Абу Ханна забил в свои ворота в дебютном поединке за сборную Израиля

Защитник «Зари» Джоель Абу Ханна в поединке Лиги наций Израиль – Чехия забил мяч в свои ворота. Абу Ханна отдавал передачу назад голкиперу, но тот не сумел остановить мяч. Для 22-летнего защитника, который ранее выступал за юношеские сборные Германии, этот матч стал дебютным за сборную Израиля. В перерыве матча Абу-Ханна был заменен.

Отметим, что хавбек «Шахтера» Манор Соломон вышел на поле в составе хозяев с первых минут.