Юрий МОРОЗ: «Из-за работы в Динамо клубы не хотя меня срывать»

Наставник «Динамо» U-21 не прочь поработать в другом клубе

  • 10.10.2020 13:12
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Юрий МОРОЗ: «Из-за работы в Динамо клубы не хотя меня срывать»
© ФК Динамо Киев. Юрий Мороз

Главный тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз рассказал, получал ли предложения возглавить другие команды.

- Были ли у вас предложения из УПЛ, первой лиги?
- Был такой дымок. Просто дым. Говорят-говорят-говорят. А так, чтобы конкретно позвонил и сказал: «Давай, думай, завтра надо принять решение», — такого не было.

- Ходили слухи о киевском «Арсенале».
- Опять говорю: это все дым, слухи. Комментировать слухи я не хочу. Где-то та неизвестность Премьер-лиги. Нужно как главный тренер открыть эту дверь, зайти, попробовать, чтобы потом в жизни не корить себя «Почему я не попробовал?»

Сегодня предложений нет никаких. Может, из-за того, что работаю в «Динамо», клубы не хотят меня срывать. Но сейчас не могу ничего сказать. Удовлетворен тем, что делаю здесь, – сказал Мороз в интервью SportArenaTV.

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Источник — Динамомания

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