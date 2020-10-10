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11.10.2020 19:00   ТВ-трансляция: 

Англия – Бельгия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги наций

  • 10.10.2020 17:15
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Англия – Бельгия. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/belreddevils

В воскресенье, 11-го октября, состоится поединок группы А2 Лиги наций, в котором сборная Англии будет принимать Бельгию. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало – в 19:00.

Бельгийцы уверенно стартовали в Лиге наций: «красные дьяволы» на выезде одолели Данию со счетом 2:0 и дома разгромили Исландию – 5:1. Сборная Англии только в компенсированное время с пенальти вырвала победу у исландцев (1:0), а с датчанами сыграла в нулевую ничью. Соперники ранее провели 25 очных противостояний. «Львы» одержали победы в пятнадцати дуэлях, в то время как бельгийцы всего три раза обыгрывали сборную Англии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Бельгия.

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Александр Снитко, Sport.ua

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