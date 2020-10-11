Лига наций. Группа А2. 3-й тур.

Англия – Бельгия – 1:1

Ромелу Лукаку (16, пенальти) – Маркус Рэшфорд (39, пенальти)

Деклан Райс (32) – Тома Менье (38)

Англия: Джордан Пикфорд, Гарри Магуайр, Кайл Уокер, Киран Триппьер, Трент Александер-Арнольд, Эрик Дайер, Деклан Райс, Джордан Хендерсон, Мэйсон Маунт, Маркус Рэшфорд, Доминик Калверт-Льюин

Запас: Дин Хендерсон, Ник Поуп, Конор Коди, Рис Джеймс, Тайрон Мингс, Джек Грилиш, Джеймс Уорд-Праус, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Калвин Филлипс, Джейдон Санчо, Дэнни Ингс, Гарри Кейн

Бельгия: Симон Миньоле, Тоби Алдервейрелд, Тимоти Кастань, Анга Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Аксель Вицель, Юри Тилеманс, Тома Менье, Янник Феррейра-Карраско, Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку

Запас: Дави Руф, Брандон Мехеле, Леандер Дендонкер, Жорис Кайембе-Диту, Ханс Ванакен, Яри Версхарен, Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке, Жереми Доку, Дивок Ориги, Леандро Троссард, Томас Камински

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Стадион «Уэмбли» (Лондон, Англия)

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

45 мин. Де Брюйне прострелил с правого фланга, и защитник выбил мяч.

43 мин. ОПАСНО! После скидки пяткой от Лукаку Карраско из правого угла штрафной пробил неточно!

42 мин. Игра идет в центре поля.

39 мин. ГОООЛЛЛ!!! Рэшфорд с 11-тиметровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам!

38 мин. ПЕНАЛЬТИ! Менье во время углового прихватил за плечо Хендерсона.

35 мин. Триппьер с углового навесил в руки Миньоле.

34 мин. Англичане не могут найти свободные зоны у штрафной соперников.

32 мин. Райс грубо сыграл против Вицеля.

31 мин. После навеса с фланга Калверт-Льюин не с умел нанести точный удар.

29 мин. Алдервейрелд слишком сильно сделал передачу на ход Менье.

26 мин. Англичане контролируют мяч.

24 мин. Угловой англичан к остроте у ворот Бельгии не привел.

22 мин. Неудачная атака сборной Бельгии.

19 мин. Де Брюйне пробил низом из полукружия штрафной, и Пикфорд в падении поймал мяч!

18 мин. Игра идет в центре поля.

16 мин. ГОООЛЛЛ!!! 0:1!!! Лукаку с 11-тиметровой отметки точно пробил в правый от себя угол, Пикфорд упал в противоположный!

15 мин. ПЕНАЛЬТИ! Дайер сбил Лукаку в углу штрафной!

13 мин. Оффсайд у Карраско.

11 мин. После прострела Менье Карраско отправил мяч в ворота англичан, но арбитр зафиксировал оффсайд у Кастаня.

10 мин. Острая атака бельгийцев завершилась неудачным ударом головой Лукаку.

9 мин. Игра идет в центре поля.

7 мин. Англичане больше владеют мячом в эти минуты.

4 мин. Рэшфорд навесил с левого фланга, и защитник выбил мяч.

3 мин. Команды начали встречу в высоком темпе.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 11-го октября, состоится поединок группы А2 Лиги наций, в котором сборная Англии будет принимать Бельгию. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало – в 19:00.

Бельгийцы уверенно стартовали в Лиге наций: «красные дьяволы» на выезде одолели Данию со счетом 2:0 и дома разгромили Исландию – 5:1. Сборная Англии только в компенсированное время с пенальти вырвала победу у исландцев (1:0), а с датчанами сыграла в нулевую ничью. Соперники ранее провели 25 очных противостояний. «Львы» одержали победы в пятнадцати дуэлях, в то время как бельгийцы всего три раза обыгрывали сборную Англии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Бельгия.