УКРАИНА
0:2
Германия
'74   ТВ-трансляция: 

Украина – Германия – 0:2. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги наций

  • 10.10.2020 21:42
  • 41080 просмотров
  • 443 комментария
Украина – Германия – 0:2. LIVE
© twitter.com

Лига наций. Группа А4. 3-й тур.

Украина – Германия – 0:2

Маттис Гинтер (20), Леон Горецка (49)

Тони Кроос (53) – Руслан Малиновский (41)

Украина: Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко (Ромеро Марлос, 69), Виктор Коваленко, Виктор Цыганков (Александр Зубков, 69).

Запас: Никита Шевченко, Дмитрий Ризнык, Игорь Пластун, Евгений Чеберко, Николай Шапаренко, Ефим Конопля, Игорь Харатин, Владимир Шепелев, Богдан Михайличенко, Евгений Макаренко.

Германия: Мануэль Нойер, Марсель Хальстенберг, Маттис Гинтер, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Лукас Клостерманн, Йосуа Киммих, Тони Кроос, Леон Горецка, Юлиан Дракслер, Серж Гнабри.

Запас: Бернд Лено, Кевин Трапп, Робин Гозенс, Робин Кох, Жонатан Та, Юлиан Брандт, Эмре Джан, Кай Хаверц, Йонас Хофман, Флориан Нойхаус, Джан-Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер.

Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)

НСК Олимпийский (Киев)

 

72 мин. Яремчук от правого угла штрафной Германии пробил выше ворот.

69 мин. Две замены у сборной Украины. Вместо Ярмоленко вышел Марлос, а вместо Цыганкова вышел Зубков.

68 мин. Игра идет в центре поля.

66 мин. Гинтер с правого фланга пытался забросить мяч за шиворот Бущану, но голкипер сыграл надежно.

63 мин. Немцы контролируют мяч.

61 мин. МОМЕЕЕНТ! Малиновский протащил мяч до штрафной из центра поля и отдал налево Цыганкову, который подработал и пробил несильно. Нойер сумел ликвидировать угрозу!

59 мин. Гнабри нарушил правила в центре поля.

57 мин. ОПАСНО! Клостерманн бил с лёта с отскоком от газона, и Бущан перевел мяч на угловой!

54 мин. Малиновский со штрафного пробил в стенку.

53 мин. Кроос сбил Малиновского и сорвал атаку украинцев.

51 мин. МОМЕНТ! Гнабри расстреливал ворота из центра штрафной, и Бущан в падении отбил мяч!

49 мин. ГОЛ! 0:2! После навеса с фланга Бущан должен был забирать мяч, но выпустил его на голову Горецки, который нанес точный удар!

48 мин. Малиновский сделал передачу на ход Яремчуку, но Роман не сумел зацепиться за мяч.

47 мин. Горецка нарушил правила на половине поля сборной Украины.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

45 мин. После навеса с левого фланга Горецка головой пробил несильно в руки Бущану.

43 мин. ОПАСНО! Кроос пробил из-за пределов штрафной после скидки партнера, и мяч пролетел рядом с крестовиной!

41 мин. Малиновский грубо сыграл на половине поля сборной Германии.

38 мин. Игра идет в центре поля.

35 мин. СНОВА БУЩАН СПАСАЕТ! Голкипер из угла выбил мяч после того как Гнабри головой расстреливал ворота!

34 мин. Немцы контролируют мяч.

31 мин. БУЩАН! Голкипер перевел мяч на угловой после удара под перекладину Киммиха!

29 мин. Игра идет в центре поля.

27 мин. Дракслер из-за пределов штрафной пробил в руки Бущану.

24 мин. Ярмоленко на правом фланге атаки потерял мяч.

22 мин. ЭХ! Яремчук из центральной зоны перед штрафной пробил выше ворот!

20 мин. ГОЛ! 0:1! Рюдигер выиграл подбор, справа ворвался в нашу штрафную и сделал прострел на линию вратарской, а Гинтер переправил мяч в ворота!

19 мин. Миколенко сыграл надежно после прострела Хальстенберга с левого фланга.

17 мин. Цыганков сделал рывок по левому флангу, но слишком сильно навесил на Ярмоленко.

15 мин. Ярмоленко в атаке передержал мяч.

14 мин. Клостерманн навесил с правого фланга, и Бущан поймал мяч, который летел в ворота!

13 мин. Немцы контролируют мяч.

10 мин. Украинцы убежали в быструю контратаку, которая завершилась неточной передачей Яремчука.

8 мин. В оффсайде оказался Ярмоленко.

7 мин. Ярмоленко не сумел пройти Рюдигера на правом фланге атаки сине-желтых.

5 мин. ОПАСНО! Гнабри пробил из центральной зоны, и Бущан отбил мяч!

4 мин. Наши убежали в контратаку 3 в 3, но Малиновский не сумел сделать передачу на партнера.

3 мин. Ярмоленко неточно прострелил от правого угла штрафной.

1 мин. Соболь навесил с левого фланга, но мяч до Ярмоленко не долетел.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В субботу, 10-го октября, состоится поединок группы 4А Лиги наций, в котором сборная Украины будет принимать команду Германии. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало встречи – в 21:45.

На этой неделе «сине-желтые» потерпели унизительное поражение от сборной Франции в товарищеском поединке, пропустив семь голов в свои ворота. Реабилитироваться за сокрушительное фиаско команде Андрея Шевченко предстоит в противостоянии с еще одной топ-сборной. Бундестим в мид-уик также проводил спарринг, сыграв в результативную ничью с Турцией (3:3). В когорте сильнейших коллективов Европы украинцы стартовали с победы над Швейцарией (2:1), после чего уступили Испании (0:4). Немцы имеют в своем активе два очка после ничейных результатов в противостояниях с швейцарцами и «Фурией Рохой».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Германия.

Сделать ставку
Зробити ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Опрос
  • Спрогнозируйте исход матча Лиги наций между сборными Украины и Германии, который пройдет 10 октября в Киеве.
    • 5.78% (19)
      1. Крупная победа Украины
    • 8.21% (27)
      2. Минимальная победа Украины
    • 17.63% (58)
      3. Ничья
    • 17.02% (56)
      4. Минимальная победа Германии
    • 51.37% (169)
      5. Крупная победа Германии
    Результаты опроса Проголосовали — 329
    В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
    Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 10.10.2020 23:15
    0
    Forever_young_15, 10.10.2020 23:09
    Посмеёмся с них в лиге Шампиньонов
    ага
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 23:15
    0
    эх, второго лучшего бомбардира в истории украины сменили, теперь сборная точно не забьёт.
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 10.10.2020 23:14
    0
    Дудкарі - підара*и
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 10.10.2020 23:13
    -2
    Бунда вышла на режим.
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 10.10.2020 23:13
    -2
    Andy_P, 10.10.2020 23:04
    А Лунин тренируется в Реале, с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ! тестом на корону!
    Я прихильник всесвітніх заговорів і як тільки об‘явили шо в Луніна плюс, зразу поняв шо тут шось не так. Чувак би хєр хоч шось пропустив з Францією, але андрюша пятов хоче зіграти на євро. Так шо ніззя шоб Луніна хоч хтось побачив
    Ссылка
    Forever_young_15
    online
      Forever_young_15, 10.10.2020 23:12
    -2
    Хух, поубирали динамковских буратин
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.10.2020 23:12
    -1
    Навіщо він Циганкова зняв? Яремчук сьогодні на полі зовсім не потрібний.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 10.10.2020 23:12
    +1
    Denmark1107, 10.10.2020 23:01
    Ну, так швейцарців же не ПОКОСИВ Covad-19, на відміну від наших. Ти це враховуєш? А в сАвременний футбол АнА ірАєт чи ні, наші їх обіграли ж у Києві.
    Всі колись когось обігрують... Але мені явно хотілося б, щоб наша каоманда грала так, як швейцарці, а не так, як зараз наші. Принаймні вони ще в жодній грі не показали, що в цій групі зайві. І того, що ми показуємо три грі поспіль - вони не показують. Я теж прошу вархувати, що з Іспанією коронавірусу не було. А ще прошу врахувати, що в основі - більшість людей, які в основній обоймі збірної
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 10.10.2020 23:12
    0
    Play Games, 10.10.2020 23:10
    Коваленко один из лутшых
    Чого не скажеш про твоїх вчителів))
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 10.10.2020 23:12
    +2
    Малина и Коваленко лучшие сегодня
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.10.2020 23:12
    -4
    DKTheBest2, 10.10.2020 22:20
    А коли я кажу, що Ярмола ніякий і тому навіть в ВестХемі сидить на банці, то мені по-десять мінусів дають.
    Ярмоленко заслужив повагу до себе. Так, можливо, він вже далеко не є швидким, але це.... проблема головного тренера, який обрав такий стартовий склад і не робить заміну.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 10.10.2020 23:11
    +4
    Андрей Рокоссовский, 10.10.2020 23:05
    в России никто не говорил, что наша сборная топ, зато из вашего курятника уже год как кудахтанье и кукареканье про "топовую" украину

    Так а хто ж там у вас топ? На мокше урАвенЬ средненько-говненький. Досягнення виключно під анаболіками, які кремлівска карликова потвора вуалює на рівні держави.
    А-у, московіт, пАнятнА я написАл или перевеСти на староболгарский казлітон?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 10.10.2020 23:11
    +5
    Вот Циганкова можно было и не менять, неплохо играл. А Ярмоленко провалил матч
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 10.10.2020 23:11
    -1
    2 бревна убрали
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 23:11
    0
    Михаил Котенко, 10.10.2020 23:08
    Шева, проснись!!!! 66 минут в десятером играем!!! Убери Буратино с поля!!!!
    я думаю Шева до сих пор под впечатлением награды Ярмолы лучшего игрока с халлсити
    Ссылка
    Play Games
      Play Games, 10.10.2020 23:10
    0
    Коваленко один из лутшых
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 10.10.2020 23:10
    -1
    Denmark1107, 10.10.2020 23:07
    Класні рідко, кажеш??? Так пригадай, якщо ти був в полі зору, жахи від Касільяса, Буффона і Де Хеа... А щодо всі помиляються, це ФАКТ. Топовий СаШо профукав Україні вихід на ЧЄ-2000 у плові зі Словенцями, і Динамо півфінал з Баварією у Києві - 3-3.
    Полуфинал з Баварией? Серьезно?..
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 10.10.2020 23:10
    +1
    Швейцария в сентябре довольно достойно сыграла с Германией вничью, а наши играют на уровне Эстонии и Беларуси, как в отборе на Евро, та же убогая игра на уровне дворовых команд.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 10.10.2020 23:09
    +3
    В этом году сб Украины совсем другая сборная. В прошлом году с прессингом высоким контролем мяча без разницы с кем. В этом году на контр атаках и ее обыгрывать будут уже все топ команды с такой тактикой.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 10.10.2020 23:09
    +2
    Светлое пятно в этом матче это Коваленко, приятно удивил. Ну и Циганков очень старается
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.10.2020 22:20
    +12
    А коли я кажу, що Ярмола ніякий і тому навіть в ВестХемі сидить на банці, то мені по-десять мінусів дають.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 10.10.2020 22:11
    +11
    Замените Ярмолу. На кого угодно.
    Ссылка
    Михаил Котенко
      Михаил Котенко, 10.10.2020 22:28
    +10
    Ярмоленко и Коноплянка - ПРОШЛОЕ нашего футбола, и будущие эксперты телеканала Футбол
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 10.10.2020 22:20
    +10
    Бущан Браво. Опять центр защиты лажает. Надеюсь Шева сразу после перерыва сделает изменения
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 10.10.2020 22:32
    +9
    первый тайм не так уж и плохо, кроме отдельных личностей
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 10.10.2020 22:20
    +9
    Бущан спас свою защиту
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 10.10.2020 22:15
    +9
    Нужно убирать Ярмолу и выпускать Марлоса
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 10.10.2020 22:39
    +8
    Марлоса выпускать надо и убрать медведя Ярмолу с поля который столько бокопорит все через него играют а он не чего сделать не может
    Ссылка
    футфан
      футфан, 10.10.2020 22:20
    +8
    Бущан спас - знімаю кепку
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 10.10.2020 22:06
    +8
    Защита днище
    Ссылка
    КуцТВ
      КуцТВ, 10.10.2020 22:36
    +7
    Пока что не видно чтобы немцы нас переигрывали по игре. Наши играют вроде и неплохо, но в атаке нужно что-то менять.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 10.10.2020 22:33
    +7
    etorfine, 10.10.2020 22:32
    Шматок Лайна - твоя ярмола, запоров все що запороти міг
    Ярмола однозначно гірший 1 тайм
    Ссылка
    etorfine
      etorfine, 10.10.2020 22:32
    +7
    Oleg Savchuk, 10.10.2020 22:30
    Шава це в сборной параши ти кцапло тупе, Ярмола топчик
    Шматок Лайна - твоя ярмола, запоров все що запороти міг
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 10.10.2020 22:30
    +7
    Михаил Котенко, 10.10.2020 22:18
    Ярмоленко просто ходит, достала его манера игры, видно как стараются Малиновский и Цыганков. Но Ярмола без слов.... как мяч только что остановил ... Как вариант может выпустить на лево вингером Михайличенко, заменить Ярмолку , а на родной фланг перевести Цыганкова?
    А Яремчук разве не ходит? Немцы возле него туда-сюда бегают, а он даже не реагирует. Тот допингист с динамо намного лучше в этом плане, при таких раскладах он бы тем центрбекам вообще не давал дышать
    Ссылка
    футфан
      футфан, 10.10.2020 22:18
    +7
    Ярмоленко ...поки випадає, і навряд чи він зможе додати у другому таймі, напрошується заміна
    Ссылка
    InterCityUkraine
    online
      InterCityUkraine, 10.10.2020 23:02
    +6
    Бущан копия Пятова в начале карьеры. Чуваку надо работать с психологом. Видно что перед каждым легким моментом немного мандражирует, и при этом тянет убойные моменты. Кто бы что не говорил, а Шахтерский треугольни в центре Динамовские не могут заменить.
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 10.10.2020 22:52
    +6
    Андрей Рокоссовский, 10.10.2020 22:51
    ГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛ!!!!! 0-2!
    За паребрик, тварь лаптеногая!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 10.10.2020 22:41
    +6
    Forever_young_15, 10.10.2020 22:39
    Пока играем в 10-от. Ярмола жуткий минум - не ожидал от него такой колхозной игры.
    Уровень - ЛОХ
    От Андрея Бревноленко уже очень давно никто ничего не ждёт.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 10.10.2020 22:34
    +6
    Какой позор , 25% владение у себя дома. Как же немцы дорожат мячом и как мы его просто вперёд бьём вместо того чтобы придержать и сбить пыл немцев. Тактически команда одна и з самых слабых сейчас в Европе.
    Ссылка
    Михаил Котенко
      Михаил Котенко, 10.10.2020 22:19
    +6
    Бущанище!!!!!!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности