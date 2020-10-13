Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа 8. 9-й тур.

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 - 0:0



Цитаишвили, 16, Сикан, 29

Северная Ирландия U-21: Хазард – Браун, Тоал, Меррон – Амос, Бойд-Мюнс, Гэлбрейт, Данвуди, Керр – О’Нил, Бансал-Макнолти.

Запасные: Гартсайд, Ларкин, Доннелли, Бернс, Дж. Скотт, Балмер, Маккирнен, Бонис, Э. Скотт.

Украина U-21: Трубин – Дубинчак, Сирота, Попов, Скорко – Бондаренко, Булеца, Батагов – Топалов, Сикан, Цитаишвили.

Запасные: Нещерет, Бражко, Леднев, Русин, Назаренко, Шевцов, Чех.

Арбитр: Барбено Лука (Сан-Марино).

Стадион: «Баллимина Шоуграундс» (Баллимина, Северная Ирландия).



У данного поединка нет официального телетранслятора, поэтому провести текстовую трансляцию не представляется возможным. О результате матча будет сообщено по его окончанию.



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







Во вторник, 13-го октября, состоится поединок 9-го тура группового этапа квалификации Чемпионата Европы U-21 в рамках группы 8, в котором сразятся Северная Ирландия и Украина. Матч пройдет в Баллимине (Северная Ирландия), на поле стадиона «Баллимина Шоуграундс», начало в 20:00.

Еще не все потеряно для команды Руслана Ротаня в текущем отборочном цикле к будущему международному форуму. После минимальной победы над Румынией (1:0), молодежная сборная Украины перешла в заочный режим борьбы с коллективом Адриана Муту за право занять вторую строчку в своей подгруппе. У оппонентов осталось две игры, в то время как наша сборная рассчитывает набрать максимум очков в трех встречах. Однако отставание в шесть баллов означает для Украины следующее — любой набранный Румынией балл в противостоянии с аутсайдером секстета, Мальтой, станет фатальным для надежд подопечных Ротаня на выход в плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Северная Ирландия U-21 – Украина U-21.