Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига A. Группа 3. 3-й тур.
Франция – Португалия - 0:0
Диаш, 1
Франция: Льорис – Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар – Погба, Канте, Рабьо – Гризманн – Жиру, Мбаппе.
Запасные: Манданда, Меньян, Ленгле, Коман, Толиссо, Камавинга, Нзонзи, Динь, Упамекано, Мартиаль, Менди, Бен-Йеддер.
Португалия: Патрисиу – Геррейру, Пепе, Диаш, Семеду – Карвалью, Фернандеш, Данилу – Б. Силва, Феликс, Роналду.
Запасные: Варела, Силву, Семеду, Моутинью, А. Силва, Оливейра, Саншеш, Тринкан, Невеш, Поденсе, Канселу, Жота.
Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания).
Стадион: «Стад-де-Франс» (Сен-Дени, Франция).
16 мин. Явный оффсайд у Мбаппе, которому в левый фланг вратарской скидывал мяч Погба.
14 мин. Канте у чужой штрафной не сумел остановить мяч после передачи Гризманна с правого фланга.
11 мин. Бернарду летел в прыжке замыкать наброс в левый фланг штрафной, но до мяча так и не дотянулся.
9 мин. Португалия ушла в осторожный контроль мяча на своей половине.
7 мин. Павар не сумел удачно остановить мяч после длинного перевода в атаку на правый фланг.
5 мин. С перемотанной головой вернулся в игру форвард хозяев.
3 мин. Жиру увели за пределы поля.
1 мин. И уже успел разбить голову Жиру отмашкой в центре поля Диаш.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
L'arrivée des Bleus au Stade de France 🇫🇷🇵🇹 #FRAPOR #FiersdetreBleus pic.twitter.com/O8y1iQp1D7— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 11, 2020
В воскресенье, 11-го октября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A3, в котором сразятся Франция и Португалия. Матч пройдет в Сен-Дени (Франция), на поле стадиона «Стад-де-Франс», начало в 21:45.
В товарищеской игре против сборной Украины (7:1) действующие чемпионы мира готовились к предстоящему домашнему противостоянию в рамках Лиги наций против обладателя данного трофея – Португалии. Криштиану Роналду и компания в это же время разминались в контрольном поединке с Испанией (0:0), поэтому к игре на «Стад-де-Франс» подойдут с не меньшей степенью боевой готовности. Соперники по третьему квартету уже успели добыть по две победы, поэтому в очном противостоянии каждый из них будет стараться установить единоличное лидерство в турнирной таблице. В плей-офф попадет лишь один коллектив.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Португалия.
Илья Береза, Sport.ua
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А нам надо было позаражать своих побольше
А нам надо было позаражать своих побольше
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