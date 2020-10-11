Абу Ханна забил в свои ворота в дебютном поединке за сборную Израиля

Защитник «Зари» не лучшим образом сыграл за национальную команду

  • 11.10.2020 23:02
  • 498 просмотров
  • 2 комментария
Абу Ханна забил в свои ворота в дебютном поединке за сборную Израиля
© ФК Заря. Джоель Абу Ханна

Защитник «Зари» Джоель Абу Ханна в поединке Лиги наций Израиль – Чехия забил мяч в свои ворота. Абу Ханна отдавал передачу назад голкиперу, но тот не сумел остановить мяч. Для 22-летнего защитника, который ранее выступал за юношеские сборные Германии, этот матч стал дебютным за сборную Израиля. В перерыве матча Абу-Ханна был заменен.

Отметим, что хавбек «Шахтера» Манор Соломон вышел на поле в составе хозяев с первых минут.

 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 11.10.2020 23:25
    +2
    нєфік тут на Абу Ханну бочку котити. Гол - чисто кіперський, тим більше, м'яча він ногою торкнувся, і має бути зарахований як "автогол Маркіано"
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 11.10.2020 23:22
    +2
    Да причем тут Абу Ханна если воротник кривоногий? мяч еле котился.. и пас был впоне логичный. Разыграть через вратаря
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 11.10.2020 23:25
    +2
    нєфік тут на Абу Ханну бочку котити. Гол - чисто кіперський, тим більше, м'яча він ногою торкнувся, і має бути зарахований як "автогол Маркіано"
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 11.10.2020 23:22
    +2
    Да причем тут Абу Ханна если воротник кривоногий? мяч еле котился.. и пас был впоне логичный. Разыграть через вратаря
    Ссылка
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