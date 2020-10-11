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Англия – Бельгия – 1:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги наций

  • 11.10.2020 18:59
  • 3015 просмотров
  • 9 комментариев
Англия – Бельгия – 1:1. LIVE
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Лига наций. Группа А2. 3-й тур.

Англия – Бельгия – 1:1

Ромелу Лукаку (16, пенальти) – Маркус Рэшфорд (39, пенальти)

Деклан Райс (32) – Тома Менье (38)

Англия: Джордан Пикфорд, Гарри Магуайр, Кайл Уокер, Киран Триппьер, Трент Александер-Арнольд, Эрик Дайер, Деклан Райс, Джордан Хендерсон, Мэйсон Маунт, Маркус Рэшфорд, Доминик Калверт-Льюин

Запас: Дин Хендерсон, Ник Поуп, Конор Коди, Рис Джеймс, Тайрон Мингс, Джек Грилиш, Джеймс Уорд-Праус, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Калвин Филлипс, Джейдон Санчо, Дэнни Ингс, Гарри Кейн

Бельгия: Симон Миньоле, Тоби Алдервейрелд, Тимоти Кастань, Анга Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Аксель Вицель, Юри Тилеманс, Тома Менье, Янник Феррейра-Карраско, Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку

Запас: Дави Руф, Брандон Мехеле, Леандер Дендонкер, Жорис Кайембе-Диту, Ханс Ванакен, Яри Версхарен, Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке, Жереми Доку, Дивок Ориги, Леандро Троссард, Томас Камински

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Стадион «Уэмбли» (Лондон, Англия)

 

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

45 мин. Де Брюйне прострелил с правого фланга, и защитник выбил мяч.

43 мин. ОПАСНО! После скидки пяткой от Лукаку Карраско из правого угла штрафной пробил неточно!

42 мин. Игра идет в центре поля.

39 мин. ГОООЛЛЛ!!! Рэшфорд с 11-тиметровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам!

38 мин. ПЕНАЛЬТИ! Менье во время углового прихватил за плечо Хендерсона.

35 мин. Триппьер с углового навесил в руки Миньоле.

34 мин. Англичане не могут найти свободные зоны у штрафной соперников.

32 мин. Райс грубо сыграл против Вицеля.

31 мин. После навеса с фланга Калверт-Льюин не с умел нанести точный удар.

29 мин. Алдервейрелд слишком сильно сделал передачу на ход Менье.

26 мин. Англичане контролируют мяч.

24 мин. Угловой англичан к остроте у ворот Бельгии не привел.

22 мин. Неудачная атака сборной Бельгии.

19 мин. Де Брюйне пробил низом из полукружия штрафной, и Пикфорд в падении поймал мяч!

18 мин. Игра идет в центре поля.

16 мин. ГОООЛЛЛ!!! 0:1!!! Лукаку с 11-тиметровой отметки точно пробил в правый от себя угол, Пикфорд упал в противоположный!

15 мин. ПЕНАЛЬТИ! Дайер сбил Лукаку в углу штрафной!

13 мин. Оффсайд у Карраско.

11 мин. После прострела Менье Карраско отправил мяч в ворота англичан, но арбитр зафиксировал оффсайд у Кастаня.

10 мин. Острая атака бельгийцев завершилась неудачным ударом головой Лукаку.

9 мин. Игра идет в центре поля.

7 мин. Англичане больше владеют мячом в эти минуты.

4 мин. Рэшфорд навесил с левого фланга, и защитник выбил мяч.

3 мин. Команды начали встречу в высоком темпе.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

 

В воскресенье, 11-го октября, состоится поединок группы А2 Лиги наций, в котором сборная Англии будет принимать Бельгию. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало – в 19:00.

Бельгийцы уверенно стартовали в Лиге наций: «красные дьяволы» на выезде одолели Данию со счетом 2:0 и дома разгромили Исландию – 5:1. Сборная Англии только в компенсированное время с пенальти вырвала победу у исландцев (1:0), а с датчанами сыграла в нулевую ничью. Соперники ранее провели 25 очных противостояний. «Львы» одержали победы в пятнадцати дуэлях, в то время как бельгийцы всего три раза обыгрывали сборную Англии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Бельгия.

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Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 19:42
    -1
    Опять какой то мутняк.
    пеналь:пеналь ))
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 19:23
    -1
    Это точно Англия? Похоже на сборную Лондона
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 19:19
    -1
    Блин. Какое то стрёмное судейство со старта...
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 11.10.2020 19:18
    0
    0-1
    Заслужено!
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 11.10.2020 19:16
    0
    Здалося, що не було офсайда
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 19:15
    -1
    Как школьникам забили.... Но оффсайд спас Англию)
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 19:02
    0
    За GB!
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 11.10.2020 13:09
    -1
    Перепрошую, знову глюки клавіатури
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 11.10.2020 13:06
    -1
    я вже не перший рік вважаю збірну Бельгії кращою з усіх збірних. На жаль для мене, Бельгія до сих пір не виграла жодного трофею за весь цей час. І тиає, що значить м не менше, я в неї вірю. В цьому матчі - теж.
    П.С. Цікаво, Тарган знає, що значить його прізвище в перекладі з української мови?
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 11.10.2020 19:18
    0
    0-1
    Заслужено!
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 11.10.2020 19:16
    0
    Здалося, що не було офсайда
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 19:02
    0
    За GB!
    Ссылка
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