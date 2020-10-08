В пятницу, 9-го октября, состоится поединок 8-го тура группового этапа квалификации Чемпионата Европы U-21 в рамках подгруппы 8, в котором сразятся Украина U-21 и Румыния U-21. Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 18:30.

Не так уж и много возможностей осталось у подопечных Руслана Ротаня зацепиться за последний вагон отходящего в сторону международного первенства поезда. Точнее – данная опция осталась лишь одна – необходимо в домашних условиях обыгрывать сборную Румынии в аналогичной возрастной категории, после чего надеяться на удачное стечение обстоятельств и собственные победы в остальных трех матчах. Украине больше не предстоит играть со стоящими перед ней команды, кроме предстоящей встречи, в то время как коллектив Адриана Муту будет ожидать игры против абсолютного лидера – Дании, и абсолютного аутсайдера – Мальты. Однако нас мало будет интересовать календарь предстоящих встреч, если не удастся взять полноценный реванш за досадные 0:3 прошлой осенью. Как раз 365 дней пройдет с момента той встречи в день игры на «Оболонь-Арене».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Румыния U-21.