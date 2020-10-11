Абу Ханна забил в свои ворота в дебютном поединке за сборную Израиля

Защитник «Зари» Джоель Абу Ханна в поединке Лиги наций Израиль – Чехия забил мяч в свои ворота. Абу Ханна отдавал передачу назад голкиперу, но тот не сумел остановить мяч. Для 22-летнего защитника, который ранее выступал за юношеские сборные Германии, этот матч стал дебютным за сборную Израиля. В перерыве матча Абу-Ханна был заменен.
Отметим, что хавбек «Шахтера» Манор Соломон вышел на поле в составе хозяев с первых минут.
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Источник — Sport.ua
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