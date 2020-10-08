Дно пробито. Украина пропустила шестой мяч от Франции

Отличился Килиан Мбаппе

  • 08.10.2020 00:01
  • 447 просмотров
  • 2 комментария
Дно пробито. Украина пропустила шестой мяч от Франции
© Twitter

В товарищеском матче сборная Франции на поле стадиона «Стад-де-Франс» принимает национальную команду Украины.

На 82-й минуте французский форвард Килиан Мбаппе сделал счет 6:1 в пользу свой команды.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    name_footbol
      name_footbol, 08.10.2020 00:51
    0
    Есть две команды одна атакует другая обороняется.
    Окей - разобрались.
    Но вторая команда может атаковать или только обороняться?
    ________________
    Если не может прессинговать - что она может против сильной?
    Надеяться на ошибку, но ошибка значит что это тактика?
    Ссылка
    Roger
      Roger, 08.10.2020 00:28
    -1
    Дно пробито у современной журналистики, которая использует в своих заголовках жаргон уровня школьников.
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 08.10.2020 00:51
    0
    Есть две команды одна атакует другая обороняется.
    Окей - разобрались.
    Но вторая команда может атаковать или только обороняться?
    ________________
    Если не может прессинговать - что она может против сильной?
    Надеяться на ошибку, но ошибка значит что это тактика?
    Ссылка
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