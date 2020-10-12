Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура группового этапа квалификации Евро-2021 U-21

  • 12.10.2020 20:27
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Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 13-го октября, состоится поединок 9-го тура группового этапа квалификации Чемпионата Европы U-21 в рамках группы 8, в котором сразятся Северная Ирландия и Украина. Матч пройдет в Баллимине (Северная Ирландия), на поле стадиона «Баллимина Шоуграундс», начало в 20:00.

Еще не все потеряно для команды Руслана Ротаня в текущем отборочном цикле к будущему международному форуму. После минимальной победы над Румынией (1:0), молодежная сборная Украины перешла в заочный режим борьбы с коллективом Адриана Муту за право занять вторую строчку в своей подгруппе. У оппонентов осталось две игры, в то время как наша сборная рассчитывает набрать максимум очков в трех встречах. Однако отставание в шесть баллов означает для Украины следующее — любой набранный Румынией балл в противостоянии с аутсайдером секстета, Мальтой, станет фатальным для надежд подопечных Ротаня на выход в плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Северная Ирландия U-21 – Украина U-21.

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Илья Береза, Sport.ua

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