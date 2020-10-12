Во вторник, 13-го октября, состоится поединок группы А4 Лиги наций, в котором сборная Украины будет принимать Испанию. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 21:45.

Наша национальная команда продолжает проверять свои возможности лучшими европейскими сборными. Результат пока можно назвать плачевным. Особенно это касается товарищеского матча с Францией, в котором подопечные Андрея Шевченко проиграли со счетом 1:7. В противостоянии с Германией в минувший уик-енд украинцы предстали уже более сбалансированной командой, но это не сказалось на результате: 2:1 в пользу Бундестима. Теперь же «сине-желтым» предстоит сразиться с лидером группы сборной Испании, которой месяц назад украинцы проиграли со счетом 0:4. Будем надеяться, что в родных стенах сборная Украины сможет оказать достойное сопротивление грозному оппоненту.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.