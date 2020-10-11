Лига наций. Группа А2. 3-й тур.
Англия – Бельгия – 1:1
Ромелу Лукаку (16, пенальти) – Маркус Рэшфорд (39, пенальти)
Деклан Райс (32) – Тома Менье (38)
Англия: Джордан Пикфорд, Гарри Магуайр, Кайл Уокер, Киран Триппьер, Трент Александер-Арнольд, Эрик Дайер, Деклан Райс, Джордан Хендерсон, Мэйсон Маунт, Маркус Рэшфорд, Доминик Калверт-Льюин
Запас: Дин Хендерсон, Ник Поуп, Конор Коди, Рис Джеймс, Тайрон Мингс, Джек Грилиш, Джеймс Уорд-Праус, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Калвин Филлипс, Джейдон Санчо, Дэнни Ингс, Гарри Кейн
Бельгия: Симон Миньоле, Тоби Алдервейрелд, Тимоти Кастань, Анга Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Аксель Вицель, Юри Тилеманс, Тома Менье, Янник Феррейра-Карраско, Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку
Запас: Дави Руф, Брандон Мехеле, Леандер Дендонкер, Жорис Кайембе-Диту, Ханс Ванакен, Яри Версхарен, Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке, Жереми Доку, Дивок Ориги, Леандро Троссард, Томас Камински
Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)
Стадион «Уэмбли» (Лондон, Англия)
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.
45 мин. Де Брюйне прострелил с правого фланга, и защитник выбил мяч.
43 мин. ОПАСНО! После скидки пяткой от Лукаку Карраско из правого угла штрафной пробил неточно!
42 мин. Игра идет в центре поля.
39 мин. ГОООЛЛЛ!!! Рэшфорд с 11-тиметровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам!
38 мин. ПЕНАЛЬТИ! Менье во время углового прихватил за плечо Хендерсона.
35 мин. Триппьер с углового навесил в руки Миньоле.
34 мин. Англичане не могут найти свободные зоны у штрафной соперников.
32 мин. Райс грубо сыграл против Вицеля.
31 мин. После навеса с фланга Калверт-Льюин не с умел нанести точный удар.
29 мин. Алдервейрелд слишком сильно сделал передачу на ход Менье.
26 мин. Англичане контролируют мяч.
24 мин. Угловой англичан к остроте у ворот Бельгии не привел.
22 мин. Неудачная атака сборной Бельгии.
19 мин. Де Брюйне пробил низом из полукружия штрафной, и Пикфорд в падении поймал мяч!
18 мин. Игра идет в центре поля.
16 мин. ГОООЛЛЛ!!! 0:1!!! Лукаку с 11-тиметровой отметки точно пробил в правый от себя угол, Пикфорд упал в противоположный!
15 мин. ПЕНАЛЬТИ! Дайер сбил Лукаку в углу штрафной!
13 мин. Оффсайд у Карраско.
11 мин. После прострела Менье Карраско отправил мяч в ворота англичан, но арбитр зафиксировал оффсайд у Кастаня.
10 мин. Острая атака бельгийцев завершилась неудачным ударом головой Лукаку.
9 мин. Игра идет в центре поля.
7 мин. Англичане больше владеют мячом в эти минуты.
4 мин. Рэшфорд навесил с левого фланга, и защитник выбил мяч.
3 мин. Команды начали встречу в высоком темпе.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В воскресенье, 11-го октября, состоится поединок группы А2 Лиги наций, в котором сборная Англии будет принимать Бельгию. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало – в 19:00.
Бельгийцы уверенно стартовали в Лиге наций: «красные дьяволы» на выезде одолели Данию со счетом 2:0 и дома разгромили Исландию – 5:1. Сборная Англии только в компенсированное время с пенальти вырвала победу у исландцев (1:0), а с датчанами сыграла в нулевую ничью. Соперники ранее провели 25 очных противостояний. «Львы» одержали победы в пятнадцати дуэлях, в то время как бельгийцы всего три раза обыгрывали сборную Англии.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Бельгия.
Александр Снитко, Sport.ua
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пеналь:пеналь ))
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