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Украина – Испания – 0:0. LIVE

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  • 13.10.2020 21:44
  • 21307 просмотров
  • 177 комментариев
Украина – Испания – 0:0. LIVE
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Лига наций. Группа А4. 4-й тур.

Украина – Испания – 0:0

Украина: Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Евгений Макаренко, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Александр Зубков, Роман Яремчук

Запас: Никита Шевченко, Дмитрий Ризнык, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Игорь Пластун, Виктор Цыганков, Роман Безус, Игорь Харатин, Виктор Коваленко, Ромеро Марлос, Владимир Шепелев

Испания: Давид де Хеа, Пау Торрес, Серхио Рамос, Хесус Навас, Серхио Регилон, Серхио Каналес, Родриго Эрнандес, Микель Мерино, Родриго, Адама Траоре, Ансу Фати

Запас: Кепа Аррисабалага, Унай Симон, Эрик Гарсия, Хосе Луис Гайя, Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Даниель Себальос, Хосе Кампанья, Даниэль Ольмо, Микель Оярсабаль, Ферран Торрес

Арбитр: Павел Гиль (Польша)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Рамос заблокировал прострел Яремчука с правого фланга.

44 мин. Испанцы контролируют мяч.

41 мин. Неудачная атака испанцев.

39 мин. Мерино из-за пределов штрафной низом пробил в руки Бущану.

37 мин. Испанцы контролируют мяч.

35 мин. Зубкоов упал в углу штрафной испанцев, свисток арбитра промолчал.

34 мин. УХ! После скидки партнера Каналес из правого угла штрафной пробил рядом со штангой!

31 мин. И снова Де Хеа опередил Яремчука, который старательно пытается зацепиться за мяч в атаке.

29 мин. После навеса с углового Бущан рукой выбил мяч!

27 мин. Сидорчук сделал длинную передачу к штрафной испанцев на ход Яремчуку, и в игру вынужден был вступить Де Хеа.

25 мин. После навеса с левого фланга у Миколенко удар головой сильным не получился.

24 мин. Рамос с дальней дистанции пробил выше ворот.

21 мин. Опасно! Рамос пробил на технику со штрафного метров с 27-ми, и Бущан перевел мяч на угловой!

18 мин. Испанцы почти все время владеют мячом.

16 мин. После навеса с углового Родриго опередил оппонента и головой пробил неточно!

15 мин. Снова выручает Бущан! В падении отбил мяч после удара Фати из угла штрафной!

14 мин. Игра идет в центре поля.

12 мин. ОПАСНО! После навеса с правого фланга Родриго пробил головой, и Бущан в прыжке перевел мяч на угловой!

10 мин. Сидорчук справа ворвался в штрафную Испании, но потерял мяч.

8 мин. Неудачная атака сборной Украины.

5 мин. Фати навесил со штрафного с правого фланга, и наши сумели выбить мяч.

4 мин. Испанцы полностью владеют территориальным преимуществом в стартовые минуты.

2 мин. Испанцы контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

Во вторник, 13-го октября, состоится поединок группы А4 Лиги наций, в котором сборная Украины будет принимать Испанию. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 21:45.

Наша национальная команда продолжает проверять свои возможности лучшими европейскими сборными. Результат пока можно назвать плачевным. Особенно это касается товарищеского матча с Францией, в котором подопечные Андрея Шевченко проиграли со счетом 1:7. В противостоянии с Германией в минувший уик-енд украинцы предстали уже более сбалансированной командой, но это не сказалось на результате: 2:1 в пользу Бундестима. Теперь же «сине-желтым» предстоит сразиться с лидером группы сборной Испании, которой месяц назад украинцы проиграли со счетом 0:4. Будем надеяться, что в родных стенах сборная Украины сможет оказать достойное сопротивление грозному оппоненту.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.

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Александр Снитко, Sport.ua

(15 голосов)

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  • Спрогнозируйте исход матча Лиги наций между сборными Украины и Испании, который пройдет 13 октября в Киеве.
    • 4.43% (12)
      1. Крупная победа Украины
    • 6.64% (18)
      2. Минимальная победа Украины
    • 21.03% (57)
      3. Ничья
    • 27.31% (74)
      4. Минимальная победа Испании
    • 40.59% (110)
      5. Крупная победа Испании
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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 13.10.2020 22:36
    0
    Коментатор порівнює з минулим матчем проти Іспанії, коли наші не могли навіть обробити м'яч. Але в цілому тримаються нормально. Бущан поки кращий гравець матчу. Повезло, що суддя не дав пенальті за руку Ярмоли.
    На Зубкові міні фол здається таки був. Треба передивитися повтор. Але вже й так нічого не вернеш. Хоч би вистояли другий тайм.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 13.10.2020 22:36
    0
    ZnatokFootbola, 13.10.2020 22:35
    Ах, да.
    Швейцария уже чпокает немцев))
    Ничего неожиданного.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 13.10.2020 22:36
    0
    Вот охреневаю с этих коментарьев. В прошлом матче с Испанией моментов 0 а летели уже в счете ойойой, здесь оборонительный футбол, пока все складывается нормально, свой момент точно будет- главное реализовать. Так сидят тут всякие, то им не так, то хреново, игра фу. Будьте реалистами, против топ сборной играем, еще и без Малиновского.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 13.10.2020 22:35
    0
    Ждём Марлоса, Цыганкова, Коваленко и Михайличенко. Посмотрим, что произойдёт ))
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 13.10.2020 22:35
    +1
    lenares85, 13.10.2020 22:33
    Не игра а мучение, что такое высокий прессинг СБ Украины незнает, в контры вы бегать не могут, они один раз по воротам ударили Миколенко и то это не удар был а навесик, только бегать на своей половине поля как песик и за мячем, то-ли школы футбола разные
    Ввиду сильной разницы в классе, видимо установка не навязывать борьбу, освобождая зоны для передач.
    Ссылка
    ZnatokFootbola
      ZnatokFootbola, 13.10.2020 22:35
    0
    Ах, да.
    Швейцария уже чпокает немцев))
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.10.2020 22:35
    0
    Малини та Зінченка дуже не вистачає, ще Супряга в такій грі був би кориснішим за Яремчука, бо має швидкість, більше захист би напружував
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 13.10.2020 22:35
    -1
    Ярмоленка менять на Марлоса,а Соболя на кого угодно(хуже точно не сыграет)
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 13.10.2020 22:35
    -1
    Ярмоленка менять на Марлоса,а Соболя на кого угодно(хуже точно не сыграет)
    Ссылка
    ZnatokFootbola
      ZnatokFootbola, 13.10.2020 22:34
    -2
    Ну что, кто меня там минусовал?
    Знатоки пля...
    Я говорил что Шева включит автобус с редкой вылазкой в контру за счет длинных фланговых пасов, в расчете что один-два игрока пробегут через все поле или уповать на стандарты. А более мы никак зайти на чужую сторону не можем.
    Шева лошара как тренер, не может набраться смелости и поставить игру с прессингом. У Колоса что ли поучился бы. Куда ему там до модели игры Зари.
    Второй тайм будет веселый.
    Пока 0 ударов, Бущан на высоте!)
    Ссылка
    Александр Пацюк
    online
      Александр Пацюк, 13.10.2020 22:34
    0
    Бущанище!!!
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 13.10.2020 22:34
    0
    Наші програють морально. Швейцарія добре грала зі всіма. Якось спокійніше все. В нас як тільки швидкий гол, одразу рекорд по програшу, якщо сильна команда суперника
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 22:34
    0
    атаки нет от слова совсем
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 13.10.2020 22:34
    +3
    ★ Дядя Стёпа ★, 13.10.2020 22:24
    Зубков хорош.
    Однозначно лучше Коноплянки. Находка для СбУ перед ЧЕ.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.10.2020 22:34
    -1
    поки все більш-менш норм, будемо чесні, в теперішніх реаліях коли нема купи основи збірної нічия проти іспанців це буде для нас велика радість.
    друга половина першого тайму непогана в цілому, почали уважніше у захисті грати і тому у іспанців практично не було моментів, кажу про останні хвилин 20 першого тайму
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 13.10.2020 22:34
    +3
    Продержались😎
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 13.10.2020 22:33
    0
    А если посмотреть на ближайший резерв ? То вы там все равно усиления не увидите! Нам срочно нужен матч против равной нам сборной или слабее! Посмотреть как на таком фоне мы будем выглядеть!
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 13.10.2020 22:33
    -2
    Не игра а мучение, что такое высокий прессинг СБ Украины незнает, в контры вы бегать не могут, они один раз по воротам ударили Миколенко и то это не удар был а навесик, только бегать на своей половине поля как песик и за мячем, то-ли школы футбола разные
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.10.2020 22:33
    +2
    olexyn, 13.10.2020 22:26
    Ярмола - нульовий для такого матчу; але де кращого взяти?
    Так навіть Марлос у своїй теперішній не кращій формі буде кращим за Ярмолу
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 13.10.2020 22:33
    +1
    lenares85, 13.10.2020 22:30
    Соболь неодного прострел а не заблокировал Трауре для чего он вообще там абы был
    Просто не забывай какой имеем состав, по этому что есть то есть!
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 13.10.2020 22:29
    +7
    Мля, когда уже запретят проносить дудки на стадион? Кузьмичи...
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 13.10.2020 22:25
    +7
    Вот в такой игре и не хватает Малиновского. Шапаренко вообще куда-то пропал, он по ходу за тайм пару раз мяча касался
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 13.10.2020 22:21
    +7
    А пеналь-то был
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 13.10.2020 22:21
    +7
    Зубков в ногах запутался))) но красавчик))))
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 13.10.2020 22:02
    +7
    Бущан хорош! С каждым матчем мне все больше нравится!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.10.2020 21:59
    +6
    Треба Миколенка ставити на фланг явно, там він корисний, а центрбек з нього ніякий, одні обрізки. Треба шукати іншого захисника в центр
    Ссылка
    Александр Жук
      Александр Жук, 13.10.2020 22:22
    +5
    Зачем эти убогие дудки. Их уже в Европе никто не использует.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 13.10.2020 22:21
    +5
    Молодец Зубков,с характером пацан
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 13.10.2020 22:21
    +5
    Вот и замена Коноплянке, Зубков хорош
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 13.10.2020 21:59
    +5
    unforgiven Den, 13.10.2020 21:58
    Миколенко дятел,так обрезать в центре...хохотун сраный
    А зачем его туда ставить он там не умеет играть он левый защитник
    Ссылка
    you.me.owls from space
      you.me.owls from space, 13.10.2020 21:56
    +5
    Сидорчук уже 4 раза отдал мяс Испанцам
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 13.10.2020 22:31
    +4
    Комментатор будто в параллельной реальности, ну камон... У нас всего 1 удар за 45 минут, а у Испанцев их 9. Не стоит забывать, что Бущан сейва 3 крутых совершил.
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 13.10.2020 22:29
    +4
    Ярмоленко нужно менять в перерыве, не ждать 70 минуты
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 13.10.2020 22:24
    +4
    Зубков хорош.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 13.10.2020 22:22
    +4
    Ну Зубков включил Испанию ну малодец и цепанули его, а где Вар почему нет повторов, побоялся дать пеналь судья, авторитетом давит
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 13.10.2020 22:20
    +4
    Это разве не пенальти?( так хотелось...
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 13.10.2020 22:15
    +4
    Коментатор это пипец, был бы радио, подумал бы что мы имеем Испанов по полной
    Ссылка
    Tsetsur
    online
      Tsetsur, 13.10.2020 22:01
    +4
    Убери Миколенка пока не поздно!
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 13.10.2020 21:54
    +4
    У ярмолая как гири на ногах, 30 метров уже быстро пробежать не может...
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 13.10.2020 22:34
    +3
    ★ Дядя Стёпа ★, 13.10.2020 22:24
    Зубков хорош.
    Однозначно лучше Коноплянки. Находка для СбУ перед ЧЕ.
    Ссылка
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