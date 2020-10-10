Лига наций. Группа А4. 3-й тур.

Украина – Германия – 0:2

Маттис Гинтер (20), Леон Горецка (49)

Тони Кроос (53) – Руслан Малиновский (41)

Украина: Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко (Ромеро Марлос, 69), Виктор Коваленко, Виктор Цыганков (Александр Зубков, 69).

Запас: Никита Шевченко, Дмитрий Ризнык, Игорь Пластун, Евгений Чеберко, Николай Шапаренко, Ефим Конопля, Игорь Харатин, Владимир Шепелев, Богдан Михайличенко, Евгений Макаренко.

Германия: Мануэль Нойер, Марсель Хальстенберг, Маттис Гинтер, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Лукас Клостерманн, Йосуа Киммих, Тони Кроос, Леон Горецка, Юлиан Дракслер, Серж Гнабри.

Запас: Бернд Лено, Кевин Трапп, Робин Гозенс, Робин Кох, Жонатан Та, Юлиан Брандт, Эмре Джан, Кай Хаверц, Йонас Хофман, Флориан Нойхаус, Джан-Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер.

Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)

НСК Олимпийский (Киев)

72 мин. Яремчук от правого угла штрафной Германии пробил выше ворот.

69 мин. Две замены у сборной Украины. Вместо Ярмоленко вышел Марлос, а вместо Цыганкова вышел Зубков.

68 мин. Игра идет в центре поля.

66 мин. Гинтер с правого фланга пытался забросить мяч за шиворот Бущану, но голкипер сыграл надежно.

63 мин. Немцы контролируют мяч.

61 мин. МОМЕЕЕНТ! Малиновский протащил мяч до штрафной из центра поля и отдал налево Цыганкову, который подработал и пробил несильно. Нойер сумел ликвидировать угрозу!

59 мин. Гнабри нарушил правила в центре поля.

57 мин. ОПАСНО! Клостерманн бил с лёта с отскоком от газона, и Бущан перевел мяч на угловой!

54 мин. Малиновский со штрафного пробил в стенку.

53 мин. Кроос сбил Малиновского и сорвал атаку украинцев.

51 мин. МОМЕНТ! Гнабри расстреливал ворота из центра штрафной, и Бущан в падении отбил мяч!

49 мин. ГОЛ! 0:2! После навеса с фланга Бущан должен был забирать мяч, но выпустил его на голову Горецки, который нанес точный удар!

48 мин. Малиновский сделал передачу на ход Яремчуку, но Роман не сумел зацепиться за мяч.

47 мин. Горецка нарушил правила на половине поля сборной Украины.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

45 мин. После навеса с левого фланга Горецка головой пробил несильно в руки Бущану.

43 мин. ОПАСНО! Кроос пробил из-за пределов штрафной после скидки партнера, и мяч пролетел рядом с крестовиной!

41 мин. Малиновский грубо сыграл на половине поля сборной Германии.

38 мин. Игра идет в центре поля.

35 мин. СНОВА БУЩАН СПАСАЕТ! Голкипер из угла выбил мяч после того как Гнабри головой расстреливал ворота!

34 мин. Немцы контролируют мяч.

31 мин. БУЩАН! Голкипер перевел мяч на угловой после удара под перекладину Киммиха!

29 мин. Игра идет в центре поля.

27 мин. Дракслер из-за пределов штрафной пробил в руки Бущану.

24 мин. Ярмоленко на правом фланге атаки потерял мяч.

22 мин. ЭХ! Яремчук из центральной зоны перед штрафной пробил выше ворот!

TOOOR 😍



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20 мин. ГОЛ! 0:1! Рюдигер выиграл подбор, справа ворвался в нашу штрафную и сделал прострел на линию вратарской, а Гинтер переправил мяч в ворота!

19 мин. Миколенко сыграл надежно после прострела Хальстенберга с левого фланга.

17 мин. Цыганков сделал рывок по левому флангу, но слишком сильно навесил на Ярмоленко.

15 мин. Ярмоленко в атаке передержал мяч.

14 мин. Клостерманн навесил с правого фланга, и Бущан поймал мяч, который летел в ворота!

13 мин. Немцы контролируют мяч.

10 мин. Украинцы убежали в быструю контратаку, которая завершилась неточной передачей Яремчука.

8 мин. В оффсайде оказался Ярмоленко.

7 мин. Ярмоленко не сумел пройти Рюдигера на правом фланге атаки сине-желтых.

5 мин. ОПАСНО! Гнабри пробил из центральной зоны, и Бущан отбил мяч!

4 мин. Наши убежали в контратаку 3 в 3, но Малиновский не сумел сделать передачу на партнера.

3 мин. Ярмоленко неточно прострелил от правого угла штрафной.

1 мин. Соболь навесил с левого фланга, но мяч до Ярмоленко не долетел.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 10-го октября, состоится поединок группы 4А Лиги наций, в котором сборная Украины будет принимать команду Германии. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало встречи – в 21:45.

На этой неделе «сине-желтые» потерпели унизительное поражение от сборной Франции в товарищеском поединке, пропустив семь голов в свои ворота. Реабилитироваться за сокрушительное фиаско команде Андрея Шевченко предстоит в противостоянии с еще одной топ-сборной. Бундестим в мид-уик также проводил спарринг, сыграв в результативную ничью с Турцией (3:3). В когорте сильнейших коллективов Европы украинцы стартовали с победы над Швейцарией (2:1), после чего уступили Испании (0:4). Немцы имеют в своем активе два очка после ничейных результатов в противостояниях с швейцарцами и «Фурией Рохой».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Германия.