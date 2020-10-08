Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 октября

В пятницу, 9 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
01:30. Парагвай - Перу 2,33 - 3,15 - 3,45
01:45. Уругвай - Чили 1,72 - 3,85 - 4,85
03:30. Аргентина - Эквадор 1,27 - 6,12 - 11,50
15:00. Япония - Камерун 2,26 - 3,25 - 3,25
21:00. Марокко - Сенегал 2,63 - 3,00 - 3,10
22:30. Нигерия - Алжир 2,65 - 3,10 - 2,90
ТЕННИС
15:50. Ролан Гаррос. Шварцман - Надаль 6,00 - 1,16
18:00. Ролан Гаррос. Джокович - Циципас 1,35 - 3,50
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.