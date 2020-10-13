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Германия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обзор матча Лиги наций Германия – Швейцария

  • 13.10.2020 22:35
  • 1703 просмотра
  • 1 комментарий
Германия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© twitter.com/DFB_Team_EN

Сегодня, 13 сентября Германия в четвертом туре Лиги наций в Кельне принимает Швейцарию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Составы команд:

Германия: Нойер – Госенс, Рюдигер, Гинтер, Клостерманн – Кроос, Киммих, Горецка – Гнабри, Хаверц, Вернер
Запас: Лено, Трапп, Кох, Хальстенберг, Та, Дракслер, Брандт, Вальдшмидт, Нойхаус, Зюле, Хофманн, Эмре Джан

Швейцария: Зоммер – Родригес, Шер, Эльведи, Видмер – Шакири, Фройлер, Джака, Цубер – Сеферович, Гавранович
Запас: Мвого, Омлин, Бенито, Омерагич, Комерт, Иттен, Варгас, Соу, Фасснахт, Лотомба, Мехмеди, Фернандес

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

0:1 - Гавранович, 5-я минута:

События матча
28' ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Германия).
26' ГОЛ ! Мяч забил Ремо Фройлер (Швейцария).
5' ГОЛ ! Мяч забил Марио Гавранович (Швейцария).
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Omega78
    online
      Omega78, 13.10.2020 22:19
    0
    Где видео? Уже три гола забито!
    Ссылка
    Omega78
    online
      Omega78, 13.10.2020 22:19
    0
    Где видео? Уже три гола забито!
    Ссылка
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