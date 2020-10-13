Лига наций. Группа А4. 4-й тур.

Украина – Испания – 0:0

Украина: Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Евгений Макаренко, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Александр Зубков, Роман Яремчук

Запас: Никита Шевченко, Дмитрий Ризнык, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Игорь Пластун, Виктор Цыганков, Роман Безус, Игорь Харатин, Виктор Коваленко, Ромеро Марлос, Владимир Шепелев

Испания: Давид де Хеа, Пау Торрес, Серхио Рамос, Хесус Навас, Серхио Регилон, Серхио Каналес, Родриго Эрнандес, Микель Мерино, Родриго, Адама Траоре, Ансу Фати

Запас: Кепа Аррисабалага, Унай Симон, Эрик Гарсия, Хосе Луис Гайя, Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Даниель Себальос, Хосе Кампанья, Даниэль Ольмо, Микель Оярсабаль, Ферран Торрес

Арбитр: Павел Гиль (Польша)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Рамос заблокировал прострел Яремчука с правого фланга.

44 мин. Испанцы контролируют мяч.

41 мин. Неудачная атака испанцев.

39 мин. Мерино из-за пределов штрафной низом пробил в руки Бущану.

37 мин. Испанцы контролируют мяч.

35 мин. Зубкоов упал в углу штрафной испанцев, свисток арбитра промолчал.

34 мин. УХ! После скидки партнера Каналес из правого угла штрафной пробил рядом со штангой!

31 мин. И снова Де Хеа опередил Яремчука, который старательно пытается зацепиться за мяч в атаке.

29 мин. После навеса с углового Бущан рукой выбил мяч!

27 мин. Сидорчук сделал длинную передачу к штрафной испанцев на ход Яремчуку, и в игру вынужден был вступить Де Хеа.

25 мин. После навеса с левого фланга у Миколенко удар головой сильным не получился.

24 мин. Рамос с дальней дистанции пробил выше ворот.

21 мин. Опасно! Рамос пробил на технику со штрафного метров с 27-ми, и Бущан перевел мяч на угловой!

18 мин. Испанцы почти все время владеют мячом.

16 мин. После навеса с углового Родриго опередил оппонента и головой пробил неточно!

15 мин. Снова выручает Бущан! В падении отбил мяч после удара Фати из угла штрафной!

14 мин. Игра идет в центре поля.

12 мин. ОПАСНО! После навеса с правого фланга Родриго пробил головой, и Бущан в прыжке перевел мяч на угловой!

10 мин. Сидорчук справа ворвался в штрафную Испании, но потерял мяч.

8 мин. Неудачная атака сборной Украины.

5 мин. Фати навесил со штрафного с правого фланга, и наши сумели выбить мяч.

4 мин. Испанцы полностью владеют территориальным преимуществом в стартовые минуты.

2 мин. Испанцы контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 13-го октября, состоится поединок группы А4 Лиги наций, в котором сборная Украины будет принимать Испанию. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 21:45.

Наша национальная команда продолжает проверять свои возможности лучшими европейскими сборными. Результат пока можно назвать плачевным. Особенно это касается товарищеского матча с Францией, в котором подопечные Андрея Шевченко проиграли со счетом 1:7. В противостоянии с Германией в минувший уик-енд украинцы предстали уже более сбалансированной командой, но это не сказалось на результате: 2:1 в пользу Бундестима. Теперь же «сине-желтым» предстоит сразиться с лидером группы сборной Испании, которой месяц назад украинцы проиграли со счетом 0:4. Будем надеяться, что в родных стенах сборная Украины сможет оказать достойное сопротивление грозному оппоненту.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.