Сегодня, 13 сентября Германия в четвертом туре Лиги наций в Кельне принимает Швейцарию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Составы команд:
Германия: Нойер – Госенс, Рюдигер, Гинтер, Клостерманн – Кроос, Киммих, Горецка – Гнабри, Хаверц, Вернер
Запас: Лено, Трапп, Кох, Хальстенберг, Та, Дракслер, Брандт, Вальдшмидт, Нойхаус, Зюле, Хофманн, Эмре Джан
Швейцария: Зоммер – Родригес, Шер, Эльведи, Видмер – Шакири, Фройлер, Джака, Цубер – Сеферович, Гавранович
Запас: Мвого, Омлин, Бенито, Омерагич, Комерт, Иттен, Варгас, Соу, Фасснахт, Лотомба, Мехмеди, Фернандес
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
0:1 - Гавранович, 5-я минута:
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Германия).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Ремо Фройлер (Швейцария).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Гавранович (Швейцария).
Источник — Sport.ua
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