Северная Ирландия U21
0:0
УКРАИНА U21
'54

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура группового этапа квалификации Евро-2021 U-21

  • 13.10.2020 19:57
  • 25700 просмотров
  • 18 комментариев
Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 – 0:0. LIVE

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа 8. 9-й тур.

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 - 0:0

 Цитаишвили, 16, Сикан, 29

Северная Ирландия U-21: Хазард – Браун, Тоал, Меррон – Амос, Бойд-Мюнс, Гэлбрейт, Данвуди, Керр – О’Нил, Бансал-Макнолти.

Запасные: Гартсайд, Ларкин, Доннелли, Бернс, Дж. Скотт, Балмер, Маккирнен, Бонис, Э. Скотт.

Украина U-21: Трубин – Дубинчак, Сирота, Попов, Скорко – Бондаренко, Булеца, Батагов – Топалов, Сикан, Цитаишвили.

Запасные: Нещерет, Бражко, Леднев, Русин, Назаренко, Шевцов, Чех.

Арбитр: Барбено Лука (Сан-Марино).

Стадион: «Баллимина Шоуграундс» (Баллимина, Северная Ирландия).

У данного поединка нет официального телетранслятора, поэтому провести текстовую трансляцию не представляется возможным. О результате матча будет сообщено по его окончанию.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!


   

Во вторник, 13-го октября, состоится поединок 9-го тура группового этапа квалификации Чемпионата Европы U-21 в рамках группы 8, в котором сразятся Северная Ирландия и Украина. Матч пройдет в Баллимине (Северная Ирландия), на поле стадиона «Баллимина Шоуграундс», начало в 20:00.

Еще не все потеряно для команды Руслана Ротаня в текущем отборочном цикле к будущему международному форуму. После минимальной победы над Румынией (1:0), молодежная сборная Украины перешла в заочный режим борьбы с коллективом Адриана Муту за право занять вторую строчку в своей подгруппе. У оппонентов осталось две игры, в то время как наша сборная рассчитывает набрать максимум очков в трех встречах. Однако отставание в шесть баллов означает для Украины следующее — любой набранный Румынией балл в противостоянии с аутсайдером секстета, Мальтой, станет фатальным для надежд подопечных Ротаня на выход в плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Северная Ирландия U-21 – Украина U-21.

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Илья Береза, Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 13.10.2020 20:49
    0
    Денис Торопцев, 13.10.2020 20:35
    Оце чувачка динамо купило))) Червона)
    Потому, наверное, его и не покупали, а брали в аренду.
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 13.10.2020 20:45
    0
    Перерва 0-0.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 13.10.2020 20:45
    0
    4:0
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 13.10.2020 20:36
    0
    3 0
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 13.10.2020 20:36
    0
    35 хвилина і перший удар по воротах. Ай, красені.
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 13.10.2020 20:35
    0
    Оце чувачка динамо купило))) Червона)
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 13.10.2020 20:33
    0
    Сікан - ЖК, 29-а, поки що 0 ударів по воротах, сильно!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 13.10.2020 20:26
    +1
    цигани 2:0, на 27-й
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 13.10.2020 20:26
    0
    Белуце - ЖК, на 25-й
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 13.10.2020 20:25
    0
    Циташвили, падай
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 13.10.2020 20:21
    0
    Румуни повели 1:0. Шансів нема.
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 13.10.2020 20:20
    0
    Цітиашвілі - жовта на 16-й хвилині.
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 13.10.2020 20:18
    0
    Удари (в ствір) 4(2) - 0(0)...не на нашу користь.
    Ссылка
    ALud
      ALud, 13.10.2020 20:07
    +2
    А чи так важлива трансляція? Група вже давно програна, не те що команда, навіть індивідуально ніхто не виділяється, хіба що Ротань завжди щасливо усміхнений...
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 13.10.2020 20:02
    +1
    bullyUA, 13.10.2020 19:15
    http://livetv.sx/ua/eventinfo/979032_northern_ireland_u21_ukraine_u21/
    и где там ссылки на трансляцию?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 13.10.2020 20:01
    0
    bullyUA, 13.10.2020 19:15
    http://livetv.sx/ua/eventinfo/979032_northern_ireland_u21_ukraine_u21/
    Матч уже начался, а ссылок на трансляцию еще нет. Если на этом сайте нет, значит найти трансляцию маловероятно.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 13.10.2020 19:15
    -2
    Денис Торопцев, 13.10.2020 19:00
    А відеотрансляцію де можна подивитися?
    http://livetv.sx/ua/eventinfo/979032_northern_ireland_u21_ukraine_u21/
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 13.10.2020 19:00
    +3
    А відеотрансляцію де можна подивитися?
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 13.10.2020 19:00
    +3
    А відеотрансляцію де можна подивитися?
    Ссылка
    ALud
      ALud, 13.10.2020 20:07
    +2
    А чи так важлива трансляція? Група вже давно програна, не те що команда, навіть індивідуально ніхто не виділяється, хіба що Ротань завжди щасливо усміхнений...
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 13.10.2020 20:26
    +1
    цигани 2:0, на 27-й
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 13.10.2020 20:02
    +1
    bullyUA, 13.10.2020 19:15
    http://livetv.sx/ua/eventinfo/979032_northern_ireland_u21_ukraine_u21/
    и где там ссылки на трансляцию?
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 13.10.2020 20:49
    0
    Денис Торопцев, 13.10.2020 20:35
    Оце чувачка динамо купило))) Червона)
    Потому, наверное, его и не покупали, а брали в аренду.
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 13.10.2020 20:45
    0
    Перерва 0-0.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 13.10.2020 20:45
    0
    4:0
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 13.10.2020 20:36
    0
    3 0
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 13.10.2020 20:36
    0
    35 хвилина і перший удар по воротах. Ай, красені.
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 13.10.2020 20:35
    0
    Оце чувачка динамо купило))) Червона)
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 13.10.2020 20:33
    0
    Сікан - ЖК, 29-а, поки що 0 ударів по воротах, сильно!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 13.10.2020 20:26
    0
    Белуце - ЖК, на 25-й
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 13.10.2020 20:25
    0
    Циташвили, падай
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 13.10.2020 20:21
    0
    Румуни повели 1:0. Шансів нема.
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 13.10.2020 20:20
    0
    Цітиашвілі - жовта на 16-й хвилині.
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 13.10.2020 20:18
    0
    Удари (в ствір) 4(2) - 0(0)...не на нашу користь.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 13.10.2020 20:01
    0
    bullyUA, 13.10.2020 19:15
    http://livetv.sx/ua/eventinfo/979032_northern_ireland_u21_ukraine_u21/
    Матч уже начался, а ссылок на трансляцию еще нет. Если на этом сайте нет, значит найти трансляцию маловероятно.
    Ссылка
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