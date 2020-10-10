Франция
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Португалия
11.10.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Франция – Португалия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА

  • 10.10.2020 19:56
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Франция – Португалия. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 11-го октября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A3, в котором сразятся Франция и Португалия. Матч пройдет в Сен-Дени (Франция), на поле стадиона «Стад-де-Франс», начало в 21:45.

В товарищеской игре против сборной Украины (7:1) действующие чемпионы мира готовились к предстоящему домашнему противостоянию в рамках Лиги наций против обладателя данного трофея – Португалии. Криштиану Роналду и компания в это же время разминались в контрольном поединке с Испанией (0:0), поэтому к игре на «Стад-де-Франс» подойдут с не меньшей степенью боевой готовности. Соперники по третьему квартету уже успели добыть по две победы, поэтому в очном противостоянии каждый из них будет стараться установить единоличное лидерство в турнирной таблице. В плей-офф попадет лишь один коллектив.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Португалия.

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Илья Береза, Sport.ua

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