли на «Арене Львов» завершили свои матчи вничью. «Динамо» не смогло на своем поле одолеть «Зарю (1:1), а львовский коллектив провел безголевое дерби с ПФК «Львов». Отметим, что противостояние с «Рухом» станет для киевлян генеральной репетицией перед стартом в групповом раунде Лиги чемпионов. Уже на следующей неделе команда Мирчи Луческу в Киеве сразится с туринским «Ювентусом». «Рух» в текущем первенстве успел преподнести сенсацию, отобрав очки у донецкого «Шахтера». В субботу подопечные Ивана Федыка, несомненно, постараются обескуражить еще одного фаворита.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Динамо».
Александр Снитко, Sport.ua
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Друже, так якщо увімкнути сайт за замовчуванням, то ВІН ввімкнеться Українською. А щодо казлітону, то зверху+праворуч сторінки сайту Є перемикач UA /// хРю.
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