УКРАИНА
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Испания
13.10.2020 21:45

Украина – Испания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги наций

  • 12.10.2020 13:58
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Украина – Испания. Текстовая трансляция матча
© УАФ

Во вторник, 13-го октября, состоится поединок группы А4 Лиги наций, в котором сборная Украины будет принимать Испанию. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 21:45.

Наша национальная команда продолжает проверять свои возможности лучшими европейскими сборными. Результат пока можно назвать плачевным. Особенно это касается товарищеского матча с Францией, в котором подопечные Андрея Шевченко проиграли со счетом 1:7. В противостоянии с Германией в минувший уик-енд украинцы предстали уже более сбалансированной командой, но это не сказалось на результате: 2:1 в пользу Бундестима. Теперь же «сине-желтым» предстоит сразиться с лидером группы сборной Испании, которой месяц назад украинцы проиграли со счетом 0:4. Будем надеяться, что в родных стенах сборная Украины сможет оказать достойное сопротивление грозному оппоненту.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.

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Александр Снитко, Sport.ua

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