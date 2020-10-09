В субботу, 10-го октября, состоится поединок группы 4А Лиги наций, в котором сборная Украины будет принимать команду Германии. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало встречи – в 21:45.

На этой неделе «сине-желтые» потерпели унизительное поражение от сборной Франции в товарищеском поединке, пропустив семь голов в свои ворота. Реабилитироваться за сокрушительное фиаско команде Андрея Шевченко предстоит в противостоянии с еще одной топ-сборной. Бундестим в мид-уик также проводил спарринг, сыграв в результативную ничью с Турцией (3:3). В когорте сильнейших коллективов Европы украинцы стартовали с победы над Швейцарией (2:1), после чего уступили Испании (0:4). Немцы имеют в своем активе два очка после ничейных результатов в противостояниях с швейцарцами и «Фурией Рохой».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Германия.