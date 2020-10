Лига наций. Группа А4. 3-й тур.

Украина – Германия – 0:2

Маттис Гинтер (20), Леон Горецка (49)

Тони Кроос (53) – Руслан Малиновский (41)

Украина: Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко (Ромеро Марлос, 69), Виктор Коваленко, Виктор Цыганков (Александр Зубков, 69).

Запас: Никита Шевченко, Дмитрий Ризнык, Игорь Пластун, Евгений Чеберко, Николай Шапаренко, Ефим Конопля, Игорь Харатин, Владимир Шепелев, Богдан Михайличенко, Евгений Макаренко.

Германия: Мануэль Нойер, Марсель Хальстенберг, Маттис Гинтер, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Лукас Клостерманн, Йосуа Киммих, Тони Кроос, Леон Горецка, Юлиан Дракслер, Серж Гнабри.

Запас: Бернд Лено, Кевин Трапп, Робин Гозенс, Робин Кох, Жонатан Та, Юлиан Брандт, Эмре Джан, Кай Хаверц, Йонас Хофман, Флориан Нойхаус, Джан-Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер.

Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)

НСК Олимпийский (Киев)

72 мин. Яремчук от правого угла штрафной Германии пробил выше ворот.

69 мин. Две замены у сборной Украины. Вместо Ярмоленко вышел Марлос, а вместо Цыганкова вышел Зубков.

68 мин. Игра идет в центре поля.

66 мин. Гинтер с правого фланга пытался забросить мяч за шиворот Бущану, но голкипер сыграл надежно.

63 мин. Немцы контролируют мяч.

61 мин. МОМЕЕЕНТ! Малиновский протащил мяч до штрафной из центра поля и отдал налево Цыганкову, который подработал и пробил несильно. Нойер сумел ликвидировать угрозу!

59 мин. Гнабри нарушил правила в центре поля.

57 мин. ОПАСНО! Клостерманн бил с лёта с отскоком от газона, и Бущан перевел мяч на угловой!

54 мин. Малиновский со штрафного пробил в стенку.

53 мин. Кроос сбил Малиновского и сорвал атаку украинцев.

51 мин. МОМЕНТ! Гнабри расстреливал ворота из центра штрафной, и Бущан в падении отбил мяч!

49 мин. ГОЛ! 0:2! После навеса с фланга Бущан должен был забирать мяч, но выпустил его на голову Горецки, который нанес точный удар!

48 мин. Малиновский сделал передачу на ход Яремчуку, но Роман не сумел зацепиться за мяч.

47 мин. Горецка нарушил правила на половине поля сборной Украины.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

45 мин. После навеса с левого фланга Горецка головой пробил несильно в руки Бущану.

43 мин. ОПАСНО! Кроос пробил из-за пределов штрафной после скидки партнера, и мяч пролетел рядом с крестовиной!

41 мин. Малиновский грубо сыграл на половине поля сборной Германии.

38 мин. Игра идет в центре поля.

35 мин. СНОВА БУЩАН СПАСАЕТ! Голкипер из угла выбил мяч после того как Гнабри головой расстреливал ворота!

34 мин. Немцы контролируют мяч.

31 мин. БУЩАН! Голкипер перевел мяч на угловой после удара под перекладину Киммиха!

29 мин. Игра идет в центре поля.

27 мин. Дракслер из-за пределов штрафной пробил в руки Бущану.

24 мин. Ярмоленко на правом фланге атаки потерял мяч.

22 мин. ЭХ! Яремчук из центральной зоны перед штрафной пробил выше ворот!

