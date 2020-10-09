УКРАИНА
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Германия
10.10.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Украина – Германия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги наций

  • 09.10.2020 20:03
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Украина – Германия. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В субботу, 10-го октября, состоится поединок группы 4А Лиги наций, в котором сборная Украины будет принимать команду Германии. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало встречи – в 21:45.

На этой неделе «сине-желтые» потерпели унизительное поражение от сборной Франции в товарищеском поединке, пропустив семь голов в свои ворота. Реабилитироваться за сокрушительное фиаско команде Андрея Шевченко предстоит в противостоянии с еще одной топ-сборной. Бундестим в мид-уик также проводил спарринг, сыграв в результативную ничью с Турцией (3:3). В когорте сильнейших коллективов Европы украинцы стартовали с победы над Швейцарией (2:1), после чего уступили Испании (0:4). Немцы имеют в своем активе два очка после ничейных результатов в противостояниях с швейцарцами и «Фурией Рохой».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Германия.

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Александр Снитко, Sport.ua

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  • Спрогнозируйте исход матча Лиги наций между сборными Украины и Германии, который пройдет 10 октября в Киеве.
    • 4.38% (6)
      1. Крупная победа Украины
    • 2.19% (3)
      2. Минимальная победа Украины
    • 21.9% (30)
      3. Ничья
    • 15.33% (21)
      4. Минимальная победа Германии
    • 56.2% (77)
      5. Крупная победа Германии
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