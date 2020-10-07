В пятницу, 9-го октября, состоится поединок отбора на Евро-2021 среди команд до 21 года, в котором сборная Украины дома сыграет с командой Румынии.

Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Стартовый свисток поединка прозвучит в 18:30.

Украина – Румыния. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2021 U-21

Поединок Румыния – Украина будет показан на телеканале «Футбол 1». Sport.ua проведет текстовую трансляцию.