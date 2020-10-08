Ингулец попрощался с форвардом Алекандром Мишуренко

«Ингулец» сообщил о том, что форвард Александр Мишуренко покинул клуб.

Александр пришел в клуб в 2015 году, когда команда еще выступала на любительском уровне. Прошел с клубом все звенья профессионального футбола.

«Нам очень грустно терять такого профессионального и компанейского игрока, своим присутствием на поле и в тренировочном процессе всегда добавлял позитива и хорошего настроения команде. «Мура» является одним из символов «Ингулцаа» и любимцем болельщицкого сообщества», - говорится в заявлении «Ингульца».