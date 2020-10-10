Юрий МОРОЗ: «Из-за работы в Динамо клубы не хотя меня срывать»

Главный тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз рассказал, получал ли предложения возглавить другие команды.
- Были ли у вас предложения из УПЛ, первой лиги?
- Был такой дымок. Просто дым. Говорят-говорят-говорят. А так, чтобы конкретно позвонил и сказал: «Давай, думай, завтра надо принять решение», — такого не было.
- Ходили слухи о киевском «Арсенале».
- Опять говорю: это все дым, слухи. Комментировать слухи я не хочу. Где-то та неизвестность Премьер-лиги. Нужно как главный тренер открыть эту дверь, зайти, попробовать, чтобы потом в жизни не корить себя «Почему я не попробовал?»
Сегодня предложений нет никаких. Может, из-за того, что работаю в «Динамо», клубы не хотят меня срывать. Но сейчас не могу ничего сказать. Удовлетворен тем, что делаю здесь, – сказал Мороз в интервью SportArenaTV.
Источник — Динамомания
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