Лига наций. Группа А4. 4-й тур.
Украина – Испания – 0:0
Украина: Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Евгений Макаренко, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Александр Зубков, Роман Яремчук
Запас: Никита Шевченко, Дмитрий Ризнык, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Игорь Пластун, Виктор Цыганков, Роман Безус, Игорь Харатин, Виктор Коваленко, Ромеро Марлос, Владимир Шепелев
Испания: Давид де Хеа, Пау Торрес, Серхио Рамос, Хесус Навас, Серхио Регилон, Серхио Каналес, Родриго Эрнандес, Микель Мерино, Родриго, Адама Траоре, Ансу Фати
Запас: Кепа Аррисабалага, Унай Симон, Эрик Гарсия, Хосе Луис Гайя, Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Даниель Себальос, Хосе Кампанья, Даниэль Ольмо, Микель Оярсабаль, Ферран Торрес
Арбитр: Павел Гиль (Польша)
НСК «Олимпийский» (Киев)
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Рамос заблокировал прострел Яремчука с правого фланга.
44 мин. Испанцы контролируют мяч.
41 мин. Неудачная атака испанцев.
39 мин. Мерино из-за пределов штрафной низом пробил в руки Бущану.
37 мин. Испанцы контролируют мяч.
35 мин. Зубкоов упал в углу штрафной испанцев, свисток арбитра промолчал.
34 мин. УХ! После скидки партнера Каналес из правого угла штрафной пробил рядом со штангой!
31 мин. И снова Де Хеа опередил Яремчука, который старательно пытается зацепиться за мяч в атаке.
29 мин. После навеса с углового Бущан рукой выбил мяч!
27 мин. Сидорчук сделал длинную передачу к штрафной испанцев на ход Яремчуку, и в игру вынужден был вступить Де Хеа.
25 мин. После навеса с левого фланга у Миколенко удар головой сильным не получился.
24 мин. Рамос с дальней дистанции пробил выше ворот.
21 мин. Опасно! Рамос пробил на технику со штрафного метров с 27-ми, и Бущан перевел мяч на угловой!
18 мин. Испанцы почти все время владеют мячом.
16 мин. После навеса с углового Родриго опередил оппонента и головой пробил неточно!
15 мин. Снова выручает Бущан! В падении отбил мяч после удара Фати из угла штрафной!
14 мин. Игра идет в центре поля.
12 мин. ОПАСНО! После навеса с правого фланга Родриго пробил головой, и Бущан в прыжке перевел мяч на угловой!
10 мин. Сидорчук справа ворвался в штрафную Испании, но потерял мяч.
8 мин. Неудачная атака сборной Украины.
5 мин. Фати навесил со штрафного с правого фланга, и наши сумели выбить мяч.
4 мин. Испанцы полностью владеют территориальным преимуществом в стартовые минуты.
2 мин. Испанцы контролируют мяч.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
Во вторник, 13-го октября, состоится поединок группы А4 Лиги наций, в котором сборная Украины будет принимать Испанию. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 21:45.
Наша национальная команда продолжает проверять свои возможности лучшими европейскими сборными. Результат пока можно назвать плачевным. Особенно это касается товарищеского матча с Францией, в котором подопечные Андрея Шевченко проиграли со счетом 1:7. В противостоянии с Германией в минувший уик-енд украинцы предстали уже более сбалансированной командой, но это не сказалось на результате: 2:1 в пользу Бундестима. Теперь же «сине-желтым» предстоит сразиться с лидером группы сборной Испании, которой месяц назад украинцы проиграли со счетом 0:4. Будем надеяться, что в родных стенах сборная Украины сможет оказать достойное сопротивление грозному оппоненту.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.
Александр Снитко, Sport.ua
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На Зубкові міні фол здається таки був. Треба передивитися повтор. Але вже й так нічого не вернеш. Хоч би вистояли другий тайм.
Швейцария уже чпокает немцев))
Швейцария уже чпокает немцев))
Знатоки пля...
Я говорил что Шева включит автобус с редкой вылазкой в контру за счет длинных фланговых пасов, в расчете что один-два игрока пробегут через все поле или уповать на стандарты. А более мы никак зайти на чужую сторону не можем.
Шева лошара как тренер, не может набраться смелости и поставить игру с прессингом. У Колоса что ли поучился бы. Куда ему там до модели игры Зари.
Второй тайм будет веселый.
Пока 0 ударов, Бущан на высоте!)
друга половина першого тайму непогана в цілому, почали уважніше у захисті грати і тому у іспанців практично не було моментів, кажу про останні хвилин 20 першого тайму
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