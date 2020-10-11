Франция
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Португалия
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Франция – Португалия – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА

  • 11.10.2020 21:43
  • 1291 просмотр
  • 5 комментариев
Франция – Португалия – 0:0. LIVE

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига A. Группа 3. 3-й тур.

Франция – Португалия - 0:0

 Диаш, 1

Франция: Льорис – Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар – Погба, Канте, Рабьо – Гризманн – Жиру, Мбаппе.

Запасные: Манданда, Меньян, Ленгле, Коман, Толиссо, Камавинга, Нзонзи, Динь, Упамекано, Мартиаль, Менди, Бен-Йеддер.

Португалия: Патрисиу – Геррейру, Пепе, Диаш, Семеду – Карвалью, Фернандеш, Данилу – Б. Силва, Феликс, Роналду.

Запасные: Варела, Силву, Семеду, Моутинью, А. Силва, Оливейра, Саншеш, Тринкан, Невеш, Поденсе, Канселу, Жота.

Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания).

Стадион: «Стад-де-Франс» (Сен-Дени, Франция).

16 мин. Явный оффсайд у Мбаппе, которому в левый фланг вратарской скидывал мяч Погба.

14 мин. Канте у чужой штрафной не сумел остановить мяч после передачи Гризманна с правого фланга.

11 мин. Бернарду летел в прыжке замыкать наброс в левый фланг штрафной, но до мяча так и не дотянулся.

9 мин. Португалия ушла в осторожный контроль мяча на своей половине.

7 мин. Павар не сумел удачно остановить мяч после длинного перевода в атаку на правый фланг.

5 мин. С перемотанной головой вернулся в игру форвард хозяев.

3 мин. Жиру увели за пределы поля.

 1 мин. И уже успел разбить голову Жиру отмашкой в центре поля Диаш.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!


В воскресенье, 11-го октября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A3, в котором сразятся Франция и Португалия. Матч пройдет в Сен-Дени (Франция), на поле стадиона «Стад-де-Франс», начало в 21:45.

В товарищеской игре против сборной Украины (7:1) действующие чемпионы мира готовились к предстоящему домашнему противостоянию в рамках Лиги наций против обладателя данного трофея – Португалии. Криштиану Роналду и компания в это же время разминались в контрольном поединке с Испанией (0:0), поэтому к игре на «Стад-де-Франс» подойдут с не меньшей степенью боевой готовности. Соперники по третьему квартету уже успели добыть по две победы, поэтому в очном противостоянии каждый из них будет стараться установить единоличное лидерство в турнирной таблице. В плей-офф попадет лишь один коллектив.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Португалия.

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Илья Береза, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 21:58
    0
    И тут без зрителей, как и в Лондоне.
    А нам надо было позаражать своих побольше
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 21:53
    0
    Хочу харчо и 2:3...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 11.10.2020 21:31
    -1
    Бачу в складі Роналду з Ювентусу, Грізманна з Барси в старті, а Ленгле і Трінкана з тої ж барси - на заміну.
    Ссылка
    Samiy- Samiy
    online
      Samiy- Samiy, 11.10.2020 21:13
    -2
    А кто то говорил что с нами играла основа, сколько было бы если бы эти играли неужели 14-1
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.10.2020 21:10
    -4
    пізда Крістіні
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 21:58
    0
    И тут без зрителей, как и в Лондоне.
    А нам надо было позаражать своих побольше
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 21:53
    0
    Хочу харчо и 2:3...
    Ссылка
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