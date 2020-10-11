Шарм-эль-Шейх. Познихиренко взяла титул в одиночке, мужчины – в паре

Украинцы удачно провели турнир ITF в Египте

  • 11.10.2020 18:40
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Шарм-эль-Шейх. Познихиренко взяла титул в одиночке, мужчины – в паре
© ФТУ. Анна Познихиренко

Украинская теннисистка Анна Познихиренко (№430 WTA) стала чемпионкой турнира ITF с призовым фондом $15,000, который прошел в Шарм-эль-Шейхе.
 
В матче за титул 26-летняя украинка переиграла Сандру Самир из Египта (№349 WTA).
 
Также отметим, в парном разряде победу одержала украинская мужская пара.
 
Шарм-эль-Шейх. Финал одиночного разряда (женщины)
Анна Познихиренко (Украина, 4) - Сандра Самир (Египет, 1) - 6:1, 6:3
 
Шарм-эль-Шейх. Финал парного разряда (мужчины)
Владислав Манафов / Виталий Сачко (Украина, 1) - Юрий Джавакян / Мартиньш Подзус (Украина / Латвия) - 6:3, 6:3

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Источник — Sport.ua

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