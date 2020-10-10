Испания – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня, 10 октября, в матче 3-го тура Лиги наций A Испания принимает Швейцарию.
Поединок начался в 21:45 в Мадриде, столице Испании.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется).
ГОЛ! 1:0. Микель Оярсабаль, 14 мин.
Видеообзор первого тайма.
События матча
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
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Источник — Sport.ua
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